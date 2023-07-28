"Мое политическое прошлое – не катастрофа". Притула о партии волонтеров и гневе украинцев

25 июля фонд Сергея Притулы закрыл очередной мегасбор на 120 млн грн, которые пойдут на приобретение пяти станций EOS для Главного управления разведки Минобороны. В интервью LIGA.net учредитель фонда констатирует, что июль – не самый лучший месяц для подобных сборов.

"Все эти перекладки брусчаток, стадионы, развлекательный телевизионный сегмент. Часть аудитории оцепенела и усомнилась, надо ли дальше донатить", – раздраженно говорит Притула.

В полной версии интервью, которую можно посмотреть на нашем YouTube -канале, Притула рассказывает об отношениях с начальником ГУР Кириллом Будановым, обеспечении ВСУ дронами и политических перспективах волонтеров. В текстовой версии LIGA.net приводит самые интересные цитаты.

КАБИНЕТ БУДАНОВА И ЧЕРЕП ПУТИНА

Мечтает выставить на аукцион череп диктатора Путина. "Это было бы слишком дорого. Каждый хотел бы дома такую пепельницу".

Жаба из кабинета Буданова не продается. "Когда мы объявили, что будет разыгрываться карта России, то все спросили о жабе Кирилла Алексеевича [Буданова]. Я говорю, что жаба – оперативник, жаба на службе, жабу нельзя продавать, она работает".

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Рассказал, как попасть в кабинет Буданова. "Если есть реальная потребность, то этот вопрос решается. А без надобности я к Кириллу Алексеевичу, мягко говоря, не напрашиваюсь. Такого, что я звоню и говорю "Добрый день! Можно зайду? У вас хороший кофе", – такого точно нет. Без нужды в такие кабинеты не ходят и людей на таких должностях не отвлекают. Тоже касается министра обороны или главы Службы безопасности Украины".

Буданов не хотел отдавать карту. "Ребята из ГУР маякнули, что нужны именно эти БпЛА. Мы сели прикинули расклады, поняли бюджет... И тогда говорим: "Набивайте встречу с Кириллом Алексеевичем, есть предметный разговор". Мы встретились, и я говорю: "Сейчас, чтобы такой бюджет собрать, будет мало просто яркого ролика. Мне нужны от вас артефакты".

"С шлемом он расставался вообще без проблем. А карту вообще не был счастлив отдавать. Говорит, что это вещь ему дорога. Я говорю, что нам ГУР тоже дорог. Если мы хотим собрать деньги – дайте что-то, что ассоциируется и с вами, и с паникой у россиян".

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КАК БРУСЧАТКА И СЕРИАЛЫ ВЛИЯЮТ НА ДОНАТЫ

В какие месяцы проблемы с донатами. "Июль – это не совсем тот месяц, в котором можно было решиться на подобный сбор. С 2014 года, сколько занимаюсь волонтерской деятельностью, анализирую прожитый год. В конце декабря я всегда смотрел на динамику поступлений: как люди жертвуют, при каких обстоятельствах, в какие месяцы. И в этом году у нас был достаточно критический январь. Как бы это ни звучало странно во время полномасштабной войны, но рождественский стол победил войну в январе этого года".

"Так же каждый год очень трудны для сборов июль и август. Но... потребности возникают не тогда, когда нам удобно, а тогда, когда они возникают. Мы были обязаны провести этот сбор".

Жалеет: за карту Буданова можно было получить больше. "[Победителя аукциона] зовут не Михаил. Я это узнал сам за полчаса до вашего прихода, потому что перед вами этот мужчина забрал карту из фонда. У меня к нему был только один вопрос, и его ответ причинил мне боль. Я его спросил, до какого предела он был готов торговаться. Он сказал, что потенциально они рассматривали возможность отдать в пределах 20 млн грн, но другие участники торгов (около полутора десятков человек) постепенно отпали".

"Если бы эта карта разыгрывалась где-то в июне прошлого года, то я думаю, что эта цифра (20 млн долларов) была бы достаточно актуальна".

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На донаты повлияла история с "брусчаткой и сериалами". "Этот сбор совпал по времени с невероятным резонансом в обществе относительно непонятных расходов из местных и центральных бюджетов на проекты, которые во время войны могли бы и не происходить. Все эти перекладывания брусчаток, стадионы, развлекательный телевизионный сегмент. Часть аудитории оцепенела и усомнилась, надо ли дальше донатить".

Украинцы должны правильно направлять гнев. "Я считаю, что эта позиция достаточно деструктивна... Если какой-то чиновник не так распоряжается бюджетными средствами, это не основание говорить, что я больше волонтерам донатить не буду. Очень трудно представить себе, как к нам приходит заявка от военных... на несколько миллионов гривен, а мы говорим: "Иди к мэру попроси. Или у Юры Горбунова (телеведущего. – Ред.)".

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ДРОНЫ ДЛЯ АРМИИ

Отдельные производители БпЛА завалены заказами от Резникова. "Я достаточно неплохо представляю ситуацию с производством разного вида БпЛА и дронов внутри страны. Я понимаю, что это ровно столько, сколько возможно по состоянию на данный момент. Некоторые производители БпЛА завалены заказом от Минобороны настолько, что даже мы, большой фонд, не можем влезть в ту очередь, чтобы приобрести несколько комплексов".

"По ряду производителей я знаю, что там законтрактовано сотни комплексов. То есть сколько могут изготовить, столько они и законтрактовали".

Но Минобороны не такое гибкое, как волонтеры. "Проблема в том, что министерство не покупает образцы БпЛА, которые не находятся в серийном производстве... Минобороны – слишком большой парень, чтобы по одному-два комплекса где-то вынимать, это не та философия закупок".

Поэтому государство должно помочь волонтерам. "У нас нет юридически определенного понятия волонтерской помощи. Любая помощь – либо благотворительная, либо гуманитарная. И когда человек насобирал 300 000 грн на карточку, уехал в Польшу, купил "корча", пересек границу, то по документам он везет для воинской части гуманитарную помощь".

"Сейчас любого волонтера можно схватить за задницу. Мы просим законодателей поработать над разделением этих понятий".

Проблем с закупкой дронов Mavic нет. "Единственная проблема – найти большую партию и, соответственно, бюджет на эту партию. Но говорить, что их невозможно купить или завезти, или с ними еще какая-то беда – у нас таких хлопот нет. Мы берем у европейских дилеров, которые достаточно лояльно относятся к Украины, и наценка по-человечески".

Не видит "зрады" в том, что Резников не закупает "Мавики". "В вопросе незакупок Минобороны дронов Mavic в Китае я скажу только одно: слава тебе, Господи, что в Украине есть волонтеры... Мы не знаем всего за кулисами отношений с союзниками. Мы не знаем, как прокоммуницированы возможности той или иной закупки. И не факт, что нужно во время войны очень глубоко это знать. Но если Минобороны не закрывает потребность военных, значит, они не могут это купить. Для этого существуем мы".

С FPV–дронами проблема, но ее решают. "Понятия производства FPV-дронов в Украине не существует. Есть сборка FPV-дронов из комплектующих, которые покупаются в том же Китае. В Украине уже есть несколько компаний, которые поставили производство на конвейер. Есть компании, производящие те или иные детали. Вангую, что в пределах четырех-шести месяцев количество компаний, которые будут предлагать FPV, умножится на пять".

Комплектующими для ударных дронов фонд не занимается. "Это не наш профиль. Мы покупаем готовый продукт. Мы не можем распоряжаться средствами людей. Люди дают деньги и просят помочь армии. Люди не говорят: "Вот вам деньги, дайте их какому-нибудь инженеру, может, он придумает какой-то чудо-FPV-дрон". А если не придумает?"

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ТКАЧЕНКО И БУДУЩЕЕ УКРАИНСКОГО ТВ

В культуре проблемы – не из-за одного Ткаченко. "Кто-то из моих знакомых в Facebook написал сообщение, которое меня так горько улыбнуло, что "в Украине министром культуры был директор телевизора"... Но проблема не в одном Ткаченко. Нужно как-то переворачивать стол с представлением о том, как должна развиваться культура в стране, задавать новые векторы".

Во время войны кино должно не развлекать, а отвечать на пропаганду РФ. "Россия снимает фильм "Буча", чтобы показать события своих зверств в нашей Буче сквозь призму собственного видения и распространить это видение на мир. Россия снимает фильм о Майдане. Россия снимает фильм о княгине Ольге, позиционируя ее как русскую княжну. Должна ли Украина в информационном поле дать какой-то ответ? По моему мнению, да".

"Но сериал "Смт Ингулец" не может быть адекватным ответом на фильм "Буча"... Без этого мы можем прожить... Пойди за 150 гривен стендапера с матерными словами послушай, который старается смешно шутить. Или посмотри мемы".

Бизнес хочет вкладываться в рекламу, но не в телемарафон. "Рынок растет, бизнес готов размещать рекламу на ТВ. Но скорее разместит рекламу в сетке 1+1 или ICTV, не касающейся национального марафона".

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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ

Не верит, что волонтерские движения превратятся в политические партии. "Я не верю, что возможно превращение волонтерского движения в политическое. Но я двумя руками за то, чтобы [волонтеры] шли в органы местного самоуправления на разных уровнях. Они должны быть представлены в городских и сельских советах, в парламенте, где угодно. Это люди, которые научились системно менеджерить процессы, поэтому люди, которые доверяли волонтерам свои средства, могут так же смело доверить... бюджет".

И не боится распыления волонтеров по разным партиям. "Если представители одной среды будут разбросаны по разным политическим структурам или разным фракциям в парламенте, это наоборот хорошо. Потому что это возможность потом формировать из них всех проактивное ядро, которое будет отстаивать не политические цвета партий, а совместно работать на достижение цели, за которой они, по-видимому, пойдут в парламент".

Отрицает, что с Голосом убегал от ответственности. "Я не считаю, что с тем опытом, который я получил до 24 февраля 2022-го, произошло что-то катастрофическое или очень страшное. Были попытки. Не прошел – нет беды. Чему-то научился. Проанализировал какие-то ошибки".

"Когда Голос разваливался на глазах, я сделал одно полезное дело. Я оттуда вывел достаточное количество порядочных людей для того, чтобы токсикоз, излучаемый определенными людьми из верхушки, их не задел. После этого эта история для меня навсегда перевернута и в принципе не вижу смысла на этом дальше топтаться".

"А насчет того, боец ли Притула. Если бы не было правильных черт характера, каких-то бойцовских качеств – то мы бы с нашим фондом вряд ли показывали такие результаты работы".

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