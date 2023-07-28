"Моє політичне минуле – не катастрофа". Сергій Притула про партію волонтерів та гнів українців

25 липня фонд Сергія Притули закрив черговий мегазбір на 120 млн грн, які підуть на придбання п'яти станцій EOS для Головного управління розвідки Міноборони. В інтерв'ю LIGA.net засновник фонду констатує, що липень – не найкращий місяць для подібних зборів.

"Всі ці перекладання бруківок, стадіони, розважальний телевізійний сегмент. Частина аудиторії заціпеніла та засумнівалася, чи треба далі донатити", – роздратовано каже Притула.

В повній версії інтерв'ю, яку можна переглянути на нашому YoutTube-каналі, Притула розповідає про взаємини з начальником ГУР Кирилом Будановим, забезпечення ЗСУ дронами та політичні перспективи волонтерів. В текстовій версії LIGA.net наводить найцікавіші цитати.

КАБІНЕТ БУДАНОВА ТА ЧЕРЕП ПУТІНА

Мріє виставити на аукціон череп диктатора Путіна. "Це було б задорого. Кожен би хотів вдома таку попільничку".

Жаба з кабінету Буданова не продається. "Коли ми оголосили, що буде розігруватися мапа Росії, то всі запитали про жабу Кирила Олексійовича [Буданова]. Я кажу, що жаба – оперативник, жаба на службі, жабу не можна продавати, вона працює".

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Розповів, як потрапити до кабінету Буданова. "Якщо є реальна потреба, то це питання вирішується. А без потреби я до Кирила Олексійовича, м'яко кажучи, не напрошуюся. Такого, що я дзвоню і кажу "Добрий день! Можна я зайду? У вас добра кава", – такого точно немає. Без потреби в такі кабінети не ходять і людей на таких посадах не відволікають. Те саме стосується міністра оборони чи голови Служби безпеки України".

Буданов не хотів віддавати мапу. "Хлопці з ГУР маякнули, що потрібні саме ці БпЛА. Ми сіли прикинули розклади, зрозуміли бюджет... І тоді кажемо: "Набивайте зустріч з Кирилом Олексійовичем, є предметна розмова". Ми зустрілися, і я кажу: "Зараз, щоб такий бюджет зібрати, буде мало просто яскравого ролика. Мені треба від вас артефакти".

"З шоломом він розставався взагалі без проблем. А мапу взагалі не був щасливий віддавати. Каже, що це дорога йому річ. Я кажу, що нам ГУР теж дороге. Якщо ми хочемо зібрати гроші – дайте щось, що асоціюється і з вами, і з панікою у росіян".

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ЯК БРУКІВКА ТА СЕРІАЛИ ВПЛИВАЮТЬ НА ДОНАТИ

В які місяці проблеми з донатами. "Липень – це не зовсім той місяць, у якому можна було наважитися на подібний збір. З 2014 року, скільки займаюсь волонтерською діяльністю, аналізую прожитий рік. Наприкінці грудня я завжди дивився на динаміку надходжень: як люди жертвують, за яких обставин, в які місяці. І цього року у нас був достатньо критичний січень. Як би це не лунало дивно під час повномасштабної війни, але різдвяний стіл переміг війну в січні цього року".

"Так само кожного року дуже важкими для зборів є липень і серпень. Але... потреби виникають не тоді, коли нам зручно, а тоді, коли вони виникають. Ми були зобов'язані провести цей збір".

Жалкує: за мапу Буданова можна було отримати більше. "[Переможця аукціону] звати не Михайло. Я це дізнався сам за пів години до вашого приходу, тому що перед вами цей чоловік забрав мапу з фонду. В мене до нього було тільки одне запитання, і він зробив мені боляче відповіддю. Я його запитав, до якої межі він був готовий торгуватися. Він сказав, що потенційно вони розглядали можливість віддати в межах 20 млн грн, але інші учасники торгів (десь півтора десятка людей) поступово відпали".

"Якби ця мапа розігрувалась десь у червні минулого року, то я думаю, що ця цифра (20 млн грн) була б досить актуальна".

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На донати вплинула історія з "бруківкою і серіалами". "Цей збір збігся в часі з неймовірним резонансом у суспільстві щодо незрозумілих витрат з місцевих і центральних бюджетів на проєкти, які під час війни могли б і не відбуватися. Всі ці перекладання бруківок, стадіони, розважальний телевізійний сегмент. Частина аудиторії заціпеніла та засумнівалась, чи треба далі донатити".

Українці мають правильно скеровувати гнів. "Я вважаю, що ця позиція досить деструктивна... Якщо якийсь чиновник не так розпоряджається бюджетними коштами, це не підстава казати, що я більше волонтерам донатити не буду. Дуже важко уявляю собі, як нам приходить заявка від військових... на кілька мільйонів гривень, а ми кажемо: "Йди до мера попроси. Чи в Юри Горбунова (телеведучого. – Ред.)".

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ДРОНИ ДЛЯ АРМІЇ

Окремі виробники БпЛА завалені замовленнями від Резнікова. "Я достатньо непогано уявляю ситуацію з виробництвом різного виду БпЛА та дронів всередині країни. Я розумію, що це рівно стільки, скільки можливо станом на цей момент. Деякі виробники БпЛА завалені замовленням від Міноборони настільки, що навіть ми, великий фонд, не можемо влізти в ту чергу, щоб придбати кілька комплексів".

"По ряду виробників я знаю, що там законтрактовано сотні комплексів. Тобто, скільки можуть виготовити, стільки вони і законтрактували".

Але Міноборони не таке гнучке, як волонтери. "Проблема в тому, що міністерство не купує зразки БпЛА, які не є у серійному виробництві... Міноборони – занадто великий хлопець, щоб по одному-два комплекси десь виймати, це не та філософія закупівель".

Тому держава має допомогти волонтерам. "У нас немає юридично визначеного поняття волонтерської допомоги. Будь-яка допомога – або благодійна, або гуманітарна. І коли людина назбирала 300 000 грн на картку, поїхала в Польщу, купила "корча", перетнула кордон, то по документах вона везе для військової частини гуманітарну допомогу".

"Зараз будь-якого волонтера можна хапнути за дупу. Ми просимо законодавців попрацювати над розділенням цих понять".

Проблем з закупівлею дронів Mavic немає. "Єдина проблема – знайти велику партію і, відповідно, бюджет на цю партію. Але говорити, що їх неможливо купити чи завезти, чи з ними ще якась біда – у нас такого клопоту немає. Ми беремо у європейських дилерів, які достатньо лояльно ставляться до України, і націнка по-людськи".

Не бачить зради в тому, що Резніков не закуповує "Мавіки". "У питанні незакупівель Міноборони дронів Mavic у Китаю я скажу тільки одне: слава тобі, Господи, що в Україні є волонтери... Ми не знаємо усього за лаштунками відносин з союзниками. Ми не знаємо, як прокомуніковані можливості тої чи іншої закупівлі. І не факт, що треба під час війни дуже глибоко це знати. Але якщо Міноборони не закриває потребу військових, значить, вони не можуть це купити. Для того існуємо ми".

З FPV-дронами проблема, але її вирішують. "Поняття виробництва FPV-дронів в Україні не існує. Є збирання FPV-дронів з комплектовання, яке купуються в тому ж таки Китаї. В Україні вже є кілька компаній, які поставили виробництво на конвеєр. Є компанії, які виготовляють ті чи інші деталі. Вангую, що в межах чотирьох-шести місяців кількість компаній, які будуть пропонувати FPV, помножиться на п'ять".

Комплектованням для ударних дронів фонд не займається. "Це не наш профіль. Ми купуємо готовий продукт. Ми не можемо розпоряджатися людськими коштами. Люди дають гроші і просять допомогти армії. Люди не кажуть: "Ось вам гроші, дайте їх якомусь інженеру, може, він придумає якийсь чудо-FPV-дрон". А якщо не придумає?"

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ТКАЧЕНКО ТА МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОГО ТБ

В культурі проблеми – не через одного Ткаченка. "Хтось з моїх знайомих у Facebook написав допис, який мене так гірко усміхнув, що "в Україні міністром культури був директор телевізора"... Але проблема не в одному Ткаченку. Потрібно якось перевертати стіл з уявленням про те, як має розвиватися культура в країні, задавати нові вектори".

Під час війни кіно має не розважати, а відповідати на пропаганду РФ. "Росія знімає фільм "Буча", щоб показати події своїх звірств в нашій Бучі крізь призму власного бачення і поширити це бачення на світ. Росія знімає фільм про Майдан. Росія знімає фільм про княгиню Ольгу, позиціонуючи її як руську княжну. Чи має Україна в інформаційному полі дати якусь відповідь? На мою думку, так".

"Але серіал "Смт Інгулець" не може бути адекватною відповіддю на фільм "Буча"... Без цього ми можемо прожити... Піди за 150 гривень стендапера з матюками послухай, який старається смішно жартувати. Або подивися меми".

Бізнес хоче вкладатись в рекламу, але не в телемарафоні. "Ринок росте, бізнес готовий розміщувати рекламу на ТБ. Але радше розмістить рекламу в сітці 1+1 чи ICTV, яка не стосується національного марафону".

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ПОЛІТИЧНЕ МИНУЛЕ ТА МАЙБУТНЄ

Не вірить, що волонтерські рухи перетворяться у політичні партії. "Я не вірю, що можливе перетворення волонтерського руху на політичний. Але я двома руками за те, щоб [волонтери] йшли в органи місцевого самоврядування на різних рівнях. Вони мають бути представлені в міських та сільских радах, в парламенті, де завгодно. Це люди, які навчилися системно менеджерити процеси. Тому люди, які довіряли волонтерам свої кошти, можуть так само сміливо довірити... бюджет".

І не боїться розпорошення волонтерів по різних партіях. "Якщо представники одного середовища будуть розкидані по різних політичних структурах чи різних фракціях у парламенті, це навпаки добре. Тому що це можливість потім формувати з них всіх проактивне ядро, яке буде відстоювати не політичні кольори партій, а будуть спільно працювати на досягнення мети, за якою вони, мабуть, підуть в парламент".

Заперечує, що з Голосом втікав від відповідальності. "Я не вважаю, що з тим досвідом, який я здобув до 24 лютого 2022-го, відбулося щось катастрофічне чи дуже страшне. Були спроби. Не пройшов – нема біди. Чогось навчився. Проаналізував якісь помилки".

"Коли Голос розвалювався на очах, я зробив одну корисну справу. Я звідти вивів достатню кількість порядних людей для того, щоб токсикоз, який випромінювали певні люди з верхівки, їх не зачепив. Після цього ця історія для мене назавжди перегорнута і в принципі не бачу сенсу на цьому далі топтатися".

"А на рахунок того, чи Притула – боєць. Якби не було правильних рис характеру, якихось бійцівських якостей – то ми б із нашим фондом вряд чи показували такі результати роботи".

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