"Мстить не буду. Поступим умнее". Интервью Коломойского за минуту

Олигарх Игорь Коломойский в Израиле дал большое интервью проекту Bihus.info. Сегодня журналисты опубликовали его вторую часть (первая часть - здесь). Пересказываем самое интересное - коротко.

Кому достанется по приезду от Коломойского. "Я не собираюсь мстить ни Порошенко, ни Гонтаревой. Я лично никому не собираюсь мстить... Ложкин, там, книжки писал, кто имеет монополию на силу... Коломойский - это исчадие ада... Вопросов нет, мы уроки усвоили, чем отличается хомячок от крысы - пиар-обеспечением, правильно? Мы теперь все делаем продуманно и умно, но раз государство имеет теперь монополию на правосудие и на силу, то мы требуем от государства вердикта".

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Обещает, что передела собственности не будет. "Я не собираюсь быть инициатором никакого передела - реприватизации, национализации, экспроприации. Я считаю, что нужно увеличивать ВВП и возвращать людей из-за границы".

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И вообще, он - не олигарх. "Олигархи - это Порошенко и Ахметов. Я не считаю себя олигархом. Порошенко - это олигарх, классический. Олигарх N1. Ахметов - да. Его бизнес основан на общении с государством и регулируемых тарифах. У него есть вся классика - ТВ, депутатская группа, партия, но самое главное - исполнительная власть".

Отношения с Ахметовым - хорошие. "У нас с ним десятилетиями ровные, нормальные отношения, уважительные, корректные. Но это не мешает нам ругаться и ссориться по каким-то вопросам".

Не дал денег Порошенко, а тот якобы хотел. "Нельзя было договориться с Порошенко? И за это договориться можно было (показывает жестом деньги). Они бы были рады и счастливы, просто мы этого не делали... Я, вот, горжусь, что ни одной копейки ему не дал, этому Порошенко, несмотря на то, что я чувствовал, что он хотел".

Обратился к Андрею Богдану: выборы и должности - это хорошо, но дела нужно заканчивать. "Я у него один из важных клиентов и, кстати, я с ним созванивался, например, расскажу секрет. Говорю: может быть, было неплохо приехать, посмотреть на запущенные дела (судебные разбирательства, где помогает Богдан). Все ждем, когда вы уже закончите с этими выборами. Многие вопросы приостановились, что касается непосредственно его (работы). Если ты пойдешь куда-то туда на работу, то кто будет вместо? У тебя куча моих дел. Жизнь продолжается".

А вообще видит своего адвоката Богдана генпрокурором. "Любой человек. Может, (и он) был бы неплохим прокурором".

Помнит, как Александр Данилюк "подгавкивал" национализации Приватбанка. "Он ходил, что-то там подгавкивал… Он не первая скрипка. Какой смысл с всякими там шавками было общаться? Там был Порошенко, там была Гонтарева, Рожкова. А он вообще там… Я хотел сказать, что он старался занимать более-менее конструктивную позицию с точки зрения национализации, потому что он понимал, что все прилетит к нему".

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А так Данилюк - специалист. "В Минфине работал, опыт большой. Я думаю, специалист, да. Его там МВФ центи, еще кто-то".

Кого облизывают "плюсы"? "Нет, они не будут никого облизывать. Хотите пари?"

Ну и немного совсем сюра. В Венесуэле, говорит Коломойский - неплохо. Лучше, чем в Украине. "Порошенко сказал когда-то про Тимошенко, что популисты сделают нам Каракас (столица Венесуэлы). Так там неплохо, кстати... Там 6000 на душу населения (ВВП)".

Считает, что его друг Зеленский может и перестать отвечать на звонки. "Значит, он счел нужным, что ему не надо брать трубку. Поймите, на него огромное давление: опять Коломойский, адвокат Коломойского, охрана Коломойского, машина Коломойского - везде Коломойский. Значит, нужно сделать паузу и сказать, что нет никакого Коломойского".

Рассуждает о повторении 1917 года. "Страна может потребовать перезагрузки, как это было в 1917 году... В той конструкции, и в той системе распределения собственности и материальных благ страна может не выжить. Может придется все с чистого листа начинать - всеобщая национализация. И поехали заново все... Это может быть один из вариантов".

Снова хвалит Авакова. "Я считаю, что (Аваков) самый удачный и профессиональный министр за последние пять лет. И наименее скандальный, и который сделал реформу, которая худо-бедно работает".

Якобы отказался финансировать Тимошенко. "Я не могу, потому что это английский суд, потому что он судит по сути, а не по форме... Она обращалась, но она знала, что мы не можем. Мы сразу сказали, что мы не можем".

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