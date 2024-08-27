Премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 августа посетил Киев. Это первый визит индийского лидера за 32 года дипотношений между странами. Индия все время пыталась держаться подальше от российско-украинской войны, но это не значит, что ей было совершенно безразлично, во время встречи Моди заверил президента Владимира Зеленского: "С первого дня у нас была своя сторона. Нашей стороной был мир".

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Справка Индия так и не присоединилась к санкциям против России. На РФ приходится 40% индийского импорта нефти, а на российский ВПК – 60% индийского импорта оружия. Индия импортирует значительные объемы российского угля, минудобрений, масла и драгоценных металлов, пишет Индия так и не присоединилась к санкциям против России. На РФ приходится 40% индийского импорта нефти, а на российский ВПК – 60% индийского импорта оружия. Индия импортирует значительные объемы российского угля, минудобрений, масла и драгоценных металлов, пишет DW

Визит Моди – часть его турне, чтобы наладить отношения с Европой. Индия стремится к зоне свободной торговли с ЕС и хочет снять с себя клеймо друга Москвы, несмотря на то что Нью-Дели не собирается покупать меньше российской нефти, рассказал LIGA.net глава Центра по вопросам Южной Азии и Индо-Тихоокеанского региона (Стокгольм) и исполнительный редактор Института безопасности и политики развития (Вашингтон) Джаганнатх Панда.

"Индия поддерживает отношения с Россией, исходя из своих интересов. Нам нужно более дешевое российское оружие. Мы зависим и от импорта дешевой нефти. Для Индии важна поддержка России", – говорит Джаганнатх Панда в интервью LIGA.net.

Киев нужен Нью-Дели, чтобы наладить диалог с ЕС

– Какие цели Индии и какие Украины в визите премьера Моди?

– Визит Моди в Украину и Польшу – часть дискурса между Индией и ЕС. Нью-Дели расширяет связи со странами, относящимися к панъевропейским рамкам.

"Учитывая войну, есть много скепсиса по внешнеполитическим подходам Индии. Визит Моди должен заверить, что Нью-Дели не против стратегических интересов Украины".

– Чего, по вашему мнению, во время переговоров достиг Моди, а чего – президент Зеленский? Что этот визит может изменить в отношениях двух стран?

– У Киева много скепсиса к отношениям с Индией, учитывая, что Нью-Дели не слишком критичен к России. Хотя после начала вторжения Индия осудила войну. И премьер Моди не раз говорил, что сейчас не время для кровопролития. Эти слова – намек Путину.

"Этот визит будет способствовать построению доверия. Украинской стороне его не хватает из-за позиции Индии в отношении войны. Моди поправил ситуацию. Думаю, отношения пойдут на восстановление".

Во-первых, это первый визит индийского лидера, и это демонстрирует, что индийские власти серьезно настроены к Украине, ее будущему. Это создает стратегическую солидарность. Во-вторых, и визит Моди в Украину и Польшу, и предыдущий — в Австрию, показывают присутствие Индии в Европе, значение ЕС для Индии.

Моди встречается с Зеленским (Фото: EPA-EFE / SERGEY DOLZHENKO)

Украина и Польша – не передовые экономики ЕС, но жизненно важны для индийских интересов. Это крупные производственные и транзитные страны.

В Индии продолжается стратегический диалог по развитию экономического сотрудничества с ЕС. Торгово-технологическое партнерство между Индией и Евросоюзом переходит на следующий уровень. Для Нью-Дели важно взаимодоверие со всеми странами Европы.

Если у Нью-Дели будут хорошие отношения с Украиной, Польшей, другими странами в Европе, это создаст позитивную атмосферу для торгово-технологического сотрудничества.

Какой уж год Европа и Индия ведут переговоры о создании зоны свободной торговли. Чтобы заключить такое, индийцам нужна поддержка стран – членов ЕС.

– Моди пытается изменить имидж, что он якобы не друг России и Путина, чтобы Индия получила торговые преференции от Евросоюза?

– Внешнеполитический подход Моди уникален. Он любит выстраивать личную химию отношений с большинством глав государств, в том числе с Путиным, Си, лидерами ЕС и США.

Моди обнимается с Путиным, Москва, 9 июля (Фото: EPA-EFE / GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT)

К примеру, когда Моди стал премьером в 2014-м, пробовал подружиться с Си Цзиньпином. Но ввиду жесткого подхода Си и постоянных проблем Китая с Индией из-за пограничных споров (между странами есть спор о границе в Гималаях, а после войны 1962-го между ними значительная часть границы без демаркации, и Индия считает, что Китай оккупировал 38 000 кв. км ее земель. – Ред.), личная химия между Моди и Си не сработала.

Надеюсь, между Моди и Зеленским возникло доверие, что будет полезно странам.

– Это первый визит индийского лидера за 32 года дипломатических отношений между странами. Почему такого не было раньше? Что было помехой?

– Есть много стран Европы, которые индийские власти не посещали либо были раз или два. Охват европейских стран индийскими лидерами был минимальным. Только за последние несколько лет это изменилось, расширяется география визитов.

"Между Индией и Украиной – новое начало. Индийская внешняя политика все более ориентирована на Запад, Индия выстраивает отношения с ЕС. Киев имеет все большее значение".

Это хорошее начало. Визит Моди открывает более широкий контекст сотрудничества.

Индия покупает у России нефть и оружие, "исходя из своих интересов"

– Что означал ракетный удар России по "Охматдету" для премьера Моди? Как это военное преступление России повлияло на отношения между Нью-Дели и Москвой?

– Когда дело касается военных преступлений, Индия достаточно категорична – в официальном заявлении справедливо осудила удар. Власти осудили атаки на невинные жизни – больницы, школы, детей, женщин. Индия выражала гуманитарную солидарность с Украиной.

Однако Нью-Дели не вмешивался в российско-украинскую войну, потому что Индия сама испытывает огромные сложности с соседями – с Пакистаном и Китаем (война между Индией и Пакистаном за штат Кашмир продолжается с 1947-го, с 1950-х присоединился Китай, под управлением которого также находится часть Кашмира. – Ред.) Для Индии важна поддержка России. Поэтому она осторожна, чтобы не занимать открытую позицию относительно войны.

Но когда доходит до военных преступлений, Моди категоричен. Говорит, что сейчас не время для войны и что невинные люди не должны становиться целью атак.

– Но меняют ли такие ракетные атаки отношение Моди к Путину?

– Сложный вопрос для Моди и многих лидеров стран, желающих позиционировать внешнюю политику в нейтральном контексте. Они посредственны и осторожны в словах.

Учитывая внешнюю политику Индии, отказ от санкций и то, что страна всегда поддерживала хорошие отношения с СССР, а затем с Россией, реакция Моди прохладная.

"Большинство стран мира, Азии, не заняли четкую позицию в отношении российско-украинской войны, потому что Россия все еще выдающаяся сила, остается постоянным членом Совбеза ООН".

– Каковы основные факторы зависимости Индии от России, которые "оправдывают" агрессию РФ?

– Индия поддерживает отношения с Россией, исходя из своих интересов. Прежде всего – импортирует оружие. С годами мы сокращаем его импорт, но объемы все еще высоки. Мы до сих пор от этого зависимы, потому что наша оружейная инфраструктура досталась по наследству со времен СССР. Нам нужно российское оружие, и это будет актуально еще некоторое время.

В то же время мы зависим и от импорта нефти из России. Экономические нужды побуждают страну поддерживать хорошие отношения с Российской Федерацией.

Индии также нужна поддержка России в Совбезе ООН, когда дело доходит до балансирования с Китаем. РФ остается основным игроком индийской внешней политики и стратегических расчетов. Но возникает и положительная тенденция – попытка наладить новые отношения Индии с ЕС и его отдельными членами.

Моди встречается с Зеленским (Фото: EPA-EFE / SERGEY DOLZHENKO)

Украина является одной из четырех стран Европы, к кому приковано внимание Индии в контексте торговли, технологий, безопасности и стратегий, таких как завершение войны. Отношения с Украиной будут улучшаться. Нью-Дели видит в Киеве хорошего партнера.

– Индии нужно российское оружие, потому что оно дешевле и страна привыкла к нему, а также российская нефть со скидками, чтобы сохранить рост экономики?

– В Индии самое большое в мире население, которое следует кормить. Нужны дешевые нефть и газ. Россия – одна из стран, которая может это дать. Когда речь идет об оружии, здесь тоже прежде всего цена. Российское оружие дешевле, чем у Израиля, США или Франции.

Индия понимает это и диверсифицирует импорт. В течение нескольких лет увидите: Нью-Дели существенно снизит зависимость от российского оружия.

В энергетических вопросах Индия будет дальше поддерживать хорошие отношения с Россией.

"Запад должен предложить Индии альтернативу – дешевые нефть и газ"

– Смог ли Зеленский убедить Моди покупать меньше российской нефти, с продажей которой Москва финансирует, в том числе, войну против Украины?

– Да, Зеленский может иметь личную химию отношений с Моди, чтобы убедить кое в чем. Но это сложная задача. Требует интенсивных переговоров, диалога и культурного понимания. Такого рода дипломатия происходит тайным способом.

Моди встречается с Зеленским (Фото: EPA-EFE / SERGEY DOLZHENKO)

Пока мы не знаем деталей, как именно Индия собирается помогать Украине и чем Киев может быть полезен Нью-Дели в дискурсе Европы.

– Может ли Запад убедить Моди уменьшить зависимость от РФ? Какие рычаги воздействия?

– Запад должен предложить Индии альтернативу – более дешевые нефть и газ. Цена имеет значение.

Учитывая цену на нефть, которую дорого покупать на Ближнем Востоке и Западе, Индия выбирает российскую. Если Запад сможет продавать Индии более дешевые энергоресурсы, чтобы она могла прокормить население, страна изменит политику импорта.

– Какой мир между Киевом и Москвой желателен для Моди и какую роль может сыграть Нью-Дели в мирных переговорах? Видите ли вы такую возможность?

– Есть слишком много оптимизма, что Индия может сыграть роль посредника между Россией и Украиной. Однако не думаю, что у Моди действительно такая цель. Отношения между Москвой и Киевом весьма плохие. Неизвестно, можно ли их вообще наладить.

Это не двусторонняя война, а более широкая. Украину поддерживают США, ЕС, НАТО. У россиян есть китайская поддержка. Индия не очень хотела бы вмешиваться или пытаться взять на себя роль посредника. У Нью-Дели много собственных проблем. Нам нужна поддержка России.

Поэтому я не вижу перспектив посредника, чтобы Индия вела успешные переговоры и пыталась добиться консенсуса между ЕС, НАТО и Россией. Это маловероятно.