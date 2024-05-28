"Надо бить по России оружием из США и Европы. Без ограничений", – полковник Седрик Лейтон

Россияне смогли начать наступление в Харьковской области из-за нехватки людей и боеприпасов в ВСУ и близости их логистического центра в Белгороде. Однако оружие и снаряды из США теперь поступают постоянно и это стабилизирует фронт. Со временем даже даст Украине преимущество, говорит LIGA.net полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Украинская разведка должна выявлять и уничтожать скопления российских войск еще на территории РФ, чтобы враг не заставлял ВСУ растягивать свои силы на севере. Украина должна беспрепятственно бить оружием США по военным целям на всей территории России.

Когда первые F-16 прибудут в Украину, их нужно использовать взвешенно. Было бы хорошо, если бы пришли без предупреждения.

Согласятся ли США на свои военные базы в Украине, почему ВСУ имеют право бить по территории России западным оружием и как лучше использовать F-16 – Седрик Лейтон рассказал в интервью LIGA.net.

Справка Лейтон – полковник ВВС США в отставке, бывший заместитель директора Агентства национальной безопасности. Пять раз был в миссиях на Ближнем Востоке, в командовании спецопераций США, возглавлял Группу тактической интеграции, способствовавшей уничтожению 95% систем ПВО Саддама Хусейна. Лейтон – полковник ВВС США в отставке, бывший заместитель директора Агентства национальной безопасности. Пять раз был в миссиях на Ближнем Востоке, в командовании спецопераций США, возглавлял Группу тактической интеграции, способствовавшей уничтожению 95% систем ПВО Саддама Хусейна.

"Россияне почувствовали слабость Украины и воспользовались"

- В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Почему россияне пошли в это наступление и какими могут быть последствия для фронта?

- Несколько факторов. Россияне видели, что территория слабо защищена, а Украина вынуждена нормировать боеприпасы и испытывает нехватку живой силы.

Свой дефицит они восполнили. Географически территория вокруг Волчанская близка к русскому логистическому центру в Белгороде, поэтому им было относительно легко двигаться в направлении Харькова.

Сочетание нехватки живой силы и боеприпасов с украинской стороны, а также новых войск и боеприпасов с российской сделало возможным это наступление. Оборона украинской границы должна быть крепче. Россияне почувствовали слабость и ею воспользовались.

– Как далеко, по вашему мнению, они могут зайти в этом направлении?

– Россияне ограничены линиями снабжения, их пропускной способностью и расстоянием, которое должны преодолеть за пределами территории РФ до фронта. Местами они смогли пробиться на 10-15 км, но пока украинские защитники удерживают их подальше от Харькова.

Сам мегаполис находится под постоянной угрозой ударов артиллерии большой и средней дальности, бомбовых и ракетных ударов.

Обстрелы Волчанская, Харьковская область (Фото: GEORGE IVANCHENKO/EPA)

– Среди причин успеха россиян – недостаток в ВСУ оружия и снарядов, ракет для ПВО. Когда оружие из США достигнет фронта – что изменится?

– Часть американского оружия уже в Украине. Это будет постоянный процесс доставки оружия к фронту для его концентрации.

"Может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы вы получили необходимое количество оружия для стабилизации фронта и затем ситуация изменилась в пользу Украины".

Как только оружие будет в правильных местах вдоль фронта, увидим изменения в бою. Надеюсь, продвижение РФ остановят и применят правильную тактику в нужное время, чтобы ею воспользоваться.

- В приграничной области Харьковской области россияне разрушают все, по схеме – как и на Донбассе. Особенно разрушительны КАБы. Будет ли у Украины оружие от союзников, чтобы их остановить?

- Чтобы Украина смогла остановить КАБы, ей следует бить по территории России всем оружием, которое есть в ее распоряжении. Это включает в себя оружие из США и стран Европы. Системы ATACMS могут отлично служить для этой цели.

- Пытаются ли россияне наступлением растянуть украинские войска на сотни километров по фронту? Какие последствия?

– Россия хочет использовать преимущество в живой силе. Один из способов заставить Украину растянуть свои силы настолько, чтобы стали неэффективными в обороне. Украина должна избегать этого соблазна.

"Украинская разведка должна дать руководству как можно более точную оценку концентрации российских войск. Эти места сосредоточения следует уничтожить. Если этого не делать, будут серьезные последствия для Украины".

– Как потеря Авдеевки изменила для Вооруженных Сил ситуацию на фронте?

– Защитники Авдеевки проявили огромную храбрость. 110-я бригада обороняла город как минимум с марта 2022-го. Другие подразделения тоже были там продолжительное время. Но использование Россией КАБов существенно ослабило способность удерживать Авдеевку. Приказ об отступлении из города, учитывая ситуацию, следовало отдать раньше – мне так кажется.

Фото: 45 отдельная артиллерийская бригада

Украине нужны воздушные прикрытия для наземных войск и прямые бои с российской авиацией. Если бы у Киева был этот потенциал в достаточном количестве, может, Авдеевка все еще была бы в ваших руках.

– Как оцениваете удары по российским нефтеперерабатывающим заводам?

– Это одна из сфер, в которой Украина показала исключительную способность к инновациям. Удары поставили под угрозу значительную часть российского нефтеперерабатывающего производства, но потребуется время, прежде чем российская экономика будет испытывать значительное влияние.

- А по российским авиабазам и Черноморскому флоту?

- Способность Украины атаковать российские авиабазы и штаб Черноморского флота, затопление ее флагманского корабля "Москва" и использование морских дронов показывают вашу способность внедрять инновации и проводить сложные операции.

"Во многих смыслах военные инновации Украины открывают новую эру войны, и это заставит другие страны также изменить способ участия в боевых действиях".

"Лучше, если F-16 появятся на поле боя неожиданно"

- Эффективно ли Украина использует новую тактику роев дронов?

– Рои дронов были частью некоторых футуристических боевых сценариев на протяжении нескольких лет, но ни одна страна не использовала БпЛА так, как Украина в этой войне. Украинская тактика роев дронов была очень эффективна. К сожалению, россияне скопировали и изменили некоторые из украинских тактик, и это усложнило ситуацию на поле боя.

– Могут ли дроны хотя бы частично перекрыть нехватку самолетов?

- В какой-то степени. Ведь их эффективность не так зависит от физиологии пилота. БпЛА могут перевозить критически важное вооружение или разведывательное оборудование – на меньшем и более легком планере.

F-16 (Фото: JAN LANGHAUG/EPA)

Эти меньшие аппараты также потребляют меньше топлива и умеют работать в более жестких условиях, по сравнению с большинством пилотируемых истребителей. Но авиация тоже очень нужна.

– Что изменится на поле боя, когда летом в Украину прибудут первые F-16? Повлияют ли на ситуацию на передовой – их будет мало?

- В ВВС США обычная эскадрилья F-16 имеет не менее 15 и даже 24 истребителя. В боевой ситуации они взлетают не все одновременно.

Когда первые F-16 прибудут в Украину, их придется использовать очень взвешенно, чтобы добиться максимальной боеспособности. Было бы лучше, если бы они вошли в боевое пространство без предупреждения, чтобы добиться неожиданности. F-16 должны преодолеть действие РЭБ.

"Еще лучше, если бы F-16 зашли в украинское боевое пространство массово. Но это маловероятно".

– Россияне атакуют со своей территории и собирают силы возле украинских границ. При каких условиях, по-вашему, Америка может позволить бить оружием США по территории РФ?

– США последовательно ограничивают использование Украиной американского оружия по территории РФ. Этот подход нужно давно изменить. Любой российский самолет, корабль, ракета или база, атакующие Украину, являются законной целью, и не должно быть никаких ограничений для их поражения.

- Как воспринимать заявления президента Франции Макрона и лидеров других стран Европы о возможном вводе войск в Украину?

- Россияне предостерегают от любого привлечения войск НАТО к войне в Украине, даже если они будут действовать в учебных целях.

В какой-то момент США и партнерам по НАТО придется рассмотреть развертывание как минимум инструкторов в Украине, чтобы сделать борьбу более равномерной, а обучение более эффективным.

НАТО ясно дало понять, что хочет иметь сильную и стабильную Украину, полностью интегрированную в Альянс. Лучший способ достичь этого – расширить учебные программы и начать их размещение.

"Увидим тупик на передовой до конца года"

- Мобилизация в Украине идет тяжело. Что можно сделать для более эффективного вовлечения людей в армию? Как бы такую проблему решали в США после вторжения и двух лет войны?

– Если бы США оказались в подобной ситуации, мы, скорее всего, возобновили бы массовый призыв. Сейчас служба в нашей армии добровольная, но в случае вторжения или подобного кризиса мы начнем мобилизацию и мужчин, и женщин.

Призывной возраст в США – с 18 лет, когда у нас был призыв. Это традиционный возраст, при котором люди начинали военную службу.

С изумлением узнал, что призывной возраст в Украине был 27, а сейчас 25 лет. Учитывая разницу между Украиной и Россией, Киеву важно привлечь столько боеспособных и талантливых людей, сколько будет необходимо для успешного ведения войны.

- Иногда возможное мирное соглашение в Украине обсуждается по корейскому сценарию. Но США и другие союзники воевали за Корею, а после 1953 года в стране есть военные базы Америки. Может ли президент Байден или, может, Трамп согласиться на базы США в Украине?

– Сомнительно, что потенциальный президент Трамп согласится на военные базы США в Украине. Президент Байден, скорее всего, сначала тоже был бы против, но его можно убедить, если бы он был уверен в стратегической пользе этого шага. Украине прежде всего пришлось бы пригласить войска США и союзников в страну.

Размещение войск США в Южной Корее и в Западной Германии предотвратило вторжение к ним во время холодной войны. Это все еще касается Кореи, которая после многих лет борьбы превратилась в мощное экономическое, технологическое и культурное государство.

– Какие наиболее вероятные сценарии для Украины до конца 2024-го?

- Пока не поступит новый массовый приток западной помощи, высока вероятность, что то, что сейчас видим в битве за Волчанск и видели в битве за Авдеевку, произойдет в других местах.

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Украина упорно работает над сопротивлением России. Это все вопрос времени. Если скоро придет помощь Запада, украинские силы наберут необходимое количество солдат и проведут их подготовку, то страна сможет остановить большинство, если не все российские продвижения.

"По сути, увидим тупик на передовой до конца года. Из него можно выйти в 2025-м, если условия будут в пользу Украины".

- Что думаете о возможных сценариях войны, ее продолжительности и финале?

- Сильные стороны Украины – способность к инновациям, нетрадиционным военным усилиям, в том, что вы ведете оборонную войну и имеете значительные возможности тактической разведки.

"Слабость – в том, что западная помощь, на которую вы рассчитываете, слишком медленно достигает фронта. Украина должна вырваться из войны на истощение. Ее затягивание означает, что воюете на условиях России".

Именно Украина должна определять условия этой войны. Надо снова быть ловкими, как в 2022-м, в боях за Киев и Херсон.

Если страна повысит ловкость своей армии, улучшит тактические навыки командиров и подразделений, то будет хорошие шансы вернуть назад хотя бы часть недавних завоеваний России.

Целью должно быть сохранение независимости страны и создание условий для быстрого вступления в НАТО и ЕС. Быстрые и решительные шаги, которые заставят россиян перейти к обороне, ускорят конец войны.