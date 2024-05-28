"Треба бити по Росії зброєю зі США та Європи. Без обмежень", – полковник Седрік Лейтон

Росіяни змогли розпочати наступ на Харківщині через брак людей і боєприпасів в ЗСУ та близькість їх логістичного центру в Бєлгороді. Однак зброя і снаряди зі США тепер надходять постійно, і це стабілізує фронт. З часом – навіть дасть Україні перевагу, каже LIGA.net полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон.

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Українська розвідка має виявляти та знищувати скупчення російських військ ще на території РФ, щоб ворог не змушував ЗСУ розтягувати свої сили на північ. Україна має безперешкодно бити зброєю США по військових цілях на всій території Росії.

Коли перші F-16 прибудуть в Україну, їх потрібно використовувати зважено. Було б добре, якби прийшли без попередження.

Чи погодяться США на свої військові бази в Україні, чому ЗСУ мають право бити по території Росії західною зброєю та як краще використати F-16 - Седрік Лейтон розповів в інтерв'ю LIGA.net.

Довідка Лейтон – полковник ВПС США у відставці, колишній заступник директора Агентства національної безпеки. П’ять разів був у місіях на Близькому Сході, в командуванні спецоперацій США, очолював Групу тактичної інтеграції, яка сприяла знищенню 95% систем ППО Саддама Хусейна. Лейтон – полковник ВПС США у відставці, колишній заступник директора Агентства національної безпеки. П’ять разів був у місіях на Близькому Сході, в командуванні спецоперацій США, очолював Групу тактичної інтеграції, яка сприяла знищенню 95% систем ППО Саддама Хусейна.

"Росіяни відчули слабкість України і скористалися"

- У Харківській області тривають запеклі бої. Чому росіяни пішли в цей наступ і якими можуть бути наслідки для фронту?

- Кількa фaкторів. Росіяни бачили, що територія слабо захищена, a Україна вимушенa нормувати боєприпаси і відчуває брак живої сили.

Свій дефіцит вони поповнили. Географічно територія навколо Вовчанська близька до російського логістичного центру в Бєлгороді, тому їм було відносно легко рухатися в напрямку Харкова.

Поєднання нестачі живої сили та боєприпасів з українського боку, а також нових військ і боєприпасів з російського зробило можливим цей наступ. Оборона українського кордону мала бути міцнішою. Росіяни відчули слабкість і нею скористалися.

- Як далеко, на вашу думку, вони можуть зайти в цьому напрямку?

- Росіяни обмежені лініями постачання, їх пропускною спроможністю та відстанню, яку мають подолати за межами території РФ до фронту. Місцями вони змогли пробитися на 10-15 км, але поки що українські захисники утримують їх якомога далі від Харкова.

Сам мегаполіс під постійною загрозою ударів артилерії великої й середньої дальності, бомбових і ракетних ударів.

Обстріли Вовчанська, Харківська область (Фото: GEORGE IVANCHENKO/EPA)

- Серед причин успіху росіян – нестача в ЗСУ зброї та снарядів, ракет для ППО. Коли зброя зі США досягне фронту – що зміниться?

- Частина американської зброї вже в Україні. Це буде постійний процес доставлення зброї до фронту для її концентрації.

"Може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців, щоб ви отримали необхідну кількість зброї для стабілізації фронту, і щоб потім ситуація змінилася на користь України".

Щойно зброя буде в правильних місцях уздовж фронту, побачимо зміни в бою. Сподіваюся, просування РФ зупинять і застосують правильну тактику у потрібний час, щоб нею скористатися.

- У прикордонні Харківської області росіяни руйнують геть усе, зa схемою - як і на Донбасі. Особливо руйнівними є КАБи. Чи матиме Україна зброю від союзників, щоб їх зупинити?

- Щоб Україна змогла зупинити КАБи, їй слід бити по території Росії всією зброєю, яка є в її розпорядженні. Це включає зброю зі США та країн Європи. Системи ATACMS можуть чудово служити цій цілі.

- Чи намагаються росіяни через наступ розтягнути українські війська на сотні кілометрів по фронту? Які наслідки?

- Росія хоче використати перевагу в живій силі. Один зі способів – змусити Україну розтягнути свої сили настільки, щоб стали неефективними в обороні. Україна повинна уникати цієї спокуси.

"Українська розвідка має дати керівництву якомога точнішу оцінку концентрації російських військ. Ці місця зосередження слід знищити. Якщо цього не робити, будуть серйозні наслідки для України".

- Як втрата Авдіївки змінила для Збройних Сил ситуацію на фронті?

- Захисники Авдіївки проявили величезну хоробрість. 110-та бригада обороняла місто щонайменше з березня 2022-го. Інші підрозділи теж були там тривалий час. Але використання Росією КАБів суттєво ослабило здатність утримувати Авдіївку. Наказ про відступ з міста, з огляду на ситуацію, слід було віддати раніше – мені так здається.

Фото: 45 окрема артилерійська бригада

Україні потрібні повітряне прикриття для наземних військ і прямі бої з російською авіацією. Якби Київ мав цей потенціал у достатній кількості, може, Авдіївка все ще була б у ваших руках.

- Як оцінюєте удари по російських нафтопереробних заводах?

- Це одна зі сфер, у якій Україна показала виняткову здатність до інновацій. Удари поставили під загрозу значну частину російського нафтопереробного виробництва, але буде потрібен час, перш ніж російська економіка зазнає значного впливу.

- A по російських авіабазах та Чорноморському флоту?

- Здатність України атакувати російські авіабази і штаб Чорноморського флоту, затоплення її флагманського корабля "Москва" і використання морських дронів показують вашу здатність впроваджувати інновації та здійснювати складні операції.

"У багатьох сенсах військові інновації України відкривають нову еру війни, і це змусить інші країни теж змінити спосіб участі у бойових діях".

"Краще, якщо F-16 з’являться на полі бою несподівано"

- Чи ефективно Україна використовує нову тактику роїв дронів?

- Рої дронів були частиною деяких футуристичних бойових сценаріїв протягом кількох років, але жодна країна не використовувала БпЛА так, як Україна в цій війні. Українська тактика зграй дронів була дуже ефективною. На жаль, росіяни скопіювали та змінили деякі з українських тактик, і це ускладнило ситуацію на полі бою.

- Чи можуть дрони хоча б частково перекрити брак літаків?

- Певною мірою. Адже їх ефективність не так залежить від фізіології пілота. БпЛА можуть перевозити критично важливе озброєння або розвідувальне обладнання – на меншому й легшому планері.

F-16 (Фото: JAN LANGHAUG/EPA)

Ці менші апарати також споживають менше палива і вміють працювати в суворіших умовах, порівняно з більшістю пілотованих винищувачів. Але авіація теж украй потрібна.

- Що зміниться на полі бою, коли влітку в Україну прибудуть перші F-16? Чи вплинуть на ситуацію на передовій, – їх буде мало?

- У ВПС США звичайна ескадрилья F-16 має щонайменше 15 і навіть 24 винищувачі. У бойовій ситуації вони злітають не всі одночасно.

Коли перші F-16 прибудуть в Україну, їх доведеться використовувати дуже зважено, щоб досягти максимальної боєздатності. Було б найкраще, якби вони увійшли в бойовий простір без попередження, щоб досягти несподіванки. F-16 повинні здолати дію РЕБ.

"Ще краще, якби F-16 зайшли в український бойовий простір масово. Aле це малоймовірно".

- Росіяни атакують зі своєї території та збирають сили біля українських кордонів. За яких умов, нa вaшу думку, Америка може дозволити бити зброєю США по території РФ?

- США послідовно обмежують використання Україною американської зброї по території РФ. Цей підхід треба давно змінити. Будь-який російський літак, корабель, ракета чи база, які атакують Україну, є законною ціллю, і не має бути жодних обмежень для їх ураження.

- Як сприймати заяви президента Франції Макрона та лідерів інших країн Європи про можливе введення військ в Україну?

- Росіяни застерігають від будь-якого залучення військ НАТО до війни в Україні, навіть якщо ті діятимуть у навчальних цілях.

У якийсь момент США та партнерам по НАТО доведеться розглянути розгортання щонайменше інструкторів в Україні, щоб зробити боротьбу рівномірнішою, а навчання ефективнішим.

НАТО чітко дало зрозуміти, що хоче мати сильну й стабільну Україну, повністю інтегровану в Альянс. Найкращий спосіб досягти цього – розширити навчальні програми й розпочати їх розміщення.

"Побачимо глухий кут на передовій до кінця року"

- Мобілізація в Україні йде важко. Що можна зробити для ефективнішого залучення людей до армії? Як би таку проблему вирішували в США після вторгнення і двох років великої війни?

- Якби США опинились у подібній ситуації, ми, швидше за все, відновили б масовий призов. Зараз служба в нашій армії є добровільною, але у випадку вторгнення чи подібної кризи ми розпочнемо мобілізацію і чоловіків, і жінок.

Призовний вік у США – 18 років, коли у нас був призов. Це традиційний вік, у якому люди розпочинали військову службу.

З подивом дізнався, що призовний вік в Україні був 27, а зараз 25 років. Враховуючи різницю [у кількості населення] між Україною та Росією, Києву важливо залучити стільки боєздатних і талановитих людей, скільки буде необхідно для успішного ведення війни.

- Іноді можливу мирну угоду в Україні обговорюють за корейським сценарієм. Aле США й інші союзники воювали за Корею, а після 1953 року в країні є військові бази Америки. Чи може президент Байден або, може, Трамп погодитися на бази США в Україні?

- Сумнівно, що потенційний президент Трамп погодиться на військові бази США в Україні. Президент Байден, швидше за все, спочатку теж був би проти, але його можна переконати, якби він упевнився у стратегічній користі цього кроку. Україні передусім довелося б запросити війська США та союзників до країни.

Розміщення військ США у Південній Кореї та в Західній Німеччині запобігло вторгненню до них під час холодної війни. Це все ще стосується Кореї, яка після багатьох років боротьби перетворилася на потужну економічну, технологічну й культурну державу.

- Які найбільш імовірні сценарії для України до кінця 2024-го?

- Поки не надійде новий масовий приплив західної допомоги, є висока ймовірність, що те, що зараз бачимо в битві за Вовчанськ і бачили в битві за Авдіївку, станеться в інших місцях.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Україна наполегливо працює над опором Росії. Це все питання часу. Якщо швидко надійде допомога Заходу, українські сили наберуть необхідну кількість солдатів і пройдуть підготовку, то країна зможе зупинити більшість, якщо не всі російські просування.

"По суті, побачимо глухий кут на передовій до кінця року. З нього можна вийти у 2025-му, якщо умови будуть на користь України".

- Що думаєте про можливі сценарії війни, її тривалість і фінал?

- Сильні сторони України – здатність до інновацій, нетрадиційних військових зусиль, в тому, що ви ведете оборонну війну та маєте значні можливості тактичної розвідки.

"Слабкість – у тому, що західна допомога, на яку ви розраховуєте, надто повільно досягає фронту. Україна має вирватися з війни на виснаження. Її затягування означає, що воюєте на умовах Росії".

Саме Україна повинна визначати умови цієї війни. Треба знову бути спритними, як у 2022-му, в боях за Київ і Херсон.

Якщо країна підвищить спритність своєї армії, покращить тактичні навички командирів і підрозділів, то матиме хороші шанси повернути назад хоча б частину недавніх завоювань Росії.

Метою має бути збереження незалежності країни та створення умов для швидкого вступу в НАТО і ЄС. Швидкі й рішучі кроки, які змусять росіян перейти до оборони, прискорять кінець війни.