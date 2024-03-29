В условиях нехватки боеприпасов украинская армия вынуждена перейти в оборону: еще несколько дней назад преимущество россиян по выпущенным боеприпасам составляло шесть к одному. Об этом в интервью Укринформу рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский.

Однако Силы обороны научились поражать превосходящие силы России не количеством, а мастерством использования оружия. Несмотря на сложную ситуацию на фронте, количество возвращенных позиций превышает количество потерянных.

Что Сырский думает об увольнении Залужного, может ли Россия захватить Харьков, как Украина давит в Черном море, сколько людей нужно мобилизовать в ВСУ: LIGA.net собрала ключевые цитаты.

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О смене военного руководства

Если Зеленский имел причины для замены Залужного , это были веские причины. Военные же не обсуждают приказы. "Мы с Валерием Федоровичем

Военные же не обсуждают приказы. "Мы с Валерием Федоровичем работали бок о бок в самые тяжелые времена с начала российского полномасштабного вторжения, и даже раньше. Работали как одна команда. Желаю ему успехов на новой должности".

Высшее военное руководство будет обновлено. "Наши штабы должны знать все, без исключения, нужды фронта и владеть ситуацией на каждом его участке… Состав Генерального штаба и других органов военного управления будет обновлен благодаря боевым офицерам с большим практическим опытом боевых действий... уже этой войны".

Самое ценное, что имеют ВСУ – это люди. "Наша задача – беречь их жизнь и одновременно наносить максимальные потери врагу".

О восстановлении сил и мобилизации

Силы военных – не безграничны. "Уже запущен процесс ротации воинских частей на линии фронта, что позволяет нам полноценно восстановить боеспособность не только техники, а прежде всего обеспечить отдых и восстановление наших военнослужащих".

"Хотел бы, чтобы каждый мужчина призывного возраста в Украине отдавал себе отчет: от его воли и действий зависит, чтобы Украина выстояла".

Возможно, мобилизовать нужно не 500 тысяч, а меньше. "После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах".

Добровольцы не закончились, возвращаются даже из-за границы. "У нас много добровольцев. Я не утверждаю, что проблем нет, но подчеркиваю, что мы делаем все для того, чтобы их решить".

Мобилизированные не попадут прямо на фронт. "Кроме очень специальных исключений, например, когда у человека уже есть боевой опыт. Подавляющее большинство этих лиц прибывают в учебные военные части и центры. Количество людей, которые проходят такое обучение, на февраль составило 84% от количества мобилизованных".

О ситуации на фронте

РФ хочет выйти на границы Донецкой и Луганской областей, давит на левом берегу Днепра. "Но мы не только стоим в обороне, но еще и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед. В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных. Врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях... Эту ситуацию мы контролируем".

Оккупанты наращивают усилия, уничтожают украинские позиции КАБами и имеют численное преимущество. Но и потери несут тяжелые. "Только за февраль-март этого года (на 26 марта) враг потерял более 570 танков, около 1430 боевых бронированных машин, почти 1680 артиллерийских систем и 64 системы ПВО".

"Мы удерживаем под контролем главные высоты и районы обороны. Наша цель – не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для наступательных действий".

"Враг никогда и нигде не может чувствовать себя в безопасности, также на временно оккупированных территориях Украины. Это важный психологический фактор. Им не будет покоя на нашей земле. Никогда. И каждый оккупант должен это осознавать".

Война на море меняется. "Мы целенаправленно уничтожаем российский Черноморский флот. И будем делать это дальше. Последние поражения нескольких кораблей в Севастополе – еще одно тому подтверждение".

Из Авдеевки отступили, чтобы избежать окружения. Так как россиян было больше, Силам обороны не хватало боеприпасов. "К сожалению, в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в российский плен. Это война… Хочу сказать этим солдатам, если они меня услышат, их семьям: мы никого не забыли и делаем все, чтобы освободить этих военнослужащих из вражеского плена".

Но отступили на оборудованные во время боя позиции. "Основная линия фортификационных сооружений оборудована и расположена значительно дальше, в глубине нашей обороны. В настоящее время идет подготовка мощных линий обороны на многих угрожающих направлениях".

Если россияне снова выдвинуться на Харьков, он станет для них роковым. "Планируем применение наших войск в случае таких действий... У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось "просчитать" противника и освободить значительную часть Харьковщины. Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта".

"Если россияне выдвинуться туда снова, Харьков станет для них роковым городом", – говорит Сырский.

О поддержке партнеров и вооружении

Оружия не хватает. Силы обороны благодарны за поддержку партнеров, но были еще более благодарны, если бы помощь поступала регулярно, быстро и в достаточном количестве. "Это – не претензия, а констатация факта. Я верю, что наши союзники уже осознали, с кем имеют дело в России, и очень хотели бы видеть наш успех в борьбе с врагом. Нам не хватает оружия, все остальное мы сможем сделать сами" .

Переход в оборону – это следствие. "Силы обороны выполняют задачи... при недостатке вооружения и боеприпасов. В этих условиях переход к стратегической обороне является логическим решением".



"Но столь же логично и обратное: если Запад, как заявляет, поставит Украине все, в чем нуждаются в Вооруженных силах, это позволит отбросить врага, сколько бы людей ни мобилизовывала Россия, и наконец завершить эту войну военной победой".

Нужно больше ПВО и ракет к ним. "Враг перешел к тактике массированных воздушных ударов как по украинским войскам, так и по... мирным городам Украины. Мы обязаны их защитить".

По количеству собственных оружейных разработок Украина – в абсолютных лидерах. Речь идет не только о САУ "Богдана". "Вскоре уже в Украине будут производить определенные образцы западных гаубиц и отечественные нарезные минометы. Это касается и разработок современного ракетного вооружения и систем контрбатарейной борьбы. О производстве дронов общество уже хорошо знает".

Сегодня главное – сохранить людей и единство. "Я уверен: Россия никогда не сможет победить нас на поле боя, пока украинцы сохраняют единство и силу духа... Россия отказывает всем нам в праве на жизнь. Именно поэтому поражение и гибель тождественны".