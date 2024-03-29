В умовах нестачі боєприпасів українська армія вимушена перейти в оборону: ще декілька днів тому перевага росіян у випущених боєприпасах становила шість до одного. Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

Однак Сили оборони навчилися вражати переважаючі сили Росії не кількістю, а майстерністю використання тієї зброї, що є. Попри складну ситуацію на фронті, кількість повернених позицій перевищує кількість втрачених.

Що Сирський думaє про звільнення Зaлужного, чи може Росія захопити Харків, як Укрaїнa тисне у Чорному морі, скільки людей требa мобілізувaти до ЗСУ: LIGA.net зібрала ключові цитати.

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Про зміну військового керівництва

Якщо Зеленський мав причини для заміни Залужного, це були вагомі причини. Військові ж не обговорюють наказів. "Ми з Валерієм Федоровичем Військові ж не обговорюють наказів. "Ми з Валерієм Федоровичем працювали пліч-о-пліч у найважчі часи від початку російського повномасштабного вторгнення, та навіть раніше. Працювали як одна команда. Бажаю йому успіхів на новій посаді".

Вище військове керівництво буде оновлене. "Наші штаби повинні знати всі, без винятку, потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці… Склад Генерального штабу та інших органів військового управління буде оновлений завдяки бойовим офіцерам з великим практичним досвідом бойових дій... вже цієї війни".

Найцінніше, що мають ЗСУ, – це люди. "Наше завдання – берегти їхні життя та водночас завдавати максимальних втрат ворогові".

Про відновлення сил та мобілізацію

Сили військових – не безмежні. "Вже запущений процес ротації військових частин на лінії фронту, що дає нам змогу повноцінно відновити боєздатність не лише техніки, а насамперед забезпечити відпочинок та відновлення наших військовослужбовців".

"Хотів би, щоб кожен чоловік призовного віку в Україні усвідомлював: від його волі та дій залежить, щоб Україна вистояла".

Можливо, мобілізувати потрібно не 500 000, а менше. "Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, а й про добровольців".

Добровольці не закінчилися, повертаються навіть з-за кордону. "Ми маємо багато добровольців. Я не стверджую, що проблем немає, але наголошую, що ми робимо все для того, щоб їх розв’язати".

Мобілізовані не потраплять одразу на фронт. "За дуже спеціальними винятками, наприклад, коли у людини вже є бойовий досвід. Переважна більшість цих осіб прибувають до навчальних військових частин та центрів. Кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий становила 84% від кількості мобілізованих".

Про ситуацію на фронті

РФ хоче вийти на межі Донецької та Луганської областей, тисне на лівому березі Дніпра. "Але ми не тільки стоїмо в обороні, а ще й щодня на різних напрямках самі просуваємося вперед. Останнім часом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених. Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках... Цю ситуацію ми контролюємо".

Окупанти нарощують зусилля, нищать українські позиції КАБами та мають чисельну перевагу. Але і втрати несуть важкі. "Лише за лютий–березень цього року (на 26 березня) ворог втратив понад 570 танків, близько 1430 бойових броньованих машин, майже 1680 артилерійських систем та 64 системи ППО".

"Ми утримуємо під контролем головні висоти та райони оборони. Наша мета – не допустити втрати своєї території, максимально виснажити противника, завдати йому найбільш можливих втрат, сформувати і підготувати резерви для наступальних дій".

"Ворог ніколи й ніде не може почуватися у безпеці, також на тимчасово окупованих територіях України. Це важливий психологічний чинник. Їм не буде спокою на нашій землі. Ніколи. І кожен окупант повинен це усвідомлювати".

Війна на морі змінюється. "Ми цілеспрямовано нищимо російський Чорноморський флот. І робитимемо це далі. Останні ураження декількох кораблів у Севастополі – ще одне підтвердження цього".

З Авдіївки відступили, щоб уникнути оточення. Бо росіян було більше, Силам оборони не вистачало боєприпасів. "На жаль, у ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Це – війна… Хочу сказати цим солдатам, якщо вони мене почують, їхнім родинам: ми нікого не забули і робимо все, щоб визволити цих військовослужбовців із ворожого полону".

Але відступили на обладнані під час бою позиції. "Основна лінія фортифікаційних споруд обладнана і розміщена значно далі, у глибині нашої оборони. Наразі триває підготовка потужних ліній оборони на майже всіх загрозливих напрямках".

Якщо росіяни знову рушать на Харків, він стане для них фатальним. "Плануємо застосування наших військ у разі таких дій... Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося "прорахувати" противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту".

"Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом", – каже Сирський.

Про підтримку партнерів та озброєння

Зброї не вистачає. Сили оборони вдячні за підтримку партнерів, але були б ще більш вдячні, якби допомога надходила регулярно, швидко і в достатній кількості. "Це не претензія, а констатація факту. Я вірю, що наші союзники вже усвідомили, з ким мають справу в Росії, і дуже хотіли б бачити наш успіх у боротьбі з ворогом. Нам не вистачає зброї, все інше ми спроможні зробити самі".

Перехід в оборону – це наслідок. "Сили оборони виконують завдання... за нестачі озброєння та боєприпасів. У цих умовах перехід до стратегічної оборони є логічним рішенням".



"Але настільки ж логічним є і зворотне: якщо Захід, як заявляє, постачить Україні все, що потребують Збройні сили, це дасть змогу відкинути ворога, скільки б людей не мобілізовувала Росія, і нарешті завершити цю війну військовою перемогою".

Потрібно більше ППО і ракет до них. "Ворог перейшов до тактики масованих повітряних ударів як по українських військах, так і по... мирних містах України. Ми зобов’язані їх захистити".

За кількістю власних розробок зброї Україна – в абсолютних лідерах. Ідеться не лише про САУ "Богдана". "Невдовзі вже в Україні вироблятимуть певні зразки західних гаубиць та вітчизняні нарізні міномети. Це стосується і розроблень сучасного ракетного озброєння та систем контрбатарейної боротьби. Про виробництво дронів суспільство вже доволі добре знає".

Сьогодні головне – зберегти людей та єдність. "Я впевнений: Росія ніколи не зможе перемогти нас на полі бою, поки українці зберігають єдність та силу духу... Росія відмовляє всім нам у праві на життя. Саме тому поразка і загибель є тотожними".