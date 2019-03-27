"Найдем даже в Испании - и посадим!". Интервью Гриценко за минуту

В среду, 27 марта, на телеканале UA:Перший должны были состояться пятые теледебаты кандидатов в президенты. В студию пригласили Анатолия Гриценко, Юрия Бойко и Олега Ляшко. Но согласился прийти и отвечать на вопросы журналистов и экспертов только Гриценко. LIGA.net посмотрела два часа фактически интервью с Гриценко и выделила главное.

Его команда всех посадит! "Если в парламенте есть люди, которые берут взятки - они уйдут под суд. Розенблат... Пашинский, который стрелял... - внесет генпрокурор представление - не кум президента, а генпрокурор, который покажет доказательства. И парламент проголосует! Импотентная прокурора или не хочет этого делать, или помогает преступникам избежать ответственности. Поэтому как только Рада проголосует - Розенблат будет арестован! Стрелять в людей, красть на янтаре - этого не будет!"

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Другие коррупционеры сами убегут. "Смолий (глава Нацбанка, - ред.) напишет заявление и уйдет. Или будет открыто дело! То, что делается сейчас в сфере банков - это кошмар. Нацбанк это все видит. Это не вопрос давления! Я не буду давить. Он сам напишет... Может этот балаболка-генпрокурор будет сидеть на месте? Нет, не будет. Еще до инаугурации, такие, как Смолий, как Луценко - сами убегут".

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Поэтому надо закрыть границы. "Когда я обращался к Авакову (с просьбой закрыть границы после выборов, - ред.), то этому предшествовали мои обращения, и в ГПУ - тоже, и Нацполиции, и СБУ. Я называю имена: Березенко, Ковальчук, а также генералы Федоров, Кононекно, Довженко, работая в СБУ, провоцируют нарушение закона. Поэтому для них надо закрыть дорогу. Потому что сейчас их кум-прокурор покрывает. Но мы все равно их найдем - и на виллах в Испании тоже".

Никому не позволит мешать. "Если попробуют меня сломать - не дам. Никто не заберет полномочия у президента на реализацию честного европейского курса. В парламенте будут мешать? Наша задача провести туда профессионалов - работать. Будет мешать Слуга народа, Повар народа - значит, и этот блок будет отодвинут".

Судьям-коррупционерам - пожизненное заключение. "Все есть для нормальной работы судей - достаточно мотивов и инициатив. Заоблачные пенсии! Я добавлю наказание для взяточников: пожизенная тюрма без права амнистии с конфискацией имущества".

Депутатов-кнопкодавов - выгнать из Рады. "Неприкосновенность депутатов будет отменена. Каждый голосует за себя. Только раз за соседа нажал - вылетаешь из парламента! Я найду механизм, поверьте. Я начну с себя - процедуру импичмента сделаем, я этот пакет проведу".

Силовиков - лишить влияния на бизнес. "СБУ, прокуратуру, Нацполицию и всех силовиков лишим влияния на экономику... Бизнесу нечего будет переживать. Я сделаю так, чтобы и парламент бизнесу был неинтересен - чтобы не обелечивали в нем".

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Вот как выглядит экономика от Гриценко. "700 евро - средняя зарплата, темпы роста - 10% в год, 2 млн новых высокотехнологических рабочих мест, экспорт не руды, а использование ресурса здесь, производство и экспорт уже готовой продукции... Разговор с бизнесом простой: чтобы государство не мешало, и позволило платить только один налог, отменив все теневые налоги, чтобы прокуратура и СБУ не обелечивали".

И еще о деньгах: глава Нафтогаза, говорит, поступил аморально. "Я бы Коболева больше не оставлял на этом посту, даже если бы его зарплата стала 10 грн. Он поступил аморально. Суд против РФ выиграл не Коболев, а юристы. Но премии получило руководство и за одну ночь перевело их за границу сразу... Да, мало зарабатывающий чиновник обойдется государству очень дорого. Но уровень зарплаты таких чиновников должен исчисляться десятками тысяч долларов. Не больше!".

Путин - международный преступник. "Оккупированные территории можно вернуть и завтра - на условиях Путина / Медведчука. Но этого не будет, я этого не допущу... Только на условиях Украины... За пять лет мы это сможем сделать... Надо сделать линию разграничения в Донбассе как между двумя Кореями: показать, что на нашей стороне - процветание и богатство, чтобы люди хотели жить в Украине... А Путин должен отвечать как международный преступник".

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Хочет вернуть офицерские династии. "Принудительный призыв будет отменен. Территориальная оборона по модели Швеции и Финляднии, где снаряжение и форма - дома, а оружие - рядом... Если ровестники этого парня (вопрос из регионов, - ред.) сейчас прячутся, или мамы боятся - этого не будет. Солдат будет защищен не только пока служит, но и на пенсии, в запасе. Верну офицерские династии".

И блиц от ведущих. На марш ЛГБТ Гриценко не пойдет. Жена влиять на его работу не будет, но она для него - лучший журналист. Служба в армии - это честь, а не наказание. Вернет Саакашвили гражданство, если тот этого захочет. Марихуану - не курил никогда. На концерты Квартала 95 не ходил. Слабая черта - ему трудно тратить время на деструктивных людей, хотя иногда, как он считает, это надо делать.

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