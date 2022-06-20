Глава Офиса президента Андрей Ермак – о Невзорове, Безуглой, НАТО, Фридмане и Минске-3

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак дал интервью онлайн-изданию Левый берег. Он называет себя "менеджером президента" и занимается практически всем: от обеспечения армии оружием до финансовой поддержки Украины. Оружие Ермак рекомендует искать в Африке, а новые гарантии безопасности для Украины должны ратифицировать парламенты других стран.

Будет ли подписан Минск-3, за что нужно уважать нардепа от Слуги народа Марьяну Безуглую и что ждет защитников Мариуполя: LIGA.net выбрала 13 самых интересных цитат из интервью Ермака.

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В Лисичанске Зеленский удивил военных. "Он (президент. – Ред.) решил приехать туда, где сегодня идут самые жестокие бои, чтобы лично убедиться, что там происходит… Все готовилось в условиях полной секретности и стало абсолютной неожиданностью даже для бойцов. Когда мы зашли в Лисичанск в помещение, где проходят встречи, все были, мягко говоря, в шоке, увидев верховного главнокомандующего".

Все чиновники должны посещать передовую. "Все государственные служащие и депутаты должны на постоянной основе посещать и фронт, и деоккупированные города, для того чтобы иметь моральное право вообще потом что-то говорить".

Уважает за это Безуглую. "С уважением отнесся, когда увидел ее в Лисичанске. Имеет право как народный депутат быть там. Журналисты спрашивали: не мешает ли? Насколько знаю, у нее хорошие отношения с военным командованием. Они сами решают, допустимо ли ее присутствие".

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Не верит в масштабное участие беларуской армии в войне. "Безусловно, Беларусь приняла участие в агрессии – именно с ее территории стартовали первые ракеты, оттуда напали российские войска. Тем не менее мы считаем, что беларуский народ не поддерживает эту идею (участие в войне против Украины. – Ред.)".

"Безусловно, Беларусь предоставила свою территорию для российских войск. Но вероятность масштабного участия в войне беларуской армии не очень высока именно из-за настроений народа".

Гарантирует, что Минска-3 не будет. "Нет, точно не допускаем (какой-то вариант Минска-3. – Ред.). У нас другие фамилии, чем у создателей минских соглашений. И, к счастью, людей, которые бы такое допускали, в нашей команде нет".

И компромиссы со стороны Украины тоже. "Для нас принципиально прекращение войны, вывод российских войск и восстановление нашей территориальной целостности. Как только мы будем видеть, что они готовы, действительно готовы это обсуждать… Не мы начинали эту войну, но это наша трагедия, мы потеряли людей, наши города разрушены. С нашей стороны компромиссов точно не будет".

Украина от НАТО не отказывалась. "Если НАТО все же поймет, что мир изменился и что мы – страна, которая продемонстрировала, на что она способна, мы всегда готовы вернуться к этому вопросу. Мы ни от чего не отказывались и не собирались отказываться".

Мир еще будет уговаривать Украину вступить в НАТО. "Украина на четвертый месяц войны показала, что мы одни – да, с помощью партнеров, но все же сами, – боремся с российской агрессией. По моей логике, чтобы укреплять любую организацию, нужно брать сильных… Для меня совершенно логично, что рано или поздно не мы будем стучать в закрытую дверь, которую якобы называют открытой. А уже нас будут просить присоединиться к этой организации".

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Хочет, чтобы гарантии безопасности для Украины ратифицировали парламенты. "Сегодня многие разные страны с разных континентов заявили о своем желании быть будущими гарантами. Есть много технических вопросов, мы точно не хотим, чтобы это был аналог Будапештского меморандума или какой-то другой документ, который ничего не стоит. Мы хотим, чтобы договор о гарантиях ратифицировали парламенты стран, которые его подпишут, это важно".

Украина ищет оружие в Африке. "Для нас очень важна Африка, мы ею практически не занимались. С приходом Януковича наши мощные возможности по рынку вооружения на этом континенте были разрушены, сегодня мы их восстанавливаем. Но все это время, пока мы его разрушали, россияне работали на этих рынках, вкладывали большие деньги. Сегодня нужно очень быстро налаживать дипломатические отношения, и мы это ежедневно делаем, потому что в некоторых из этих стран ищем необходимое нам вооружение".

Защитники Мариуполя живы, работа над их освобождением не останавливается. "Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы. ГУР постоянно держит это на контроле".

"С некоторыми (из защитников Азовстали. – Ред.) есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что сейчас он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину".

Невзоров – медийное оружие против Путина. "Невзоров в последнее время очень раздражает нынешнюю российскую власть, потому что говорит правду о ней, о преступлениях россиян в Украине. Его голос слышат миллионы россиян, и для нас важно, что он разрушает нарративы российской пропаганды. Этим он полезен для Украины. Проще говоря, для нас это медийное оружие".

С российским олигархом Фридманом переговоров не ведет. "Пока мы не ведем ни с кем никаких переговоров – ни с Фридманом, ни с какими-либо другими олигархами. Мы с уважением относимся к нашим партнерам, которые применили против таких лиц санкции. Поэтому, я думаю, это неактуальный вопрос".

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