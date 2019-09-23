"Ничего своего отдавать мы не собираемся". Интервью помощника Зеленского – за минуту

Помощник президента Андрей Ермак стал известен широкой аудитории после освобождения украинских политзаключенных: именно он возглавлял рабочую группу по обмену пленными Украина/РФ.

Как будет дальше происходить процесс освобождения, какую цену готов заплатить Киев за своих граждан и суверенитет страны, Ермак рассказал в интервью Левому берегу. LIGA.net выделила главное.

Обмен 7 сентября – лишь первый шаг. "Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой (новой, – ред.) группы".

Говорит, важность террориста Цемаха в деле МН17 преувеличена. "Цемах не был суперважным... Мы дали возможность голландским следственным органам провести все необходимые следственные действия. Что касается ценности Цемаха как свидетеля, о чем пишут СМИ, как юрист могу сказать: оценить это можно лишь тогда, когда дело рассматривается в суде".

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Прекращения войны ценой интересов Украины не будет. "Мы точно не собираемся никому ничего своего отдавать. Мы не собираемся уступать ни 1% наших интересов… Мы точно никогда не допустим федерализации и потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну, реинтегрировать Донбасс в Украину и чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс".

Скрытых договоренностей между Украиной и РФ нет. "Никаких подковерных или "подстольных" договоренностей не существует. Есть переговорный процесс в Минске, есть “нормандский” формат, и это настолько сложная и деликатная тема, что я принципиально ее не комментирую. Как только мы выйдем на какие-то рамочные договоренности в Минске, в нормандском формате, мы, безусловно, будем всех информировать".

Захваченные РФ районы не получат особого статуса. "Особый статус Л/ДНР не является предметом переговоров ни в Минске, ни в нормандском формате. Даже не обсуждается".

Выборы в ОРДЛО должны пройти по законам Украины. "Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация на Донбассе была урегулирована, и выборы прошли как можно быстрее. Когда это будет, честно говоря, не знаю… Я считаю правильным, чтобы выборы на Донбассе прошли одновременно с местными выборами по всей территории Украины".

Знакомство Зеленского с Трампом. "Это не официальный визит. Президент Зеленский едет на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк, где запланирована встреча с Трампом - первое знакомство и хорошая возможность сформировать дорожную карту уже на официальный визит".

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Договоренностей о присоединении США к нормандскому формату пока нет. "Никаких договоренностей нет. Президент озвучил четкую стратегию: у нас есть на сегодняшний день переговоры в Минске и нормандский формат, и мы делаем все, чтобы двигаться в этих рамках. Если на каком-то этапе мы поймём, что нормандский формат не работает, будем искать другие форматы".

РФ затягивает с датой нормандских переговоров. "Во время последнего разговора, который продолжался два часа сорок минут, лидеры трех стран - Германии, Франции и Украины - высказались за конец месяца в качестве даты встречи, как раз после Нью-Йорка. Россия не дала подтверждения, но и не сказала "нет". Думаю, это может быть конец сентября - начало октября".

Хотят альтернативу Будапештскому меморандуму. "У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые - которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - США, Британия, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность".

Европа не заняла пророссийскую позицию. "Что касается нормандского формата, результаты работы внешнеполитических советников Франции и Германии, свидетельствуют о поддержке нашей украинской позиции. Тех принципиальных моментов, которые мы отстаиваем. Я не могу ни в одном моменте зафиксировать, что где-то Франция заняла пророссийскую позицию".

Украина хочет укреплять партнерство с Китаем. "Китай - большой потенциальный партнер Украины. И мы точно будем развивать с ним отношения".

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