Переход от сдержанной администрации Джо Байдена к слишком активной администрации Дональда Трампа не должен шокировать ни Европу, ни Украину, убеждает LIGA.net бывшая министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По ее мнению,есть просто две разные позиции двух разных администраций. Обе из которых не совсем устраивают европейских политиков. Однако нужно научиться справляться с этим. Потому что без поддержки США, по ее убеждению, ни НАТО, ни Европа, ни Украина не справятся со сдерживанием российской агрессии.

Этот разговор был записан до того, как стало известно о паузе в американской военной поддержке для Украины. Но уже тогда она убеждала, что Европа готова брать больше ответственности за собственную безопасность.

На фоне разговоров о новых оборонных альянсах и предложений создать военный союз стран Северной Европы, Балтии и Польши, Оллонгрен убеждена: нужно работать с тем, что уже есть.

Существует ли для Европы альтернатива НАТО, каково видение безопасности на континенте у европейских политиков и какое место здесь занимает Украина – LIGA.net рассказала политик, бывшая министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

– Ситуация вокруг Украины меняется стремительно. Изменилась ли реакция Европы на войну в Украине?

– Ситуация действительно изменилась, но реакция Европы, которую я вижу, – это реакция экстренной помощи и решения проблем.

Я постоянно повторяю, что мы должны перестать реагировать и начать действовать. Мы должны отнестись к этому очень, очень серьезно.

Я была рада услышать о проведении дополнительного заседания Европейского совета (6 марта. – Ред.), на котором будет предложено новое финансирование обороны для Украины и для Европы. Потому что сейчас пора быть очень конкретными. Что нужно Украине? Что мы можем предоставить? Как мы можем усилить европейскую оборону?

Это единственный способ, которым мы сможем удержать США на своих позициях. Потому что США нам нужны. Они нам нужны для поддержки Украины, в том числе. Украине нужны гарантии безопасности. Европа может предоставить их, если США окажут надлежащую поддержку.

– А если США не окажут?

– Не уверена [что так может быть]. США не заинтересованы в нестабильности в Европе. Если не получится достичь хорошего решения для Украины, которое сдержит Россию от дальнейшей агрессии, однажды Россия вернется. Это не в американских интересах.

США говорят: "Ладно, Европа, ты должна делать больше". Я с этим соглашаюсь. Мы хотим мира в Украине. Все с этим согласны. Все к нему стремятся.

Но мы не хотим создать ситуацию, когда у России будет время восстановиться, перевооружиться и через пару лет начать новую войну в Украине или где-то еще. Это не может быть в чьих-то интересах.

– Есть мнение, что Европе необходим новый оборонный альянс. Видите ли вы такую необходимость и какой будет роль Украины в этом альянсе?

– Нет, мы не должны идти по этому пути.

У нас есть самый лучший оборонный альянс в мире – НАТО. В НАТО 32 страны. Одна из них – Соединенные Штаты, другие – преимущественно европейцы и Канада. Украина хочет стать членом НАТО. На данный момент США говорят "нет", но это не должно огорчать, это только часть игры.

У нас есть Европейский Союз, он тоже очень силен. Давайте не будем строить что-то новое. Давайте использовать то, что у нас есть.

Как я вижу: Украина подает заявку на вступление в Европейский Союз. Мы все вовлечены в этот процесс. Украина должна стать членом НАТО. Это наша позиция. Если мы не можем получить это сейчас, это должно произойти в будущем. А пока Украина нуждается в гарантиях безопасности, и европейские страны способны предоставить их вместе с нашим союзником по НАТО – Соединенными Штатами.

Речь идет о распределении ответственности. США хотят, чтобы мы взяли на себя больше ответственности – мы ее возьмем. Мы должны решить вместе с американцами, как этого добиться. Определить, о каких временных рамках идет речь. Договориться, как получить от американских военных возможности, которые предоставляют США и которых у нас нет в Европе. Мы можем их приобрести. Мы можем их купить. Для этого нужны только планирование и время.

Кроме того, у нас еще есть очень сильное сотрудничество в НАТО со всеми существующими структурами командования и управления. Мы можем их использовать вместо того, чтобы строить что-то новое – это займет гораздо больше времени.

– Сейчас выглядит так, что в вопросах укрепления собственной обороноспособности и в поддержке Украины Северная Европа действует гораздо активнее других стран. Это действительно так?

– Думаю, правда состоит в том, что активность у стран разная. Страны Балтии, Польша, непосредственно граничащие с Россией, и Украина очень обеспокоены. Для них это важный вопрос существования. Думаю, что это касается также Финляндии и Швеции. Я также вижу, что очень активны Дания, Норвегия и Британия. Моя страна – Нидерланды – всегда была очень активна в этой коалиции.

Сейчас прошли выборы в Германии, мы получим там новое правительство с кандидатом на роль канцлера, который говорит, что хочет сделать больше. Он уже говорит о том, чтобы стать лидером в Европе.

Французский президент всегда был очень вовлечен и активен для того, чтобы говорить правильные вещи. У нас есть новая Европейская комиссия, новый президент Европейского совета, которые очень активно поддерживают Украину и стремятся сделать нашу общую оборону более сильной.

Португалия тоже выступает за то, чтобы делать больше для Украины. Греция и Италия тоже. Премьер Италии Джорджа Мэлони была очень активна в поддержке Украины и действиях против Путина.

Думаю, что общая картина такова: Европа знает, что речь идет о безопасности континента, и знает, что в европейских интересах, чтобы Путин не мог получить то, что он хочет [в Украине].

– Что вас больше удивило – появление войск КНДР в войне против Украины или результаты выборов в США?

– Северокорейские войска – это была шокирующая новость. Они фактически воюют на стороне России, приобретая боевой опыт. Они фактически обеспечивают Россию почти половиной вооружения и боеприпасов, которые используют сейчас в войне в Украине. Это шокирует само собой.

То, что мы перешли от администрации Байдена, которая слишком много сдерживалась, к администрации Трампа, которая немного слишком, по-моему, склоняется к Путину, нас не должно шокировать.

Есть две позиции, которые нас не совсем устраивают. Мы хотели, чтобы предыдущая администрация делала немного больше. Мы хотим, чтобы нынешняя администрация, которая очень активна, делала все правильно. Если вы хотите вести переговоры с Путиным – хорошо, но вовлекайте в эти переговоры Украину и делайте это с позиции силы. Мир не идеален, но он такой, какой есть, и мы должны справляться с этим.

Думаю, что и Европа, и Украина с этим справятся. Это может быть тяжело, это может быть непредсказуемо. Но никогда агрессия не должна вознаграждаться. Я не верю, что это [вознаграждение агрессора] в американских интересах.