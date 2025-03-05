Перехід від стриманої адміністрації Джо Байдена до надто активної адміністрації Дональда Трампа не повинен шокувати ані Європу, ані Україну, переконує LIGA.net колишня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

На її думку,є просто дві різні позиції двох різних адміністрацій. Обидві з яких не зовсім влаштовують європейських політиків. Однак потрібно навчитись давати цьому раду. Тому що без підтримки США, на її переконання, ані НАТО, ані Європа, ані Україна не зможуть впоратись зі стриманням російської агресії.

Ця розмова була записана до того, як стало відомо про паузу в американській військовій підтримці для України. Але вже тоді вона переконувала, що Європа готова брати на себе більше відповідальності за власну безпеку.

На тлі розмов про нові оборонні альянси та пропозиції створити військовий союз країн Північної Європи, Балтії та Польщі, Оллонгрен переконана: треба працювати із тим, що вже є.

Чи може існувати для Європи альтернатива НАТО, яким є бачення безпеки на континенті у європейських політиків та яке місце тут займає Україна – LIGA.net розповіла політикиня, колишня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

– Ситуація навколо України змінюється дуже стрімко. Чи змінилася реакція Європи на війну в Україні?

– Ситуація дійсно змінилася, але реакція Європи, яку я бачу, – це реакція екстреної допомоги та розв'язання проблем.

Я постійно повторюю, що ми повинні припинити реагувати і почати діяти. Ми повинні поставитися до цього дуже, дуже серйозно.

Я була рада почути про проведення додаткового засідання Європейської ради (6 березня. – Ред.), на якому запропонують нове фінансування оборони для України і для Європи. Тому що зараз настав час бути дуже конкретними. Що потрібно Україні? Що ми можемо надати? Як ми можемо посилити європейську оборону?

Це єдиний спосіб, яким ми зможемо утримати США на своїх позиціях. Тому що США нам потрібні. Вони нам потрібні для підтримки України, зокрема. Україні потрібні гарантії безпеки. Європа може надати їх, якщо США нададуть належну підтримку.

– А якщо США не нададуть?

– Не впевнена [що так може бути]. США не зацікавлені у нестабільності в Європі. Якщо не вийде досягти хорошого рішення для України, яке стримає Росію від подальшої агресії, одного дня Росія повернеться. Це не в американських інтересах.

США кажуть: "Гаразд, Європо, ти маєш робити більше". Я з цим погоджуюся. Ми хочемо миру в Україні. Всі з цим згодні. Всі його прагнуть.

Але ми не хочемо створити ситуацію, коли Росія матиме час відновитися, переозброїтися і через пару років розпочати нову війну в Україні чи деінде. Це не може бути в чиїхось інтересах.

– Є думка, що Європі потрібен новий оборонний альянс. Чи бачите ви таку необхідність і якою буде роль України в цьому альянсі?

– Ні, ми не повинні йти цим шляхом.

У нас є найкращий оборонний альянс у світі – НАТО. У НАТО 32 країни. Одна з них – Сполучені Штати, інші – переважно європейці та Канада. Україна хоче стати членом НАТО. На цей момент США кажуть "ні", але це не повинно засмучувати, це – лише частина гри.

У нас є Європейський Союз, він також дуже сильний. Не будуймо щось нове. Використовуймо те, що у нас є.

Як я це бачу: Україна подає заявку на вступ до Європейського Союзу. Ми всі залучені у цей процес. Україна повинна стати членом НАТО. Це – наша позиція. Якщо ми не можемо отримати це зараз, це має статись у майбутньому. А поки що Україні потрібні гарантії безпеки, і європейські країни здатні надати їх разом з нашим союзником по НАТО – Сполученими Штатами.

Наразі йдеться про розподіл відповідальності. США хочуть, щоби ми взяли на себе більше відповідальності – ми її візьмемо. Ми повинні вирішити разом з американцями, як цього досягти. Визначити, про які часові рамки ідеться. Домовитись, як отримати від американських військових можливості, які надають США і яких ми не маємо в Європі. Ми можемо їх набути. Ми можемо їх придбати. Це потребує лише планування і часу.

Крім того, ми все ще маємо дуже сильну співпрацю в НАТО з усіма наявними структурами командування й управління. Ми можемо їх використовувати, замість того, щоб будувати щось нове – це займе набагато більше часу.

– Наразі виглядає так, що в питаннях зміцнення власної обороноздатності і в підтримці України Північна Європа діє набагато активніше, за інші країни. Це дійсно так?

– Думаю, правда полягає в тому, що активність у країн різна. Країни Балтії, Польща, які безпосередньо межують з Росією, та Україна дуже стурбовані. Для них це – важливе питання існування. Думаю, що це стосується також Фінляндії та Швеції. Я також бачу, що дуже активні Данія, Норвегія та Британія. Моя країна – Нідерланди – завжди була дуже активною в цій коаліції.

Зараз відбулись вибори в Німеччині, ми отримаємо там новий уряд з кандидатом на роль канцлера, який каже, що хоче зробити більше. Він вже говорить про те, щоб стати лідером в Європі.

Французький президент завжди був дуже залучений і активний у тому, щоб говорити правильні речі. У нас є нова Європейська комісія, новий президент Європейської ради, які дуже активно підтримують Україну і прагнуть зробити нашу спільну оборону сильнішою.

Португалія, теж виступає за те, щоб робити більше для України. Греція та Італія – теж. Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні була дуже активною в підтримці України та діях проти Путіна.

Думаю, що загальна картина така: Європа знає, що йдеться про безпеку континенту, і знає, що в європейських інтересах, щоб Путін не зміг отримати те, що він хоче [в Україні].

– Що вас більше здивувало – поява військ КНДР у війні проти України чи результати виборів у США?

– Північнокорейські війська – це була шокуюча новина. Вони фактично воюють на боці Росії, набуваючи бойового досвіду. Вони фактично забезпечують Росію майже половиною того озброєння та боєприпасів, які використовують зараз у війні в Україні. Це шокує саме по собі.

Те, що ми перейшли від адміністрації Байдена, яка занадто багато стримувалася, до адміністрації Трампа, яка трохи занадто, як на мене, схиляється до Путіна, нас не повинно шокувати.

Є дві позиції, які нас не зовсім влаштовують. Ми хотіли, щоб попередня адміністрація робила трохи більше. Ми хочемо, щоб нинішня адміністрація, яка є дуже активною, робила все правильно. Якщо ви хочете вести переговори з Путіним – добре, але залучайте до цих переговорів Україну і робіть це з позиції сили. Світ не ідеальний, але він такий, який є, і ми маємо давати цьому раду.

Думаю, що і Європа, і Україна із цим впораються. Це може бути важко, це може бути непередбачувано. Але ніколи агресія не повинна винагороджуватися. Я не вірю, що це [винагородження агресора] в американських інтересах.