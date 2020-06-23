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Коротко | "Отставка Зеленского грозит распадом Украины". Интервью Саакашвили – за минуту

23.06.2020, 20:25
Михаил Саакашвили (фото — пресс-служба ТИС)

Михаил Саакашвили о Владимире Зеленском, Петре Порошенко, Андрее Ермаке и Владимире Путине

Глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили дал интервью Дмитрию Гордону. Почему Украина не пережила бы второй срок Петра Порошенко, чем грозит для страны отставка Владимира Зеленского и хочет ли Саакашвили снова стать президентом Грузии: LIGA.net выбрала семь самых интересных тезисов из интервью Саакашвили.

Порошенко очень хотел стать Путиным. "Если бы Порошенко победил [на выборах 2019 года], это было бы началом путинизации Украины. Для Украины это было бы смертельно. Так как Порошенко обращался с значительным количеством людей, [означает], что человек хотел бы быть Путиным, но у него не получилось".

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Зеленский и его окружение остались чистыми. "Он остался чистым. Он точно не стал частью коррупционного болота. И ближайшее окружение тоже. Он не стал частью упоения властью, что свойственно для всех, кто попадает в этот мрачный кабинет на четвертом этаже на Банковой".

Ермак – хорошая опора для Зеленского. "Я знаю его практически с детства…Он очень к себе располагает. Мне кажется, на его плечи свалилось гораздо больше, чем любой человек может выдержать. Я надеюсь, у него все получится…Для Зеленского это хорошая опора. Это реально очень верный человек. Мне комфортно с ним работать".  

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Назвал главную ошибку Зеленского. "Самой главной ошибкой было то, что он с самого начала думал, что с Путиным можно договориться…Ты не можешь заплатить цену, которую он хочет. И Зеленский это сразу понял".

Украину можно изменить до неузнаваемости за 100 дней. "В Украине все очень просто. Все настолько легко и быстро можно поменять. Максимум за 100 дней, что ее нельзя будет узнать".

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Отставка Зеленского грозит распадом Украины. "А чего ему уходить? Я не думаю, что это будет хорошо для Украины…Если сейчас президент возьмет и уйдет – это чревато, например, распадом страны".

Ответил, хочет ли снова стать президентом Грузии. "Какова будет моя роль в Грузии или Украине? В ближайшие месяцы посмотрим. Я буду следить за событиями, и я не собираюсь быть на заднем сидении. Я люблю ездить за рулем. А там посмотрим, как будет".

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