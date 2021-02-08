Начало массовой вакцинации уже в феврале и 10 миллионов доз вакцин до лета: Зеленский говорит, что все под контролем

Президент Владимир Зеленский провел форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", посвященный борьбе с коронавирусом. Когда Украина получит вакцины против COVID-19 и будет ли среди них российский Спутник V, сколько доз вакцины ожидаются в феврале и далше до лета, и кого вакцинируют в числе первых: все, что рассказал Зеленский – за минуту.

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Все еще "чемпион в борьбе" с COVID. "Без лишней скромности: в вопросах противодействия COVID-19 Украине есть чем гордиться. То состояние медицинской системы, которую мы получили в наследство, по логике вещей не оставляло никаких шансов, чтобы избежать коллапса и катастрофы... Но мы смогли быстро организовать поставки из других стран, а затем развернули масштабное украинское производство. Мы повысили зарплаты медикам, противодействующим COVID-19, до 300%. А в этом году существенно увеличили выплаты всем медработникам".

Карантин сработал. "Выбирая между ударом по экономике и здоровьем людей, мы выбрали второе и пошли на непопулярные шаги. Ввели карантин. Жесткий карантин. Он оказался эффективным и позволил выиграть драгоценное время. К сожалению, даже в такие важные времена в вопросах ковида было вмешательство политики, разные партии и оппозиционные лидеры, местные власти не теряли возможности заработать дивиденды и электоральные баллы. Было огромное количество манипуляций, популизма и саботажа – все это никак не помогало".

Больницы с кислородом и не перегружены. "Те ограничения, которые действовали в январе, были достаточно, я считаю, либеральными, – если сравнивать с форматами локдауна в Германии, Великобритании, Франции и других странах. За это время Украине удалось существенно увеличить количество коек в больницах. Уже сегодня 70% из них свободны. А более 80% коек в Украине обеспечены кислородом".

Ситуация стабилизировалась. "Нам удалось достичь стабилизации ситуации с распространением COVID-19 и втрое уменьшить средненедельное количество случаев заболевания. Сейчас мы выделяем следующие приоритеты в борьбе с коронавирусом. Первый – это вакцинация, ее дорожная карта... Ее главной задачей будет охват как минимум половины населения Украины в течение 2021 и 2022 года".

Первая вакцина будет в феврале. Это Pfizer. "Первой будет Pfizer, точно. Больше 100 000 доз для медиков. А потом будет 1 000 000, мне кажется, AstraZeneca... Мы договорились о поставках вакцин от Pfizer, Sinovak, AstraZeneca та Novavaх... Есть договоренности с Великобритенией и со США. Мы понимаем, что сейчас напряженное время, февраль-март. Потом будет легче. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы". "Я боюсь говорить, пока оно к нам не пришло, но мы должны получить миллион (доз) в феврале. То, что мы понимаем, мы до лета будем иметь где-то 10 миллионов вакцин".

Sinovak хорошо показал себя в Турции. "Мы будем бороться за наибольшее количество вакцин. Но мы получим лучшие... Мы договорились с китайскими партнерами о Sinovak. Мы видим результат по Турции. Турция вакцинируется именно Sinovak. Я считаю, она тоже качественная".

А РФ пусть оставит вакцину себе. Мы не кролики. "Никакой официальной информации по поводу утверждений, что Спутник V российского производства является гарантированным и дает эффект 91%, – не существует. Я считаю, что граждане Украины – это люди и точно не кролики. На них эксперементировать мы не имеем права. Мы договаривались только с ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром". "Лучший вариант убедить мир в качестве вакцины – ввести глобальную вакцинацию твоего населения... У них примерно 140 млн. Перед тем, как нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население. Тогда это о лечении, о вакцинации, а не о политике".

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Много украинцев не верят в ковид. Это проблема. "Решив вопрос поставок вакцины в Украину, мы столкнулись с новой проблемой – это недоверие к прививкам и отказ от вакцинации... Социология говорит, что около 50% не верят в ковид. Такие атеисты".

Готов показать личный пример. Но чуть позже. "Я готов на личном примере... показать людям, что вакцинация – важна, она безопасна, она нужна... Готов сразу. Но это не очень правильно, если первая часть у нас будет 100 000 для наших медиков... Я бы не брал, честно говоря, эту первую вакцину. Но готов, если надо продемонстрировать. В прямом эфире, как угодно". "Точно буду вакцинироваться с нашими военными. Как Верховный главнокомандующий я это должен делать. Это будет тоже в первой части, но на втором этапе. Как только мы получим миллион". "И родители мои должны это сделать, чуть позже. Когда будет в доступном формате вакцина. Чтобы, как говорят, никто ничего не подумал".

МинЦифры готовит большую платформу. "Я попросил нашего Мишу Федорова со Степановым в ноябре подготовить большую платформу, чтобы люди могли записываться. Чтобы под график поставок вакцин в Украину человек имел обратную связь с платформой, через смс или компьютер. Когда человек понимает, что примерно в такую дату может получить бесплатную вакцину, и сразу с геолокацией. Они это подготовят. До первого массового вакцинирования платформа появится".

Вакцинация будет добровольной. Но... "Я считаю, все люди, которые работают на государство, получают от государства деньги, не имеют права отказаться. Кроме тех, кому это противопоказано. Массово в школах, университетах, больницах... Не может учитель отказаться от вакцинирования, просто не имеет праваю Как и врачи. Кроме частных структур, с ними будет сложнее. Мы должны говорить с бизнесом".

Медреформу пересматривают. "Эти хаотичные шаги – давайте закрывать все заведения, которые лишние, давайте не тратить на это деньги... А потом вся страна бежит и не знает, куда везти больных ковидом. Это большая ошибка... Я не врач, не медик, но мы долгое время боремся с ковид-заразой и с проблемами медицины. Считаю, что реформа только началась. К ней надо относиться по-другому... Глобально. Нужна серьезная реформа. Все шаги готовы, их нужно показать, скоммуницировать с обществом".

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