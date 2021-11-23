Врал, угрожал и хамил журналисту. Беларуский диктатор дал интервью: считает себя легитимным и готовит союз с Путиным, а на критиков режима – плевать

ВВС выложила полную версию интервью беларуского диктатора Александра Лукашенко. Это сплошной сюр и шантаж: он отрицает свою причастность к миграционному кризису, анонсирует союз с Владимиром Путиным "мощнее унитарного государства" и даже не скрывает, что продолжит репрессии в Беларуси. Все интервью Лукашенко – за минуту.

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Мигрантов, говорит, не звал. "Дайте мне текст. Где я сказал: "Приходите к нам"... Они идут через Беларусь, Средиземное море, я не знаю, кто их там позвал. Через Балканы, по другим маршрутам... Идут к вам, не в Беларусь".

"Если вы меня упрекаете в том, что мы помогаем мигрантам туда пробраться, вы положите факты на стол. Вот к стене меня приприте этими фактами".

И вообще, после санкций – до свидания. "Вводя санкции против Беларуси, вы ушли от договора о реадмиссии. Вы перестали строить пункты пропуска для беженцев. И тогда я сказал: "Ребята,.. до свидания". Почему я должен их задерживать на границе? Извините меня, создавать здесь какой-нибудь отстойник или лагеря для этих беженцев?"

Забирайте теперь к себе. "Я попросил (Германию) забрать 2100, может, чуть больше. Возьмите их к себе... А у меня останутся около 5000. Я буду работать над тем, чтобы их отправить в Ирак, Сирию, Иран, Афганистан... Не хотите – не надо, мы без вас решаем эту проблему".

Считает себя легитимным. "Президент в Беларуси, он же господин Лукашенко". "Если вы начали со мной говорить на санкционном языке и не признавать мою легитимность... Ну и Бог с вами, я уже к этому привык".

С поддержкой в 80%. "Это не я цифру назвал, а законная центральная избирательная комиссия... Это факт, законный факт".

Не верите? Разговор окончен. "Если не будешь слушать, разговор окончен…. Поэтому 80% – это законный неопровержимый факт. Других цифр у вас нет".

А на тех, кто так не считает, – наплевать. "Мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о президенте Беларуси. Меня выбирал не ЕС". "Плевать, что обо мне думают в Англии, США или Евросоюзе".

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Найдет себе других союзников. "Я особо не парюсь... Мы не очень-то с вами и сотрудничали до этого. Ну, не хотите, и не надо. Не умрем... Есть страны, с которыми мы сотрудничаем. Большие страны".

Протесты в Беларуси готовились в ЕС. "Вами. Фондами немецкими, английскими, американскими фондами. Деньги бросили".

Нет статьи – нет политических. "У нас нет политической статьи, по которой мы судим людей... У нас нет политических заключенных. Ты что, не слышишь, что я говорю? Ни одного, потому что нет такой статьи".

Репрессии продолжит. "Вырежем всех негодяев, которых вы финансировали. Ах, вы обеспокоились, что мы уничтожили ваши структурки, которые вы финансировали?" "Если мы кого-то не ликвидировали, то их ликвидируем в ближайшее время".

С Путиным будет союз. "Создаем... Беларусь и Россия выстроят союз, и он будет мощнее унитарного государства".

Кто будет президентом – не обсуждал. "Вопрос – будет один президент или два президента – мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такой вопрос в повестке не стоит".

"Путин мне ничего не советовал. Я с ним сейчас разговаривал больше часа. И никаких советов с его стороны я не услышал".

И вообще, "вы молиться на нас должны". "Вы пришли в Беларусь, где живут мирные 10 млн человек, пострадавших в последней войне, как никто". (На вопрос, причем тут Вторая мировая): "Вы молиться на нас должны до сих пор... Потому что мы воевали против фашизма. В коалиции с вами. Вы не помните?... Помните дядю с курительной трубкой?"

А хотите новую войнушку. "Еще 100 лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались снова в этот дом и пытаетесь новую войну развязать".

Втянуть НАТО и Россию. "Если мы развяжем войну в Беларуси, будет вовлечена НАТО и будет втянута Россия. Это ядерная война". – Журналист: "Никто не хочет новой войны". – "Чего тогда лезете сюда?" – Журналист: "Мы не лезем сюда". – "Вы лезете всюду. Вы в прошлом году финансировали мятеж... А за вами стояли американцы".

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