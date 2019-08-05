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05.08.2019, 10:53

"Победа Зеленского - это третья революция". Интервью с Разумковым - за минуту

Дмитрий Разумков (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

О Донбассе, мыслях об эмиграции и кортеже Зеленского

Будущий спикер украинского парламента Дмитрий Разумков дал интервью российской газете Коммерсант. В коротком разговоре нынешний глава партии Слуга народа рассказал о кортеже президента Владимира Зеленского, мыслях об эмиграции и как решить вопрос Донбасса. Все самое интересно – в шести очень коротких тезисах.

Зеленский не все знает. "Человек учится всегда. Никогда не бывает такого момента, когда ты можешь сказать: я знаю все. А если ты так говоришь, тогда ты глупец и тогда ты умер. Потому что завтра появится что-то, чего ты не знаешь. И я не знаю все. И президент не знает все. И наши депутаты не знают все. Они знают многое, но не все".

Президент не стоит в пробках. "Чтобы вы понимали: президент не ездит с мигалками, президент стоит в пробках. Можем провести параллель между нашими государствами, и это будут абсолютно две разные истории. И я не думаю, что этим могут похвастаться многие страны".

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И его победа на выборах – это третья революция. "Победа на президентских выборах Зеленского — это фактически была третья революция. Только, слава богу, она была мирной и бескровной. Она была позитивной. Она была направлена на объединение, на консолидацию общества вокруг правильных целей, а не вокруг достижения политического результата. В этом плане мы глобально отличались от всех остальных".

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До 2024 года точка невозврата будет пройдена. "За пять лет можно будет создать условия, когда повернуть назад уже не получится. Большую часть можно сделать за пять лет, а то, что нельзя, доделают те, кто придет после нас. Но вернуть все назад будет уже невозможно: точка невозврата будет пройдена".

Вопрос Донбасса законами не решить. "Это одна из ключевых проблем в стране. Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами… Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание".

Думал об эмиграции. "Есть желание, чтобы через какой-то промежуток времени мои дети жили здесь. У меня двое детей, и я не хочу, чтобы они уезжали. У меня в свое время была возможность уехать и жить где-то в Европе. Этого не произошло — к счастью, не произошло".

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, интервью за минуту
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