"Победа Зеленского - это третья революция". Интервью с Разумковым - за минуту

Будущий спикер украинского парламента Дмитрий Разумков дал интервью российской газете Коммерсант. В коротком разговоре нынешний глава партии Слуга народа рассказал о кортеже президента Владимира Зеленского, мыслях об эмиграции и как решить вопрос Донбасса. Все самое интересно – в шести очень коротких тезисах.

Зеленский не все знает. "Человек учится всегда. Никогда не бывает такого момента, когда ты можешь сказать: я знаю все. А если ты так говоришь, тогда ты глупец и тогда ты умер. Потому что завтра появится что-то, чего ты не знаешь. И я не знаю все. И президент не знает все. И наши депутаты не знают все. Они знают многое, но не все".

Президент не стоит в пробках. "Чтобы вы понимали: президент не ездит с мигалками, президент стоит в пробках. Можем провести параллель между нашими государствами, и это будут абсолютно две разные истории. И я не думаю, что этим могут похвастаться многие страны".

Читайте также: В Слуге народа рассказали, кого выдвинут на пост спикера Рады

И его победа на выборах – это третья революция. "Победа на президентских выборах Зеленского — это фактически была третья революция. Только, слава богу, она была мирной и бескровной. Она была позитивной. Она была направлена на объединение, на консолидацию общества вокруг правильных целей, а не вокруг достижения политического результата. В этом плане мы глобально отличались от всех остальных".

До 2024 года точка невозврата будет пройдена. "За пять лет можно будет создать условия, когда повернуть назад уже не получится. Большую часть можно сделать за пять лет, а то, что нельзя, доделают те, кто придет после нас. Но вернуть все назад будет уже невозможно: точка невозврата будет пройдена".

Вопрос Донбасса законами не решить. "Это одна из ключевых проблем в стране. Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами… Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание".

Думал об эмиграции. "Есть желание, чтобы через какой-то промежуток времени мои дети жили здесь. У меня двое детей, и я не хочу, чтобы они уезжали. У меня в свое время была возможность уехать и жить где-то в Европе. Этого не произошло — к счастью, не произошло".

Читайте также: Восемь угроз для Украины. Как их будет решать партия Зеленского