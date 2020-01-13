"Пока мы не видим, что Иран умышленно сбил самолет". Интервью Данилова – за минуту

В понедельник, 13 января, на сайте Цензор.нет вышло интервью с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым. Что происходило в первые часы после авиакатастрофы в Иране, почему власть выбрала тактику молчания и что будет дальше: LIGA.net отобрала 11 самых интересных цитат из интервью Данилова.

Обвинения в адрес ОПУ – манипуляции. "Никто не мог предвидеть такой ситуации, расписание прибытия и отбытия в Тегеран показывает, что пассажирские самолеты европейских государств-членов НАТО без ограничений пересекали границы Ирана. Например, до вылета Боинга МАУ из Тегерана вылетели лайнеры немецкой Lufthansa, австрийских авиалиний, а за две минуты после - самолет турецкой авиакомпании. Поэтому все обвинения в сторону власти по этому поводу - не более чем манипуляция".

Как узнал о катастрофе и что делал. "В 4:44 по киевскому времени диспетчер аэропорта Тегеран определил, что самолет исчез с радаров. В 5:15 председатель СВР (Служба внешней разведки – ред.) доложил о том, что в Тегеране разбился самолет, но еще неизвестно, кому он принадлежит. В 5:41 позвонил председатель СВР и сообщил, что самолет авиакомпании МАУ, на борту около 180 человек, информация проверена и подтверждена. В 5:47 я проинформировал президента Украины, затем председателя Верховной Рады и премьер-министра. По поручению президента в 6:10 уже работал оперативный штаб с привлечением представителей всех необходимых государственных органов".

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Украине не советовали отправлять комиссию в Иран. "Была сформирована группа из 45 человек, определено оборудование для проведения расследования, поставлена задача Министерству обороны обеспечить самолет на Тегеран…Была определенная задержка, потому что согласовывали пролет самолета Минобороны. Некоторые иностранные партнеры нам не советовали отправлять эту группу в Иран, но президентом было принято решение, что вылетаем".

Объяснил, зачем посольство заявило о "технических проблемах". "Заявление посольства была санкционировано нами, это было необходимо решение, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, и мы понимали риски. Мы благодарны украинским дипломатам в Тегеране, которые действовали профессионально и качественно. Наши действия полностью соответствуют национальным интересам, мы видим, что результаты нашей работы полезны для нашего государства. И за это я готов отвечать".

Версию о ракете Украина озвучила раньше Трюдо. "По поручению президента с октября при аппарате СНБО мы внедрили комплекс, который позволяет собирать и анализировать большие объемы данных и строить прогнозы. Система дала нам 7 вариантов возможных версий. Вариант, что самолет был поражен ракетой, в первые сутки, еще до заявлений руководителей стран НАТО, набрал 74% вероятности. Поэтому на следующий день, получив данные о состоянии двигателей самолета, которые были найдены, я сразу дал комментарий, кстати, вашему изданию, он был опубликован в 10:43 9 января".

Почему президент до последнего молчал. "Мы должны были рассматривать вариант, что останемся с проблемой один на один, и нам нужны были не резкие заявления, а возможность нашей следственной группе собирать доказательства. Эмоции и слухи к судебной делу не приложишь. Иран с начала заявил о технических проблемах на борту, и нам нужно было найти доказательства нашей версии, а потом использовать их для заявлений. Эта линия действий была определена президентом Владимиром Зеленским, и все наши действия и шаги отвечали этой линии".

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Рассказал тайные версии катастрофы. "Была экзотическая версия, что кое-кто пытался помешать эвакуации в самолете сотрудников резидентуры США в Тегеране, которых могли вывозить по сценарию известной операции Арго. Другой вариант - помешать выезду ученых, причастных к ядерной или ракетной программам".

Баканов постоянно был на связи. "С Бакановым мы общались в 6 часов утра в день трагедии и были на постоянной связи…Все руководители, которые не находились в то время на территории Украины, все были на связи".

Украина не видит умышленной атаки лайнера. "Количество погибших граждан Ирана, которая находилась на борту этого лайнера, наибольшее, и пока мы не видим попытки преднамеренной атаки… Еще раз подчеркиваю: мы пока не видим, что Иран сознательно сбил украинский самолет. И такого не видят наши западные партнеры".

В катастрофе может быть виновны российские ЗРК. "Мы видим, что российская ПВО работает не совсем корректно. Покупатели систем ПВО российского производства должны обратить на это внимание. 17 сентября 2018года проданные Сирии системы ПВО сбили российский самолет Ил-20. Сейчас снова видим несовершенство российских ЗРК, которое провоцирует тяжелые последствия. Поэтому, не исключено, что российские компании-производители зенитно-ракетных комплексов могут быть также причастны к трагедии".

ООН сейчас не поможет. "Совбез ООН не может помочь с урегулированием российской агрессии, поэтому слишком много надежд не надо возлагать. К большому сожалению, ООН - сейчас организация недостаточно эффективна, а ее решение отчасти лишь консультативные и декларативные и, к сожалению, не только ООН".

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