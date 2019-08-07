"В Слуге народа есть пророссийские взгляды". Интервью с Арахамией – за минуту

Давид Арахамия - главный претендент на должность председателя самой большой фракцию за всю историю украинского парламентаризма. В эфире Радио НВ он рассказал о первых конфликтах среди будущих нардепов, борьбе с тушками, а также о своей главной идее – системе "Большой брат". Только самое интересное из интервью Арахамии – в десяти коротких тезисах пересказывает LIGA.net.

Может и не стать главой фракции. "Всегда есть интрига. Потому что есть еще 3-4 недели, за которые может все что угодно случится. Я новый человек в политике, но уже выучил, что чем раньше кто-то озвучивает планы, чем меньше шансов у человека дожить до реализации этих планов. Я не держусь за эту должность…Тут люди могут меняться достаточно часто, потому что задание действительно сложное и нет никакой гарантии, что какой-то человек сможет с этим справляться".

Не знает, где фракция будет собираться в Киеве. "Когда в Трускавце все люди собрались в одном зале, мы быстро поняли, что в Верховной Раде вообще нет зала, где фракция может собираться, кроме сессионого. Нет малого зала, который выдержит нашу численность. Это первая логистическая проблема. Думаем, как это можно решить".

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И как такая большая фракция будет голосовать. "Мы работали (в Трускавце – ред.) над тем, чтобы человек понял, что если большинство за, а у тебя есть амбиции, то нужно найти коллективный ум. Мы договаривались внутри комитетов, что если 10% против, а 90% за, то будет говорить, что наша группа за. А если, например, 30% против, то это значит, что здесь много недоразумений и надо возвращаться к дискуссии".

Группы внутри фракции – это опасно. "Я вижу очень много рисков в этих процессах, когда есть группы. Это фактически партии в партии. И нам не нужно такого…Я не знаю, сможем ли мы с этим справится. Для этого нужно пристальное внимание общества".

Уже есть конфликты. "У меня есть ценностные конфликты с несколькими депутатами, которые имеют достаточно пророссийские и антимайдановские взгляды. У меня нет с ними продуктивных отношений… Это не люди, которые говорят, что "нам надо идти в Россию", а которые говорят, что "не все так однозначно", "надо разбираться".

А у некоторых – звездная болезнь. "Я видел ранние признаки звездной болезни. Мне ее тоже почему-то приписывают, говорят, что так взлетел, хотя никогда не был в политике".

Не все в Слуге народа за снятие неприкосновенности. "Их (тех, кто против снятия – ред.) где-то 15% среди мажоритарщиков. Среди списочников таких намного меньше. А мажоритарщики говорят: "Я ж мажоритарщик, это мой округ, люди за меня проголосовали. Почему я должен быть подотчетен"… Мы всем обещали снятие неприкосновенности и импичмент президента. Я считаю, что это надо сделать как можно быстрее".

В общем будет весело. "Когда 10 человек, то уже интриги начинаются, а когда 250 – это просто ужас. Я в Трускавце такого наслушался о всех… Люди с абсолютно разным бэкграундом. Я думаю, будет весело".

Против "тушкования" поможет система бонусов. "Я считаю, что очень сильно может помочь система бонусов для депутатов, потому что 31 тысяча гривень – это очень непопулярно…Я не хочу, чтобы депутатам повышали зарплату, но хочу, чтобы были системы материального обеспечения, которые зависят напрямую от показателей эффективности депутата… Это не должен быть дополнительный бюджет. Я считаю, что аппарат Верховной Рады очень раздут. Можно просто за счет диджитализации много чего автоматизировать, освободить средства и их перераспфределить на депутатов".

И, конечно же, "Большой брат". "Есть очень много стандартных программных продуктов, которые занимаются когортным анализом. Когда у вас есть статистические данные и вы хотите наблюдать за закономерностями этих данных…Если сделать нейросеть, которая анализирует голоса…Это все открытые данные. Потом вы можете сделать разбивку по законопроектам, к какой области они относятся, и можете увидеть какие-то аномалии. Например, есть депутат, который посещал Раду всего 10 раз и только тогда, когда он голосовал за карьеры. Это же карьерист в чистом виде. Легко понять, какие интересы у человека".

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