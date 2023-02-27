Путин, вероятно, еще осенью 2021-го решился на большую войну против Украины, говорит CBS News глава ЦРУ Уильям Бернс. Пока это выглядит как стратегический провал Кремля, но российский диктатор сужает ближний круг, не испытывает сантиментов к потерям, надеется измотать Украину и рассчитывает, что американцы переключат внимание.

LIGA.net выбрала ключевые цитаты из интервью Бернса: о Путине и его окружении, визите к Зеленскому, предупреждениях США по ядерному оружию, роли Ирана и возможности китайской помощи Кремлю.

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Последний разговор с Путиным был тревожным. "Я думаю, что к осени 2021 года он убедил себя, что закрывается стратегическое окно для установления контроля над Украиной. По его мнению, это абсолютно необходимо для будущего России как великой державы и для его будущего как великого российского полководца".

"Путин также убедил себя, что в начале 2022 года будет тактически благоприятный ландшафт для... такого вторжения".

И Бернс предупредил Зеленского. "Байден попросил меня поехать в Киев, чтобы изложить наши последние разведданные... Что Путин планирует молниеносный удар с беларуской границы, чтобы захватить Киев за несколько дней, а также – захватить аэродром Гостомель для ввода воздушно-десантных войск и ускорения захвата Киева. Я думаю, Зеленский понимал, что стоит на кону и против чего он выступает".

Путин себе во вред сужает круг советников. "Особенно в последние годы я наблюдал... Он ценил лояльность выше компетентности. Эта группа людей... говорила ему то, что он хотел услышать... Я думаю, это был один из самых глубоких недостатков в принятии решений в России незадолго до войны. Это был такой тесный круг людей, которые подкрепляли глубоко ошибочные предположения друг друга…"

"Он (Путин. – Ред) все больше считает, что лучше других знает, что поставлено на карту для России. Я думаю, что его чувство своего предназначения и склонность к риску также возросли в последние годы".

И РФ не настроена на переговоры. "Путин не сентиментален в отношении человеческих жертв и огромных потерь вооружения, которые он понес. Есть много высокомерия…" "Самое главное в 2023 году – это развеять высокомерие со стороны Путина и восстановить импульс на поле боя".

Потому что Путин все еще надеется измотать Украину. "Путин сейчас слишком уверен в своей способности измотать Украину, перемолоть ее… В какой-то момент ему придется столкнуться с растущими издержками, когда гробы будут возвращаться домой в беднейшие регионы России. Многие призывники, которых бросают как пушечное мясо, родом из Дагестана и Бурятии, – из самых бедных регионов России".

"Накапливается экономический ущерб России. Огромный репутационный ущерб для РФ. Это также была не самая лучшая реклама для продажи российского оружия. Все это будет развиваться со временем, но сейчас Путин настроен весьма решительно".

И ждет, что США отвернутся. "Путин считает, что у американцев есть синдром дефицита внимания – и мы переключимся на другой вопрос... Поэтому он не ищет способы отступить, а удваивает ставки… По любым объективным меркам для России это пока стратегический провал".

Все могут изменить победы и давление на Россию. "Только прогресс на поле боя определит улучшенные перспективы для переговоров в будущем. Это будет решать украинская сторона. Наша задача – оказать всю возможную поддержку украинцам, чтобы они могли укрепить свои позиции на поле боя и, в конечном итоге, за столом переговоров".

Пока же высокомерного Нарышкина предупредили о ядерном оружии. "Мой разговор с Сергеем Нарышкиным, главой российской Службы внешней разведки, был довольно удручающим… Президент просил меня разъяснить Нарышкину, а через него и Путину, серьезные последствия, если Россия когда-либо решит применить ядерное оружие любого вида".

"Со стороны Нарышкина было очень вызывающее отношение, чувство дерзости и высокомерия. Ощущение, я думаю, отражающее мнение Путина, его веру в то, что он может заставить время работать на себя".

А Китай – о последствиях за помощь России. "Мы начали собирать разведданные, которые свидетельствуют, что Китай рассматривает возможность поставок летального оборудования…"

"Китайцы очень тщательно взвешивают этот вопрос. И мы ясно дали понять серьезность последствий для наших отношений и, я думаю, для отношений Китая с нашими европейскими союзниками".

Но решения Пекина об оружии для Кремля еще нет. "Мы не видим, что окончательное решение уже принято, и мы не видим доказательств фактических поставок летального оборудования. Вот почему, я думаю, госсекретарь Блинкен и президент (Байден. – Ред.) сочли важным четко указать, каковы будут последствия этого…"

"Хороший вопрос (зачем Китаю рисковать отношениями с США и Европой. – Ред.). Я очень надеюсь, что они этого не сделают".

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Альянс Кремля с Ираном укрепляется. "Движется довольно быстро в очень опасном направлении. Иранцы уже предоставили россиянам сотни беспилотников... Поставляли боеприпасы для артиллерии и танков".

Тегеран не принял решения по ядерному оружию, но есть тревожные признаки. "Мы не считаем, что лидер Ирана принял решение возобновить программу создания оружия, которая, по нашим данным, была приостановлена или прекращена в конце 2003 года. Но с другой стороны, есть программы обогащения (урана. – Ред.)".

"Иран продвинулся очень далеко – это будет вопросом нескольких недель, когда они смогут обогащать до 90% (урана. – Ред.), если решат перейти эту черту".

"Так что мы не видим доказательств того, что они приняли решение возобновить программу создания оружия. Но другие аспекты этого вопроса растут тревожными темпами".

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