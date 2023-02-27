UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коротко | "Путин еще увидит гробы в Дагестане и Бурятии". Интервью главы ЦРУ Бернса – за минуту

Цей матеріал також доступний українською
Глава ЦРУ Уильям Бернс (Фото: EPA)
27.02.2023, 17:00

Уильям Бернс – о том, как Путин надеется истощить Украину, разговорах с Зеленским и Нарышкиным, планах Китая на Тайвань, а Ирана – на ядерное оружие

Путин, вероятно, еще осенью 2021-го решился на большую войну против Украины, говорит CBS News глава ЦРУ Уильям Бернс. Пока это выглядит как стратегический провал Кремля, но российский диктатор сужает ближний круг, не испытывает сантиментов к потерям, надеется измотать Украину и рассчитывает, что американцы переключат внимание.

LIGA.net выбрала ключевые цитаты из интервью Бернса: о Путине и его окружении, визите к Зеленскому, предупреждениях США по ядерному оружию, роли Ирана и возможности китайской помощи Кремлю.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Последний разговор с Путиным был тревожным. "Я думаю, что к осени 2021 года он убедил себя, что закрывается стратегическое окно для установления контроля над Украиной. По его мнению, это абсолютно необходимо для будущего России как великой державы и для его будущего как великого российского полководца".

"Путин также убедил себя, что в начале 2022 года будет тактически благоприятный ландшафт для... такого вторжения".

И Бернс предупредил Зеленского. "Байден попросил меня поехать в Киев, чтобы изложить наши последние разведданные... Что Путин планирует молниеносный удар с беларуской границы, чтобы захватить Киев за несколько дней, а также – захватить аэродром Гостомель для ввода воздушно-десантных войск и ускорения захвата Киева. Я думаю, Зеленский понимал, что стоит на кону и против чего он выступает".

Путин себе во вред сужает круг советников. "Особенно в последние годы я наблюдал... Он ценил лояльность выше компетентности. Эта группа людей... говорила ему то, что он хотел услышать... Я думаю, это был один из самых глубоких недостатков в принятии решений в России незадолго до войны. Это был такой тесный круг людей, которые подкрепляли глубоко ошибочные предположения друг друга…"

"Он (Путин. – Ред) все больше считает, что лучше других знает, что поставлено на карту для России. Я думаю, что его чувство своего предназначения и склонность к риску также возросли в последние годы".

И РФ не настроена на переговоры. "Путин не сентиментален в отношении человеческих жертв и огромных потерь вооружения, которые он понес. Есть много высокомерия…" "Самое главное в 2023 году – это развеять высокомерие со стороны Путина и восстановить импульс на поле боя".

Потому что Путин все еще надеется измотать Украину. "Путин сейчас слишком уверен в своей способности измотать Украину, перемолоть ее… В какой-то момент ему придется столкнуться с растущими издержками, когда гробы будут возвращаться домой в беднейшие регионы России. Многие призывники, которых бросают как пушечное мясо, родом из Дагестана и Бурятии, – из самых бедных регионов России".

"Накапливается экономический ущерб России. Огромный репутационный ущерб для РФ. Это также была не самая лучшая реклама для продажи российского оружия. Все это будет развиваться со временем, но сейчас Путин настроен весьма решительно".

И ждет, что США отвернутся. "Путин считает, что у американцев есть синдром дефицита внимания – и мы переключимся на другой вопрос... Поэтому он не ищет способы отступить, а удваивает ставки… По любым объективным меркам для России это пока стратегический провал".

Все могут изменить победы и давление на Россию. "Только прогресс на поле боя определит улучшенные перспективы для переговоров в будущем. Это будет решать украинская сторона. Наша задача – оказать всю возможную поддержку украинцам, чтобы они могли укрепить свои позиции на поле боя и, в конечном итоге, за столом переговоров".

Пока же высокомерного Нарышкина предупредили о ядерном оружии. "Мой разговор с Сергеем Нарышкиным, главой российской Службы внешней разведки, был довольно удручающим… Президент просил меня разъяснить Нарышкину, а через него и Путину, серьезные последствия, если Россия когда-либо решит применить ядерное оружие любого вида".

"Со стороны Нарышкина было очень вызывающее отношение, чувство дерзости и высокомерия. Ощущение, я думаю, отражающее мнение Путина, его веру в то, что он может заставить время работать на себя".

А Китай – о последствиях за помощь России. "Мы начали собирать разведданные, которые свидетельствуют, что Китай рассматривает возможность поставок летального оборудования…"

"Китайцы очень тщательно взвешивают этот вопрос. И мы ясно дали понять серьезность последствий для наших отношений и, я думаю, для отношений Китая с нашими европейскими союзниками".

Но решения Пекина об оружии для Кремля еще нет. "Мы не видим, что окончательное решение уже принято, и мы не видим доказательств фактических поставок летального оборудования. Вот почему, я думаю, госсекретарь Блинкен и президент (Байден. – Ред.) сочли важным четко указать, каковы будут последствия этого…"

"Хороший вопрос (зачем Китаю рисковать отношениями с США и Европой. – Ред.). Я очень надеюсь, что они этого не сделают".

Читайте также: Байден: Си Цзиньпин сказал — будущее Китая зависит от нас. За помощь РФ будут последствия

Альянс Кремля с Ираном укрепляется. "Движется довольно быстро в очень опасном направлении. Иранцы уже предоставили россиянам сотни беспилотников... Поставляли боеприпасы для артиллерии и танков".

Тегеран не принял решения по ядерному оружию, но есть тревожные признаки. "Мы не считаем, что лидер Ирана принял решение возобновить программу создания оружия, которая, по нашим данным, была приостановлена или прекращена в конце 2003 года. Но с другой стороны, есть программы обогащения (урана. – Ред.)".

"Иран продвинулся очень далеко – это будет вопросом нескольких недель, когда они смогут обогащать до 90% (урана. – Ред.), если решат перейти эту черту".

"Так что мы не видим доказательств того, что они приняли решение возобновить программу создания оружия. Но другие аспекты этого вопроса растут тревожными темпами".

Читайте также: Коротко | "В Кремле больше не с кем говорить". 2,5 часа пресс-конференции Зеленского – за минуту

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Сергей Нарышкин Китай Иран владимир путин цру война России в Украине уильм бернс
Еще по теме
Си Цзиньпин был встревожен неудачей Путина в Украине. Это отрезвило его — директор ЦРУ 27.02.2023Россия предлагает Ирану помощь в ракетной программе в обмен на оружие – ЦРУ 27.02.2023Зеленский: Пока мы говорим, Россия уже договорилась с Ираном и хочет обрушить Молдову 17.02.2023Джонсон: Если бы Украина была членом НАТО, войны бы не было, Альянс ошибся с Путиным 31.01.2023Зеленский – американцам: Нужно беспокоиться не о ядерном ударе Путина, а о его экспансии 30.11.2022Пока Зеленский выступал – Лавров "ломал карандаши". Что происходило в кулуарах саммита G20 29.11.2022Иран, Сирия, КНДР, Китай, Россия. Угрожает ли миру новая "ось зла" 26.10.2022Нападение России – лишь первый акт третьей мировой войны. "Ось зла" уже готова ко второму 17.10.2022"Личный приказ Путина". Россия массированно обстреляла ракетами Украину: что дальше 10.10.2022"РФ больше захватить не сможет". Путин объявил аннексию, Украина идет в НАТО: что дальше 30.09.2022Украинцы слабо представляют себе своего врага. Не армию РФ как структуру, а организмов 15.06.2022Зеленский о переговорах с Путиным: повестка не изменится – деоккупация, обмен, мир 21.05.2022Путин предлагает Западу остановиться и договориться по Украине – Арестович 13.05.2022Зеленский о якобы "сливе" Украины Байденом: Никакого "слива" он не подтвердил 10.12.2021Путин заверил Байдена, что "не собирается продолжать эскалацию" против Украины – Зеленский 10.12.2021У Зеленского призывают США к санкциям против РФ уже сейчас: потом может быть поздно – CNN 10.12.2021Кулеба о встрече Зеленского и Путина: РФ всячески избегает этого, но не перестает говорить 13.10.2021Пообещали задать вопросы Путину. Зеленский, Меркель и Макрон обсудили войну на Донбассе 11.10.2021Не стал марионеткой, вот и бесятся. Почему Медведев наехал на Зеленского в своей статье 11.10.2021Способ Зеленского. Как "комик из Украины" умножил на ноль Медведчука и дал по щекам Путину 20.02.2021Новый статус Украины в НАТО: Кремль уже думает, как этого не допустить 21.02.2020Европа не против дать России шанс. Это набат для Украины 19.02.2020Перестановки в ОП, коронавирус, Оскар и 86 лет за "свержение Путина": новости недели 16.02.2020Встреча N4: у Путина своя интерпретация договоренностей 10.12.2019Зеленский и Путин провели газовые переговоры. Что решили 10.12.2019Зеленский - самый футуристический политик в мире. Интервью с Нилом Фергюсоном 21.09.2019Решения Путина по Украине зависят от Зеленского - Кремль 24.04.2019Советник Зеленского не советует ему говорить с Путиным тет-а-тет 24.04.2019Медведчук озвучил, чего ждут от Зеленского в Кремле по Донбассу 19.04.2019
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
 