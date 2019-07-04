"Русские в Донбассе? Это норма". Интервью Коломойского за минуту

Олигарх Игорь Коломойский, который после избрания Владимира Зеленского вернулся в Украину из "изгнания" в Израиль, дал интервью журналу Новое время. Одно из немногих за последнее время, которое прошло не по сценарию самого бизнесмена - и получилось достаточно жестким. Что происходит в Донбассе, кому это выгодно, встречался ли Коломойский с Зеленским после возвращения и о чем они говорят по телефону: все интервью - коротко.

В Донбассе - вовсе не война. "Что произошло?.. Это внутренний гражданский конфликт... Никем не инспирированный, никакой Россией".

Ну, есть там российская техника. И что? "Пока будет конфликт, будет российская техника. Это реалии из жизни. А у нас американская техника есть... Джавелины есть у нас? Это чья техника?.. Откуда она у нас тут взялась? С какой стати нам ее дали? Чтобы поддерживать конфликт на Донбассе. Чтобы он никогда не умирал".

Вот только не делайте катастрофу. "Российские военные присутствуют в Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то... Первый-второй корпус - 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в "отпуск" или в "командировку"... И не делайте из этого катастрофу, это нормальное явление. Точно так же, как к нам приехали с другой стороны, с Западной Европы и США, тоже выполнять интернациональный долг".

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Это все выгодно Америке. "Выгодно держать санкции против России. Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний (Дональд Трамп), по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти - он не знает. А в преддверие очередных президентских выборов, может, он не торопится с этим".

Украине надо выполнять Минск. "Почему мы Минские соглашения не выполняем? Почему выборы там не проводим? Там же написано черным по белому... Хотите покажу, что написано в Минских соглашениях?.. Проведение выборов. А что Петька (Порошенко) орал?.. Он там что подписал? Что он проводит выборы, а после этого, на следующий день, начинается вывод войск, передача контроля границы. Это и есть вывод российских войск".

При Порошенко никуда не сдвинулись. "Никого не интересует вообще конфликт на Донбассе. Есть последние сдвиги. Но то, что было при Порошенко - это вообще смешно... Мы не продвинулись никуда. Когда там были эти соглашения? Февраль 2015-го? А до этого были в сентябре 2014-го. Маневренная война закончилась, слава богу, окопались, и все сидят и друг на друга смотрят. Куда мы сдвинулись? Никуда".

А вот Зеленский фигней заниматься не будет. "Я знаю точно, что президент Зеленский не будет заниматься торговлей углем, Роттердамами и прочей фигней. Мне даже не надо ему задавать этот вопрос, потому что я это заранее знаю. Зачем задавать дурацкие вопросы".

Коломойский ему не кукловод. И не бизнес-партнер. "Я не официальное лицо, не его консультант, советник, душеприказчик или еще кто-то. Я не кукольщик. Мы с ним не связаны. Он не обязан за меня никому отвечать"... "Мы не бывшие бизнес-партнеры. Мы были заказчик и подрядчик. Мы заказывали для телеканала продукт, а они (Квартал 95) делали этот продукт и продавали нам его. За деньги, кстати говоря".

Так, иногда созваниваются. Встречи не было. "Из-за вас же, опять же, не было. Из-за Миши Ткача (журналист проекта Схемы)... Официальной встречи у меня с ним не было".

И вот о чем говорят по телефону. "Как дела? Все впорядке? Держишься?" - "Держусь". "Тяжело?" - "Тяжело". "Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь".

Хоть Зеленский и вынужден за него оправдываться. "Почему Зеленскому, которому я симпатизирую, приходится оправдываться (за заявления Коломойского о дефолте по греческому образцу)? Так я должен молчать, что ли? У меня есть мое мнение, и я желаю его высказать".

Это его проблемы. "Он может отрезать эти разговоры и сказать: я не собираюсь комментировать высказывания частных лиц. Но ему хочется на эту тему рассуждать, дать сигнал Западу, что никакого дефолта нет, - и он дает сигнал Западу... Не захочет отвечать, может сказать: послушайте, завтра Ахметов выскажется, послезавтра Пинчук, потом Фирташ из Вены, - я что, буду комментировать слова всех этих богатеев?"

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Куда больше ему мешает Климкин. "Скажите, ему дают работать? (Глава МИД) Климкин ему дает работать? Чем занимается сейчас министр иностранных дел? Да, он честно дважды подал в отставку. Нынешний парламент ее дважды не принял. У нас парализована система внешних сношений. А Климкин пошел бы в отпуск лучше, чтобы не навредить. Потому что не навреди — это тоже хорошо... И пусть они ведут хоть как-то внешнюю политику".

Замену Ткаченко на 1+1 еще не искал. "Когда будет (депутатом), тогда и будем искать... Еще ноги не остыли старого. Пусть вначале пойдет в депутаты. Мы будем обходиться внутренними ресурсами. У нас там есть большое количество достойнейших людей".

С Дубинским, говорит, не связан. "Здравствуй что-то, Новый год. Какое это еще взаимодействие? Я считаю, что это инсинуации. Приведите конкретный пример, когда он меня защищал... И Ткаченко идет. И еще несколько человек идет: Ольга Василевская (1+1) идет, и Сергей Швец (ТСН). И Ковалев идет с УНИАН. У них массовое бегство в политику, исход. Так чего вас именно Дубинский интересует?"

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Гонтаревой не угрожал. "Это вырвано из контекста. Речь не шла о том, чтобы ее просто вывезти. Она сказала, что даже несмотря на запросы, вопросы и требования допроса в Генпрокуратуре (или кто там ее вызывал), она не собирается никуда ехать... Я сказал, что мы ее вывезем просто частным порядком: предоставим частный борт и привезем ее. Если ей не хочется ехать в эконом-классе, когда ее будут экстрадировать".

Похищать ее не планирует. "Для чего? Жениться на ней тайно? Она рассказывает сказки и делает из себя героиню. Ничего она не испугалась и ничего она не боится. Где вы видели, чтобы если человеку что-то грозило, он об этом открыто заявлял в интервью, еще и ведущим изданиям? Пусть она спит спокойно".

Повторить судьбу Фирташа не боится. "Не боюсь, что могу быть следующим. Хотя мы знаем, что от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Но на данном этапе я не испытываю каких-то опасений. Вокруг меня какое-то нездоровое нагнетание в прессе".

О расследовании ФБР знает мало. "Уголовный процесс в США таков: ты о нем ничего не знаешь и не можешь узнать до того момента, пока тебе уже не предъявят обвинения. Не допрашивали, не обращались. (Узнал о нем) из прессы. Что-то есть, а что - мы не знаем".

Потерял в США немало заводов. "Были заводы. Некоторые есть, некоторые забрали, обанкротились. Кстати, в том числе из-за Приватбанка... Кредиторы. Была сталеплавильная компания, которая обанкротилась. Туда надо было вливать деньги, а я уже был ограничен возможностями по вливанию, поэтому кредиторы его забрали. Потери составили $200 млн... Вы видели такое отмывание денег, чтобы вложили $200 млн, а на выходе получили ноль?"

ПриватБанк будет возвращать. "И я надеюсь, что никто не будет мешать нам бороться в юридической плоскости за свои права попранные. У нас украли нашу собственность. Воры, которые у нас ее украли, отобрали ее под покровительством государства, подстрекаемые международными организациями, типа МВФ или Мирового банка, которые им аплодировали. Но собственность же так просто нельзя забрать, из-за нее гражданские войны начинались".

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