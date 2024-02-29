"С оружием США, возможно, победите за два года. Байден боится", – экс-посол Джон Гербст
Прекращение помощи США будет катастрофой для Украины, говорит LIGA.net экспосол США в Украине (2003–2006), директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст.
"Без помощи США Украина сможет более-менее обороняться, без наступательных операций на суше", – констатирует он.
В Палате представителей не хватает семи голосов, чтобы проголосовать пакет помощи. В случае провала Европа, вероятно, будет покупать для Украины оружие и боеприпасы у США. Но этого может быть мало.
Что такое развитие событий будет означать для США и Украины, почему президент Джо Байден опасается эскалации и чего Европа уже не забудет Дональду Трампу – в интервью Джона Хербста LIGA.net.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"В Конгрессе боятся гнева Трампа"
- Сенат поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95,34 млрд, по которому Украина может получить $60 млрд. За – 70 из 100 сенаторов, в том числе 22 республиканца. Сможет ли он пройти Палату представителей, где у республиканцев большинство в 219 голосов против 212 у демократов, и значительная часть ориентируется на критически настроенного к помощи экс-президента Трампа?
– Знаем, что в Палате представителей есть большинство конгрессменов, которые понимают интересы США и готовы поддержать Украину.
Если бы Палата голосовала, могла бы собрать 270-290 голосов из 219 необходимых. Тогда бы помощь приняли. Но спикер Майк Джонсон имеет полномочия, ставить на голосование или нет.
Решение Джонсона очень важно. К сожалению, он не готов.
Есть второй вариант – discharge petition, петиция о вынесении проекта на голосование без предварительного обсуждения в комитетах. Если 218 конгрессменов ее подпишут, то будет голосование (таких петиций с 1931 года было 26 и только дважды приняли законы – Ред.).
– Есть ли шанс убедить спикера Джонсона?
- Джонсон говорит, что не будет ставить, потому что "сейчас у нас неотложные законопроекты". Это ясно показывает позицию, но не означает, что не может передумать. Если конгрессмены будут настойчивы.
- Сенаторы-республиканцы больше способны сопротивляться давлению Трампа, чем конгрессмены-республиканцы из Палаты представителей?
– Обозреватели обращают много внимания на влияние Трампа на партию.
Уверен, что несколько десятков республиканцев в Палате представителей хотят помочь Украине. Но обычно конгрессмены не хотят действовать вразрез с желаниями шефа – в данном случае спикера Джонсона.
Так что неизвестно, готовы ли они на конфликт.
- Трамп говорит, что США следует прекратить помощь другим странам – только ссуды. Возможно ли, что администрация Байдена договорится с Конгрессом выделить нам те же $60 млрд под низкий процент?
– Это возможный вариант. Существует еще другой, даже лучше. Америка работает над ним с союзниками, решаясь использовать замороженные российские активы для помощи Украине, для вашей обороны.
– Украине крайне нужны от США артиллерийские снаряды и ракеты для ПВО Patriot. Есть ли альтернативные варианты в случае неудачного голосования в Конгрессе, чтобы получить их?
- У Президента есть еще возможность посылать помощь. Но не в масштабах пакета, застрявшего в Конгрессе.
- Как республиканцы реагируют на моральный аргумент, что их нежелание голосовать означает больше смертей для украинских гражданских и военных, разрушения домов, жизней?
– Это важнейший момент в современной американской истории. Отказ от помощи Украине, когда наш противник Россия ведет агрессивную войну против вас, а вы мужественно и умело воюете, станет отрицанием ведущей роли США в Европе и мире.
Республиканцы, против помощи, не разбираются в этом. Стараемся убедить хотя бы часть из них.
"Байден избегает эскалации. Европа – готовится"
- Насколько реальна перспектива, чтобы страны Европы или G7 в более длительной перспективе покупали критически необходимое для нас американское оружие и боеприпасы?
- Если Вашингтон не решит вопрос помощи за определенное время, Европа будет давать вам больше, включая закупки оружия у США.
– Европейцы говорят, им не хватает своих производственных мощностей.
– Это правда. На самом деле знаем уже более двух лет, нам тоже следует расширить мощности и производить больше оружия и боеприпасов.
- Рассматривает ли администрация Байдена повторное предложение по ленд-лизу – имеет ли он в год выборов шансы пройти Конгресс?
- Не вижу перспективы повторного предложения закона о ленд-лизе (действовал с сентября 2022 по октябрь 2023, Украина им не воспользовалась, потому что Конгресс без промедлений голосовал за безвозмездную военную помощь, – Ред.) по тем же причинам, о которых уже упоминал.
– Насколько важна война в Украине для президентской кампании Байдена, и какой для него наиболее желаемый результат?
- Война в Украине не играет важной роли в выборах в США. Если бы мы прекратили помощь и поэтому произошел развал фронта с последующим украинским поражением, захватом новых территорий и огромными страданиями украинцев, такая катастрофа повлияла бы на выборы.
Но в таком случае сложно сказать, кому было бы хуже. Есть причины обвинить Байдена, не посылавшего оружие в нужном количестве, когда мог. Можно критиковать Трампа – за блокировку помощи.
- Трамп заявил, что "будет поощрять" Россию атаковать любого члена НАТО, который не платит "по счетам" в Альянсе, то есть 2% от ВВП на оборону. Что это было?
– Одно из бессмысленных заявлений Трампа. В скором времени в США о нем забудут, но наши союзники в Европе будут помнить.
Когда Трамп был президентом, очень критиковал союзников по НАТО в Европе, которые не выделяют 2% от ВВП на оборону в соответствии с нормами Альянса. Несмотря на это, его администрация действительно укрепила блок.
Если Трамп победит и будет проводить ту же политику по отношению к НАТО, как во время первого срока – такой подход в конце концов сделает Альянс более сильным. Эта политика далеко не самая лучшая, но и не самая плохая.
- Каковы взгляды сторонников изоляционизма в США среди избирателей Тармпа, как видят роль Америки в мире?
- Разные взгляды. Одни говорят, что Америке не нужны союзники. Другие считают угрозой только Китай, а не Россию. Третьи хотят иметь дружеские отношения с Кремлем, несмотря на ненависть Путина к Штатам.
На самом деле, небольшая часть Республиканской партии – против НАТО.
- Возможен ли уход Америки Трампа от защиты европейских союзников по НАТО и вероятная ли война между Альянсом и Россией?
– Путин не раз пугал Байдена эскалацией. Вплоть до использования оружия массового поражения. Это главная причина, почему США не посылают Украине нужное современное оружие или затягивают процесс.
Байден понимает необходимость помешать российской победе в Украине. Но, к сожалению, также боится эскалации. Не только думает о ней, но и принимает решение на основе страха. Поэтому не посылает всего, что должен.
Прекращение помощи США станет катастрофой для Украины.
- Готовы ли западные компании начать делать оружие в Украине, и что запуску процесса может помочь, а что больше всего мешает?
- Есть те, которые хотели бы. Но снова имеем дело с робостью Белого дома. Для этого требуется большой контингент в посольстве США в Киеве.
– То есть для такого решения компаниям нужно содействие Байдену?
- Именно так.
"Поле боя в Украине зависит от Конгресса США"
- Как восприняли в США замену в Украине главнокомандующего Валерия Залужного Александром Сырским? Повлияло ли это на отношение власти США к нам, на перспективы помощи?
– У президента Владимира Зеленского есть на это законное право. Залужный был очень успешным и популярным генералом, но Сырский тоже искусный командующий с большими заслугами.
- Каковы ваши ожидания войны в Украине на 2024 год?
– Во многом события на поле боя в Украине зависят от Конгресса США. Если решение примут и военная помощь прибудет, украинская армия сможет добиться большого прогресса.
Если мы не только продолжим посылать помощь, но и предоставим передовое вооружение, возможно вы сможете победить за 1,5-2 года.
– Что имеете в виду под победой?
– Освободите всю оккупированную территорию или ее большую часть. Станете членом НАТО и закрепите крепкий мир с Россией.
– В июле в Вашингтоне состоится саммит НАТО. В каком случае президент США был бы согласен пригласить Украину в Альянс?
- К сожалению, пока идет война, Вашингтон не готов принять Украину. Власти США могут передумать, но пока – нет никаких признаков.