Прекращение помощи США будет катастрофой для Украины, говорит LIGA.net экспосол США в Украине (2003–2006), директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст.

"Без помощи США Украина сможет более-менее обороняться, без наступательных операций на суше", – констатирует он.

В Палате представителей не хватает семи голосов, чтобы проголосовать пакет помощи. В случае провала Европа, вероятно, будет покупать для Украины оружие и боеприпасы у США. Но этого может быть мало.

Что такое развитие событий будет означать для США и Украины, почему президент Джо Байден опасается эскалации и чего Европа уже не забудет Дональду Трампу – в интервью Джона Хербста LIGA.net.

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"В Конгрессе боятся гнева Трампа"

- Сенат поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95,34 млрд, по которому Украина может получить $60 млрд. За – 70 из 100 сенаторов, в том числе 22 республиканца. Сможет ли он пройти Палату представителей, где у республиканцев большинство в 219 голосов против 212 у демократов, и значительная часть ориентируется на критически настроенного к помощи экс-президента Трампа?

– Знаем, что в Палате представителей есть большинство конгрессменов, которые понимают интересы США и готовы поддержать Украину.

Если бы Палата голосовала, могла бы собрать 270-290 голосов из 219 необходимых. Тогда бы помощь приняли. Но спикер Майк Джонсон имеет полномочия, ставить на голосование или нет.

Решение Джонсона очень важно. К сожалению, он не готов.

Есть второй вариант – discharge petition, петиция о вынесении проекта на голосование без предварительного обсуждения в комитетах. Если 218 конгрессменов ее подпишут, то будет голосование (таких петиций с 1931 года было 26 и только дважды приняли законы – Ред.).

Бывший президент США Джордж Буш разговаривает с Джоном Хербстом, тогда – послом США в Украине, Киев, 21 мая 2004 года (Фото: EPA/POOL)

– Есть ли шанс убедить спикера Джонсона?

- Джонсон говорит, что не будет ставить, потому что "сейчас у нас неотложные законопроекты". Это ясно показывает позицию, но не означает, что не может передумать. Если конгрессмены будут настойчивы.

- Сенаторы-республиканцы больше способны сопротивляться давлению Трампа, чем конгрессмены-республиканцы из Палаты представителей?

– Обозреватели обращают много внимания на влияние Трампа на партию.

"В Конгрессе многие республиканцы, которые понимают американские интересы в помощи Украине, но боятся гнева Трампа. Интересы Америки ясны. Если для них приоритетом являются США, поддержат помощь. Если больше заботятся о карьере в узком смысле слова, то не поддержат".

Уверен, что несколько десятков республиканцев в Палате представителей хотят помочь Украине. Но обычно конгрессмены не хотят действовать вразрез с желаниями шефа – в данном случае спикера Джонсона.

Так что неизвестно, готовы ли они на конфликт.

Джонсон не хочет ставить помощь на голосование (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

- Трамп говорит, что США следует прекратить помощь другим странам – только ссуды. Возможно ли, что администрация Байдена договорится с Конгрессом выделить нам те же $60 млрд под низкий процент?

– Это возможный вариант. Существует еще другой, даже лучше. Америка работает над ним с союзниками, решаясь использовать замороженные российские активы для помощи Украине, для вашей обороны.

– Украине крайне нужны от США артиллерийские снаряды и ракеты для ПВО Patriot. Есть ли альтернативные варианты в случае неудачного голосования в Конгрессе, чтобы получить их?

- У Президента есть еще возможность посылать помощь. Но не в масштабах пакета, застрявшего в Конгрессе.

- Как республиканцы реагируют на моральный аргумент, что их нежелание голосовать означает больше смертей для украинских гражданских и военных, разрушения домов, жизней?

– Это важнейший момент в современной американской истории. Отказ от помощи Украине, когда наш противник Россия ведет агрессивную войну против вас, а вы мужественно и умело воюете, станет отрицанием ведущей роли США в Европе и мире.

Республиканцы, против помощи, не разбираются в этом. Стараемся убедить хотя бы часть из них.

"Все конгрессмены, кто против помощи Украине, думают о политической борьбе с демократами, а не о жизненных интересах Америки".

"Байден избегает эскалации. Европа – готовится"

- Насколько реальна перспектива, чтобы страны Европы или G7 в более длительной перспективе покупали критически необходимое для нас американское оружие и боеприпасы?

- Если Вашингтон не решит вопрос помощи за определенное время, Европа будет давать вам больше, включая закупки оружия у США.

– Европейцы говорят, им не хватает своих производственных мощностей.

– Это правда. На самом деле знаем уже более двух лет, нам тоже следует расширить мощности и производить больше оружия и боеприпасов.

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- Рассматривает ли администрация Байдена повторное предложение по ленд-лизу – имеет ли он в год выборов шансы пройти Конгресс?

- Не вижу перспективы повторного предложения закона о ленд-лизе (действовал с сентября 2022 по октябрь 2023, Украина им не воспользовалась, потому что Конгресс без промедлений голосовал за безвозмездную военную помощь, – Ред.) по тем же причинам, о которых уже упоминал.

– Насколько важна война в Украине для президентской кампании Байдена, и какой для него наиболее желаемый результат?

- Война в Украине не играет важной роли в выборах в США. Если бы мы прекратили помощь и поэтому произошел развал фронта с последующим украинским поражением, захватом новых территорий и огромными страданиями украинцев, такая катастрофа повлияла бы на выборы.

Но в таком случае сложно сказать, кому было бы хуже. Есть причины обвинить Байдена, не посылавшего оружие в нужном количестве, когда мог. Можно критиковать Трампа – за блокировку помощи.

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- Трамп заявил, что "будет поощрять" Россию атаковать любого члена НАТО, который не платит "по счетам" в Альянсе, то есть 2% от ВВП на оборону. Что это было?

– Одно из бессмысленных заявлений Трампа. В скором времени в США о нем забудут, но наши союзники в Европе будут помнить.

Когда Трамп был президентом, очень критиковал союзников по НАТО в Европе, которые не выделяют 2% от ВВП на оборону в соответствии с нормами Альянса. Несмотря на это, его администрация действительно укрепила блок.

Если Трамп победит и будет проводить ту же политику по отношению к НАТО, как во время первого срока – такой подход в конце концов сделает Альянс более сильным. Эта политика далеко не самая лучшая, но и не самая плохая.

- Каковы взгляды сторонников изоляционизма в США среди избирателей Тармпа, как видят роль Америки в мире?

- Разные взгляды. Одни говорят, что Америке не нужны союзники. Другие считают угрозой только Китай, а не Россию. Третьи хотят иметь дружеские отношения с Кремлем, несмотря на ненависть Путина к Штатам.

На самом деле, небольшая часть Республиканской партии – против НАТО.

Американское оружие в Борисполе, 2015 год (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

- Возможен ли уход Америки Трампа от защиты европейских союзников по НАТО и вероятная ли война между Альянсом и Россией?

– Путин не раз пугал Байдена эскалацией. Вплоть до использования оружия массового поражения. Это главная причина, почему США не посылают Украине нужное современное оружие или затягивают процесс.

"В Европе начинают готовиться к возможному конфликту с Россией. Разумно. Но нам нужно решить проблему задержек помощи США, это лучший путь к российскому поражению".

Байден понимает необходимость помешать российской победе в Украине. Но, к сожалению, также боится эскалации. Не только думает о ней, но и принимает решение на основе страха. Поэтому не посылает всего, что должен.

Прекращение помощи США станет катастрофой для Украины.

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- Готовы ли западные компании начать делать оружие в Украине, и что запуску процесса может помочь, а что больше всего мешает?

- Есть те, которые хотели бы. Но снова имеем дело с робостью Белого дома. Для этого требуется большой контингент в посольстве США в Киеве.

– То есть для такого решения компаниям нужно содействие Байдену?

- Именно так.

"Поле боя в Украине зависит от Конгресса США"

- Как восприняли в США замену в Украине главнокомандующего Валерия Залужного Александром Сырским? Повлияло ли это на отношение власти США к нам, на перспективы помощи?

– У президента Владимира Зеленского есть на это законное право. Залужный был очень успешным и популярным генералом, но Сырский тоже искусный командующий с большими заслугами.

- Каковы ваши ожидания войны в Украине на 2024 год?

– Во многом события на поле боя в Украине зависят от Конгресса США. Если решение примут и военная помощь прибудет, украинская армия сможет добиться большого прогресса.

"Без передовой военной техники успехов не будет. Без помощи США Украина сможет более-менее обороняться, без наступательных операций на суше. Хотя ожидаю, что на море будут".

Если мы не только продолжим посылать помощь, но и предоставим передовое вооружение, возможно вы сможете победить за 1,5-2 года.

– Что имеете в виду под победой?

– Освободите всю оккупированную территорию или ее большую часть. Станете членом НАТО и закрепите крепкий мир с Россией.

– В июле в Вашингтоне состоится саммит НАТО. В каком случае президент США был бы согласен пригласить Украину в Альянс?

- К сожалению, пока идет война, Вашингтон не готов принять Украину. Власти США могут передумать, но пока – нет никаких признаков.

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