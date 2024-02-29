Припинення допомоги США буде катастрофою для України, каже LIGA.net експосол США в Україні (2003–2006), директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст.

"Без допомоги США Україна зможе більш-менш лише оборонятися, без наступальних операцій на суші", – констатує він.

У Палаті представників бракує сім голосів, щоб проголосувати пакет допомоги. У разі провалу Європа, ймовірно, купуватиме для України зброю і боєприпаси у США. Але цього може бути замало.

Що такий розвиток подій означатиме для США та України, чому президент Джо Байден боїться ескалації та чого Європа вже не забуде Дональду Трампу – в інтерв'ю Джона Гербста LIGA.net.

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"У Конгресі бояться гніву Трампа"

- Сенат підтримав законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 млрд, за яким Україна може отримати $60 млрд. "За" – 70 зі 100 сенаторів, зокрема 22 республіканців. Чи він зможе пройти Палату представників, де у республіканців більшість у 219 голосів проти 212 у демократів і значна частина орієнтується на критично налаштованого до допомоги експрезидента Трампа?

- Знаємо, що в Палаті представників є більшість конгресменів, які розуміють інтереси США і готові підтримати Україну.

Якби Палата голосувала, то могла б зібрати 270-290 голосів із 219 необхідних. Тоді б допомогу прийняли. Але спікер Майк Джонсон має повноваження ставити на голосування або ні.

Рішення Джонсона дуже важливе. На жаль, він не готовий.

Є другий варіант – discharge petition, петиція про винесення проєкту на голосування без попереднього обговорення в комітетах. Якщо 218 конгресменів її підпишуть, буде голосування (таких петицій з 1931 року було 26, й лише двічі прийняли закони. – Ред.).

Колишній президент США Джордж Буш розмовляє з Джоном Гербстом, тодішнім послом США в Україні, Київ, 21 травня 2004 року (Фото: EPA/POOL)

- Чи є шанс переконати спікера Джонсона?

- Джонсон каже, що не буде ставити, бо "зараз у нас нагальніші законопроєкти". Це чітко показує позицію, але не означає, що він не може передумати. Якщо конгресмени будуть наполегливі.

- Сенатори-республіканці більше здатні опиратися тиску Трампа, ніж конгресмени-республіканці з Палати представників?

- Оглядачі звертають увагу на вплив Трампа на партію.

"У Конгресі багато республіканців, які розуміють американські інтереси в допомозі Україні, але бояться гніву Трампа. Інтереси Америки зрозумілі. Якщо для них пріоритетом є США, підтримають допомогу. Якщо більше дбають про кар’єру у вузькому сенсі слова, то не підтримають".

Впевнений, кілька десятків республіканців у Палаті представників хочуть допомогти Україні. Та зазвичай конгресмени не хочуть діяти всупереч бажанням шефа – у цьому випадку спікера Джонсона.

Тож невідомо, чи готові вони на конфлікт.

Джонсон не хоче ставити допомогу на голосування (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

- Трамп каже, що США слід припинити допомогу іншим країнам – лише позики. Чи можливо, що адміністрація Байдена домовиться з Конгресом виділити нам ті ж $60 млрд під низький відсоток?

- Це можливий варіант. Існує ще інший, навіть кращий. Америка працює над ним з союзниками, зважуючись використати заморожені російські активи для допомоги Україні, для вашої оборони.

- Україні вкрай потрібні від США артилерійські снаряди та ракети для ППО Patriot. Чи є альтернативні варіанти у разі невдалого голосування у Конгресі, щоб їх отримати?

- Президент має ще можливість посилати допомогу. Aле не в масштабах пакету, який застряг у Конгресі.

- Як республіканці реагують на моральний аргумент, що їхнє небажання голосувати означає більше смертей для українських цивільних і військових, руйнування домівок, життів?

- Це найважливіший момент у сучасній американській історії. Відмова від допомоги Україні, коли наш противник Росія веде агресивну війну проти вас, а ви мужньо і вправно воюєте, стане запереченням провідної ролі США у Європі та світі.

Республіканці, які проти допомоги, не розбираються в цьому. Стараємось переконати хоча б частину з них.

"Усі конгресмени, хто проти допомоги Україні, думають про політичну боротьбу з демократами, а не про життєві інтереси Америки".

"Байден уникає ескалації. Європа – готується"

- Наскільки реальною є перспектива, щоб країни Європи чи G7 у тривалішій перспективі купували критично необхідну для нас американську зброю і боєприпаси?

- Якщо Вашингтон не розв'яже питання допомоги за певний час, Європа даватиме вам більше, серед іншого закупівлі зброї у СШA.

- Європейці кажуть, їм бракує своїх виробничих потужностей.

- Це правда. Насправді знаємо вже понад два роки, нам теж слід розширити потужності й виготовляти більше зброї та боєприпасів.

- Чи розглядає адміністрація Байдена повторну пропозицію щодо лендлізу – чи у рік виборів це не має шансів пройти Конгрес?

- Не бачу перспективи повторної пропозиції закону про лендліз (діяв з вересня 2022-го до жовтня 2023 року, Україна ним не скористалася, бо Конгрес без зволікань голосував за безоплатну військову допомогу. – Ред.) із тих же причин, про які вже згадував.

- Наскільки важлива війна в Україні для президентської кампанії Байдена і який для нього найбільш бажаний результат?

- Війна в Україні не грає важливої ролі у виборах у США. Якби ми припинили допомогу і через це стався розвал фронту з подальшою українською поразкою, захопленням нових територій і величезними стражданнями українців, така катастрофа вплинула б на вибори.

Але в такому випадку важко сказати, кому було б гірше. Є причини звинуватити Байдена, що не посилав зброю в потрібній кількості, коли міг. Можна критикувати Трампа – за блокування допомоги.

- Трамп заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-якого члена НАТО, який не платить "за рахунками" в Альянсі, тобто 2% від ВВП на оборону. Що це було?

- Одна з безглуздих заяв Трампа. Незабаром у СШA про неї забудуть, але наші союзники в Європі будуть пам’ятати.

Коли Трамп був президентом, дуже критикував союзників по НАТО в Європі, які не виділяють 2% від ВВП на оборону, відповідно до норм Альянсу. Попри це його адміністрація насправді укріпила блок.

Якщо Трамп переможе і провадитиме ту ж політику щодо НАТО, що й під час першого терміну – такий підхід врешті зробить Альянс сильнішим. Ця політика далеко не найкраща, але й не найгірша.

- Якими є погляди прихильників ізоляціонізму в США серед виборців Тармпа, як бачать роль Америки у світі?

- Різні погляди. Одні говорять, що Америці не потрібні союзники. Інші вважають загрозою лише Китай, а не Росію. Треті хочуть мати дружні відносини з Кремлем, попри ненависть Путіна до Штатів.

Насправді невелика частина Республіканської партії – проти НАТО.

Американська зброя у Борисполі, 2015 рік (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

- Чи можливий відхід Америки Трампа від захисту європейських союзників по НАТО і чи ймовірною є війна між Альянсом та Росією?

- Путін не раз лякав Байдена ескалацією. Aж до використання зброї масового знищення. Це головна причина, чому США не посилають Україні потрібну сучасну зброю чи затягують процес.

"В Європі починають готуватися до можливого конфлікту з Росією. Розумно. Але нам потрібно розв’язати проблему затримок допомоги США, це найкращий шлях до російської поразки".

Байден розуміє потребу завадити російській перемозі в Україні. Але, на жаль, також боїться ескалації. Не лише думає про неї, а й приймає рішення зважаючи на страх. Тому не посилає всього, що мав би.

Припинення допомоги США буде катастрофою для України.

- Чи готові західні компанії почати робити зброю в Україні, і що запуску процесу може допомогти, а що найбільше заважає?

- Є ті, хто хотів би. Але знову маємо справу з боязкістю Білого дому. Для цього потрібен великий контингент у посольстві США у Києві.

- Тобто для такого рішення компаніям потрібне сприяння Байдена?

- Саме так.

"Поле бою в Україні залежить від Конгресу США"

- Як сприйняли в США заміну в Україні головнокомандувача Валерія Залужного на Олександра Сирського? Чи це вплинуло на ставлення влади США до нас, на перспективи допомоги?

- У президента Володимира Зеленського є на це законне право. Залужний був дуже успішним і популярним генералом, але Сирський теж вправний командувач із великими заслугами.

- Які ваші очікування щодо війни в Україні у 2024 році?

- Багато в чому події на полі бою в Україні залежать від Конгресу США. Якщо рішення приймуть і військова допомога прибуде, українська армія зможе досягти великого прогресу.

"Без передової військової техніки успіхів не буде. Без допомоги США Україна зможе більш-менш лише оборонятися, без наступальних операцій на суші. Хоча очікую, що на морі будуть".

Якщо ми не тільки продовжимо посилати допомогу, а й дамо передове озброєння, можливо, ви зможете перемогти за 1,5-2 роки.

- Що маєте на увазі під перемогою?

- Звільните всю окуповану територію або її більшу частину. Станете членом НАТО й укладете міцний мир із Росією.

- У липні у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. У якому випадку президент США був би згідний запросити Україну до Aльянсу?

- На жаль, поки триває війна, Вашингтон не готовий прийняти Україну. Влада США може передумати, але наразі – жодних ознак.