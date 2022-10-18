UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Интервью | Сергей Кислица: Можно считать Небензю идеологическим подонком, но он опытный дипломат

Цей матеріал також доступний українською
Сергей Кислица: Можно считать Небензю идеологическим подонком, но он опытный дипломат - Фото
Сергей Кислица (Фото: Facebook/Постоянное представительство Украины при ООН)
18.10.2022, 09:07

Постпред Украины при ООН — о поведении делегации России, драфтах своих выступлений, количестве российских дипломатов в Нью-Йорке и ядерном шантаже

Он прямо предлагает Путину застрелиться – как это сделал Гитлер. Демонстративно читает на одном из заседаний Совбеза ООН книгу "Что не так с дипломатией", пока с трибуны выступает российская делегация. А на другом – поднимает на смех "кривую дипломатию РФ" по ЗАЭС. На глазах всего мира сбивает ложь российского посла Василия Небензи, когда тот манипулирует цитатами из российских медиа о военных преступлениях в Буче.

Сергей Кислица с февраля 2020 года – постоянный представитель Украины при ООН. Со своей маленькой командой дипломатов он отстаивает интересы Украины на глобальной международной платформе, насчитывающей 193 государства. 12 октября 143 из них поддержали резолюцию Генассамблеи ООН: осудили Россию за попытку незаконной аннексии территории Украины. В поддержку России проголосовали только пять государств (включая саму РФ).

В интервью LIGA.net Сергей Кислица настроен максимально серьезно: как работает "внутренняя кухня" дипломатов в Нью-Йорке, кто готовит ему драфты выступлений, почему с Россией до сих пор разговаривают – хотя особо этого не хотят, и есть ли шанс устранить РФ из Совбеза.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"РЕЗОЛЮЦИЯ ГЕНАСАМБЛЕИ — ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ. БЕЗ ПАФОСА"

– Генассамблея ООН проголосовала резолюцию, осуждающую попытку аннексии Россией наших территорий. Вы потроллили – выложили фото с биноклем и подписью: "О боже! Не вижу! Сколько, вы говорите, проголосовало за Россию? Четыре?" Но, если серьезно: 35 стран воздержались. То есть фактически поддерживают действия РФ, просто дистанцируются от них.

– Нет. Во-первых, были еще страны, которые хотели голосовать, но физически не присутствовали в Нью-Йорке. Поверите или нет, при ООН есть настолько маленькие миссии, что там только посол и секретарь. Посол одной из стран пытался успеть из Вашингтона, чтобы проголосовать за нашу резолюцию.

Во-вторых, скорость оказывает большое влияние на готовность стран голосовать. Именно поэтому Небензя, провалив попытку сделать голосование тайным, пытался тут же продавить (открытое) голосование – мгновенно.

"Мы можем Небензю считать идеологическим подонком, но он опытный дипломат. Он понимал, что если резолюцию будут рассматривать немедленно, большое количество стран останется без инструкций".

А в ходе дискуссии были очень важны заявления от стран, на которые ориентируются другие. К примеру, представитель Китая вышел на трибуну, очень долго рассказывал об особенностях китайской позиции, а потом сказал: мы воздержимся. И тот факт, что Китай решил не голосовать против, а лишь воздержался, мог также быть осмыслен в некоторых столицах.

Так что обращать внимание нужно на то, кто за, а кто против.

Читайте также: Несколько стран Африки на ГА ООН впервые проголосовали за Украину, против России – Кулеба

– Что нам дает резолюция Генассамблеи ООН?

– Это действительно исторический момент. Без пафоса. Это прагматичная оценка моих коллег. Это будет иметь важное политическое влияние на многие процессы. И не только в рамках ООН, но и в судебных инстанциях. Давайте не забывать, что продолжаются суды в Гааге, работа по привлечению к ответственности РФ, ее руководства и отдельных солдат, офицеров, командиров.

"С РОССИЯМИ НЕ ХОТЯТ ОБЩАТЬСЯ. НО ЕСТЬ ОБЯЗАННОСТЬ"

– Общается ли украинская делегация с представителями враждебных или недружественных стран – Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и так далее? Как это общение происходит? Этот вопрос – от подписчиков LIGA.net.

– С Россией мы не общаемся. В этом нет никакой необходимости, даже технологической. Хотя с российской делегацией общаются некоторые другие делегации. Иногда неприятно видеть, как они друг друга едва ли не обнимают. С КНДР – наверное, только РФ (в контакте). Никарагуа, Сирия – это lost-case. Это совершенно неэффективный способ тратить время. Но есть очень важная прослойка "серых" стран. С ними нужно работать. Ибо в опциях лжи, фейков, давления едва будешь успевать развенчивать фейки РФ.

Читайте также: Кислица обратился к миссии Ирана в ООН – Почему ваше правительство убивает мирных жителей Киева?

– Кстати, вы на международных площадках удачно разбиваете российскую пропаганду и фейки, часто с колес. Как вы готовитесь? У вас есть спичрайтер? Как вам так быстро удается найти правильные слова?

– Любое выступление – высокотехнологичный процесс. Это не так, что стал перед мольбертом, взял краски и начал рисовать. Есть основы внешней политики. Это не высокопарные слова. Есть позиция президента и парламента. Когда речь идет о Генассамблее, у каждой из делегаций есть свои директивы, служебные указания. Мы опираемся на рамочные позиции нашей страны.

У меня в Нью-Йорке небольшой, но очень мощный коллектив. Это и мой советник Сергей Дворник, и первый секретарь Игорь Бондюк. Они готовят мне драфт, потом мы обсуждаем его, я вставляю индивидуальные требования или пожелания и мы постепенно выходим на финальный текст.

Во время заседания, если речь идет о Совбезе ООН, мы обычно выступаем на 16-18 позиции. Поэтому у меня есть около двух часов, чтобы внести необходимые коррективы в уже подготовленный текст. Отреагировать, в частности, на то, что говорят оппоненты или партнеры.

– Представители российской делегации в ООН, – Небензя, Лавров, – обычно ведут себя очень нагло. Как это поведение воспринимают другие?

– Советская и российская дипломатия имеют мощную подготовку. Это не значит, что они не лгут. Но ошибкой будет и говорить, что они в ООН в лаптях ходят и не знают, что говорить.

У них есть сильная группа людей, занимающихся процедурными вопросами. Вы это видели перед последним голосованием Генассамблеи, 10 октября, когда у Небензи сидели юристы из его миссии и пытались "все это разрулить".

"Российская миссия в Нью-Йорке, даже после того, как часть миссии американцы выслали, – это не менее 70 дипломатов. А еще примерно столько же административно-технического состава. Просто представьте себе: восемь украинских дипломатов – на 70 российских".

У американцев почти 200 дипломатов. Конечно, у нас никогда не будет возможности создавать столь огромные миссии. Но это сравнение говорит о том, как важно для Украины, чтобы в нашей миссии каждый был на своем месте, с соответствующим уровнем подготовки и образования.

Читайте также: "Здесь это не лечат". Кислица предложил отвезти россиян с заседания Совета Безопасности ООН в больницу

– Как большая война изменила отношение к России – на Совбезе, например?

– Радикально. Если речь идет о странах именно демократического лагеря, никто теперь вне обязанностей с ними не общается. Но ведь есть и обязанность. К сожалению, война в Украине – это не единственный горящий вопрос на планете Земля. Войны и конфликты продолжаются в других регионах.

Пока России позволяют пользоваться советским правом вето, страны-члены Совбеза вынуждены с ними разговаривать. Вы видели, когда речь шла о гуманитарных коридорах в Сирии, как РФ наматывала кишки на вилы и пыталась показать, что без них ничего не будет? И пусть это в конце концов свелось к буквально одному слову в финальном тексте решения, но они доказали: если вы с нами не будете разговаривать, ничего у вас не получится.

"ПЕРЕГОВОРЫ ЗА СПИНОЙ УКРАИНЫ — НЕВОЗМОЖНЫ"

– Многие говорят о том, что есть некоторые страны, которые готовы склонять Запад к переговорам с Россией об Украине – возможно, без Украины.

– Невозможно. Я вас уверяю. В частности, США (по крайней мере, нынешняя администрация – точно). Ни одна ответственная страна – в Лондоне, в Берлине, Париже, Вашингтоне – не пойдет на договоренности за спиной Украины. Это не означает, что в экспертной среде внутри Госдепа нет на совещаниях полифонии мнений, но позиция сформирована.

Здесь очень легко поскользнуться и оказаться в динамике хайпа и популизма. Разве Украина отказывалась от переговоров? Нет. Президент и СНБО четко обозначили условия. Разве кто-то сказал, что нужно вырвать из словаря страницу со словом переговоры? Такого не было.

Когда РФ, и точно не при Путине, будет готова вести переговоры – например, о выплате репараций, – конечно, мы будем с ними говорить.

И такие переговоры наверняка начнутся, когда РФ будет разбита.

Читайте также: Путин говорит о переговорах. Зачем эти призывы, если войну он не собирается останавливать

– Вы склонны думать, что эта война закончится именно военным путем?

– Военная победа в бою, каким бы решающим он ни был, не означает окончания войны. Когда в РФ правительства, парламенты и общество не захотят больше с нами воевать, тогда закончится война.

Самый опасный сценарий, в частности, здесь, в Нью-Йорке, когда мы разобьем российскую армию на территории Украины, и на следующий день часть моих коллег-постпредов начнут говорить: "Ну, все! Наконец война закончилась! С понедельника начинаем жить как раньше".

"Наша задача здесь, в Нью-Йорке, говорить: "Нет, пока все виновные не будут наказаны, ничего не закончилось". А в более широкой перспективе – пока РФ не вернется на путь построения демократической страны, она будет оставаться угрозой в регионе и мире".

Проблема в том, что Германия прошла денацификацию, будучи оккупированной, а Россия должна пройти депутинизацию путем самоочищения, потому что ни при каком сценарии Россия не будет оккупирована. Разве что она развалится на куски. Понимаете, вот в этом проблема.

– Почему на Западе опасаются такого сценария, как развал России?

– Вопрос развала России, каким бы привлекательным он ни был, несет в себе потенциальную опасность неконтролируемого распада, в частности, по контролю над ядерным оружием. Это, собственно, та же модель, которая ввела в паранойю западный мир в 1991 году. Главный вопрос был – кто будет контролировать ядерное оружие. Второй вопрос – безумный объем долгов.

Это стало одним из решающих факторов, почему в декабре 1991 года за закрытыми дверями, с нарушением устава ООН, Российская Федерация была "принята" в поле членов Совета Безопасности ООН на место СССР.

"ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ РФ ДЕРЖИТ В ТОНУСЕ, ЕСЛИ НЕ ПЕРЕПУГЕ"

– ПАСЕ на прошлой неделе приняла резолюцию, – это тоже впервые, – которой признала российский режим террористическим. И требует убрать Россию из Совбеза ООН. Это сейчас более реально?

– Давайте использовать более корректную терминологию о присутствии РФ в Совбезе. У России нет права вето.

"Россия использует право вето, принадлежащее СССР. Поэтому так же мы не можем говорить и об исключении России из Совбеза. Потому что она не принадлежит к кругу членов. Что бы мне ни говорили каждый день мои коллеги в Нью-Йорке, послы других стран".

Нет, я настаиваю, капля камень точет. Поэтому речь должна идти не о юридическом, а политическом решении, что РФ должна быть устранена из Совбеза.

Проблема в том, что существуют очень заскорузлые, кондовые представления о том, каким образом РФ оказалась в Совбезе. В том числе, наши ближайшие партнеры не готовы признавать ошибку юристов и правительств в 1991 году. А наличие в РФ ядерного оружия держит их в повышенном тонусе, чтобы не сказать перепуге.

– Это, кстати, интересует и аудиторию LIGA.net: есть ли шансы, что поднимется вопрос, "на каких правах Россия входит в Совбез вместо СССР?"

– Глобальные страны не готовы переломить через колено ситуацию. Мы все, украинские дипломаты, работаем над тем, чтобы исключить РФ отовсюду. Чтобы ее не было. На этом треке есть значительные достижения: уважаемые страны не проводят больше саммитов с россиянами, нет регулярного диалога между министрами иностранных дел, их исключили из Совета Европы.

Но проблема в том, что Россия – ядерное государство. Другим ядерным государствам нужна площадка, где к РФ будет автоматический доступ 24/7. На сегодняшний день такой площадкой, единственной в мире, остается Совбез. Там постоянные члены в любой момент могут обратиться к российскому послу Небензе, заявить протест или потребовать объяснений.

– Но если это ничего не дает?

– Перерезать последний провод связи – тоже не ответ. Я не защищаю присутствие РФ в Совбезе, я сам много лет борюсь с этим присутствием. Но пока РФ держит в руках ядерное оружие, было бы очень опасно прерывать с ней всю связь. Нравится это нам или нет.

По крайней мере, такой логикой пользуются те страны, которые продолжают упорно отговаривать меня от того, чтобы я публично поднимал вопрос и ставил под сомнение присутствие РФ в Совбезе и ООН в частности.

– Вы видели свежие шутки, что в аббревиатуре ООН две первые буквы — это нули? Что делать с импотентностью международных органов безопасности? В конце сентября вы сказали, что в ООН все больше разговоров о реформе Совбеза.

– Радикальные мировые изменения в архитектуре безопасности случались, как правило, по итогам длительных или всемирных войн. Сейчас, начиная с 24 февраля, продолжается эволюция видения во все большем количестве стран. Эти старые формы, как кожа змеи, готовы слезть со структуры безопасности. Поскольку они доказали, что в случае России совершенно не работают.

Поэтому я надеюсь, что реформа будет, и сейчас больше шансов. Не в этом году однозначно. Может, и не в следующем. Но растет надежда на то, что страны будут достаточно морально готовы.

– Ракетные обстрелы и терроризм России увеличивают эту моральную готовность?

– Вопрос не в том, чтобы склонить Запад. Демократический мир знает и понимает. Вопрос в "серой зоне" среди членов ООН: убедить именно их.

– И последний вопрос от подписчиков. Их интересует: какие техники снятия стресса вы используете после Совбезов ООН?

– Я не употребляю ни алкоголь, ни молоко. Наверное, я не очень совершенный дипломат, потому что иногда это протокольно необычно. Но Нью-Йорк – большой город. Здесь, если у вас есть хотя бы час, можно всегда найти что-то интересное и полезное. У меня очень много друзей, например, в Metropolitan Hub и Carrnegi. Я часто хожу на представления. У меня есть круг друзей-послов.

Когда у меня есть половина выходного дня, я езжу на велосипеде. Это тоже прикольно. Хотя в Нью-Йорке безумный трафик, здесь реально на каждой улице отделена часть дороги для велосипедистов. А еще это, кстати, недорого. Так как заезд на Манхэттен стоит $18, в следующем году говорят, что будет $20-23. А велосипед – садись и езжай куда хочешь.

Читайте также: Интервью | Поражение России должно быть катастрофическим. Возможно, уже этой зимой – Фрэнсис Фукуяма

Сергей Кислица: Можно считать Небензю идеологическим подонком, но он опытный дипломат

специальный корреспондент Liga.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Кислица Василий Небензя совбез оон генассамблея оон война России в Украине
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
 