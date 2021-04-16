Зеленский о нормандском формате, Макроне, провокациях Путина и злом Порошенко

Накануне визита в Париж президента Владимир Зеленский дал интервью газете Le Figaro. В нем он поделился ожиданиями от Эмманюэля Макрона и Европы в целом, рассказал о цели Владимира Путина сделать "новый Чернобыль" и почему заставляет Петра Порошенко стыдиться. LIGA.net выбрала 11 самых интересных цитат из интервью Зеленского.

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Считает, что Украина давно заслужила членство в ЕС и ПДЧ. "Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях. Мы хотим быть своими. Я считаю, что мы давно этого заслужили. Считаю, что мы должны быть в ЕС, должны получить ПДЧ. Я всегда говорю, что Украина должна иметь такой статус. Это справедливо. Тогда мы будем чувствовать себя субъектами".

Хочет, чтобы отношения с Макроном были лучше, чем его с Путиным. "Я очень хотел бы, чтобы мои отношения с президентом Макроном, а значит, отношения Украины и Франции, были еще лучше, чем отношения у Макрона с другими лидерами, например с президентом России… Мне кажется, что президент Макрон хочет быть в дружеских отношениях с Россией – я понимаю его. Но он должен понять мое стремление, о котором я говорил".

И судьба нормандского формата зависит во многом от Макрона. "Думаю, что искусственное дыхание может сделать сейчас именно господин Макрон. Мне кажется, что нормандский формат был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И действительно я увидел, что у этого формата, если продолжать аллегорию, бьется сердце, появился пульс. Но сейчас мы видим, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать. Здесь нужна поддержка, прежде всего господина Макрона, и тогда, будем верить, появится желание у России".

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Не ожидал от Путина удара, ведь "были одной страной". "Раньше мы были одной страной под названием Советский Союз, мы так жили с Россией вместе. Мы вместе воевали с нацизмом, вместе побеждали. Поэтому Украина не ожидала такого удара и не ожидала оккупации Крыма, войны на востоке, не ожидала таких глубоко плохих отношений".

Путин провоцирует Украину, но у него ничего не получится. "Они точно пытаются показать, что мы должны бояться, и они пытаются точно провоцировать нас. Мы видим, сколько выстрелов… Мы все понимаем – это давление. Давление политическое, милитаризованное, психологическое. Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать также. Мало того, они "ждут", что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им "такого счастья".

И Россия не получит ни одного сантиметра украинской земли. "Мне кажется, я знаю, чего он (Путин. – Ред.) хочет, но я не хотел бы его подталкивать. Потому что всегда есть надежда на один процент, что он этого не желает. Или даже если хочет, то не сделает. Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь Донбасс. Но вы должны знать наш народ, и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило".

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В Крыму и на Донбассе Путин делает новый Чернобыль. "Для меня Крым и Донбасс никуда не уходили, и это – точно наши территории. И они не будут счастливы без Украины. Мы это видим по тем территориям, где есть оккупация – в Абхазии, Приднестровье. Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они едут с той территории. Итак, это будет "мертвая" территория. Это будет хуже чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто "мертвые" регионы".

И Путин не ожидал такого президента Украины. "Что он думает обо мне? Честно говоря, я не знаю. Я представляю Украину, и для меня очень важно, что он думает о моей стране. И я это корреспондирую на себя. Я не думаю, что я тот, кого он ожидал. Потому что я – о равноправии во всем".

Признается, что путается в некоторых вопросах. "Я знаю из жизненного опыта: если ты идешь вверх, на вершину, и я это делал несколько раз в жизни, тяжелый рюкзак не надо нести. Ты будешь идти очень медленно, и тогда это точно не о реформах. Поэтому я иду без этого багажа, у меня нет опыта скалолаза, у меня есть цель – только вперед. Я иногда в некоторых вопросах может, вроде и путаюсь, в поднятии на эту гору, но я точно веду страну быстро и только вверх. Не хочется, правда, в конце упасть".

Порошенко специально изменил закон, чтобы контролировать КСУ. "Во времена моего предшественника – он изменил закон о КС так, чтобы нельзя было с ними ничего сделать. Они дали им слишком большие полномочия и сделали невозможным их увольнение. То есть это сделано специально, чтобы контролировать КС. Слава Богу, что этот человек уже в прошлом. Мы все это изменим".

Заставляет Порошенко и Медведчука стыдиться. "Это очень важный момент, что украинцы уже не смогут выбрать для себя человека с политическим нафталином. Я считаю, что это на многие вещи влияет. Потому что, как говорят, рыба гниет с головы, и как не пытаются Порошенко или Медведчук привязать мне какую коррупцию – им не удается. Все видят, что это невозможно. Поэтому я считаю, что задаю этот тон для политиков. Они видят – если я себе не позволяю, то им уже стыдно".

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