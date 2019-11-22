"Слугу народа пытаются разорвать". Интервью Корниенко - за минуту

В пятницу, 22 ноября на сайте НВ вышло интервью главы партии Слуга народа и первого заместителя одноименной фракции в парламенте Александра Корниенко. Кто стоит за сливными телеграм-каналами, продавались ли округа на выборах и будут ли еще исключения из фракции: LIGA.net отобрала семь интересных тезисов.

Богдан на фракцию не влияет. "Отдельной вертикали управления депутатами у него нет. У нас действует собственная вертикаль и горизонталь. Дай Бог, чтобы она еще качественно работала. Андрей (Богдан – ред.) принимал участие в заседаниях фракции неоднократно, но не в каждом из них. Меньше, чем в половине. Все случаи, когда он был на фракции, — это когда на заседание приходил президент. У Андрея Иосифовича всегда активная позиция по жизни и в этих делах так он себя проявлял: отвечал на вопросы и задавал встречные депутатам. Это тоже нормальный процесс".

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Просит Дубинского показать телефон. "Мы иногда, по приколу, спрашиваем у Дубинского или Бужанского: "Ну, покажи телефон!" Саня (Дубинский – ред.), конечно, из этого сделал новость, как всегда".

Кто стоит за "темным рыцарем". "У Темного рыцаря (название Telegram-канала – ред.) много информации соответствует действительности. Но акценты часто изменены. Прослеживается линия: ничего у них не получится, дохлое дело. Еще нужно выяснить, — это один депутат делает или кто-то из наших коллег сливает информацию из общего чата, а Темный рыцарь на ее основе создает контент. Возможно, это группа авторов или группа депутатов".

За Telegram-каналами могут стоять россияне. "Что-то с ними связано. Вряд ли в Ольгино (российская профессиональная ботоферма, работающая на Кремль – ред.) сидит определенная группа, которая этим занимается, хотя, может и так. Скорее всего, это местный отдел, который этим занимается. По крайней мере, от них от всех (Telegram-каналов -ред.) идет такая линия — нас разорвать".

Объяснил, за что выгнали Полякова. "Грантовые проекты рисуют диаграммы (голосований большинства – ред.), однако они касаются всех голосований. А у нас есть сигнальные голосования по 60 законопроектам. Поляков в них — чемпион по «против», «воздержался» и «не голосовал». Так себе может вести депутат, строящий собственную политическую карьеру. А вот член фракции должен вести себя более конструктивно".

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Поход в НАБУ был непродуктивным. "Наш поход в НАБУ оказался не очень результативным. Поляков полагал, что когда мы туда зайдем, то сразу начнется полиграф. Но детективы увидели это по-другому. Они нас опросили и пришли к выводу, что, возможно, это не их подследственность. Если начнутся следственные действия и меня позовут в качестве свидетеля, то я готов".

Лимит на исключения "слуг" не исчерпан. "Монобольшинство — 226 человек. Арифметика говорит, что еще 24. Но нам бы не хотелось. Будем надеяться, что дальше не будет поводов".

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