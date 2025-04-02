"Я из Финляндии – страны, имеющей большую сухопутную границу с Россией. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с Украиной ради общей безопасности", – говорит вице-президент ICEYE по вопросам НАТО, Северных стран и миссий Сеппо Аалтонен.

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Аалтонен уверяет: космос больше не является чем-то вспомогательным для военных. Война в Украине показывает, что он уже стал центральным элементом битвы.

Спутники ICEYE используют технологию Synthetic aperture radar (SAR). С высоты 500 км они облучают Землю радиолокационными волнами, которые отражаются и принимают их обратно. Это позволяет составить максимально подробную картину происходящего на поверхности, независимо от погодных условий.

За 24 часа каждый спутник совершает 15 оборотов вокруг Земли.

Два спутника компании работают в интересах Украины. Один – тот самый "спутник Притулы", который приобрел его благотворительный фонд. Второй – приобретенный правительством Германии в конце прошлого года. Его дата запуска и характеристики не разглашаются.

О том, как развивается сотрудничество с Украиной и что дает нам "Народный спутник", Сеппо Аалтонен рассказал LIGA.net в кулуарах форума Space For Ukraine.