"Я з Фінляндії – країни, яка має великий сухопутний кордон з Росією. Тому ми дуже зацікавлені в тому, щоб співпрацювати з Україною заради спільної безпеки", – каже віцепрезидент ICEYE з питань НАТО, Північних країн та місій Сеппо Аалтонен.

Аалтонен запевняє: космос більше не є чимось допоміжним для військових. Війна в Україні показує, що він став уже центральним елементом битви.

Супутники ICEYE використовують технологію Synthetic aperture radar (SAR). З висоти 500 км вони опромінюють Землю радіолокаційними хвилями, які відбиваються від об’єктів та приймають їх назад. Це дозволяє скласти максимально детальну картину того, що відбувається на поверхні, незалежно від погодних умов.

За 24 години кожен супутник робить 15 обертів навколо Землі.

Два супутники компанії працюють в інтересах України. Один – той самий "супутник Притули", який придбав його благодійний фонд. Другий – придбаний урядом Німеччини наприкінці минулого року. Його дату запуску та характеристики не розголошують.

Про те, як розвивається співпраця з Україною та що нам дає "Народний супутник", Сеппо Аалтонен розповів LIGA.net у кулуарах форуму Space For Ukraine.