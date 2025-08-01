"Если уровень соблюдения price cap будет составлять 25%, то до конца года Россия потеряет $5 млрд. Если удастся поднять price cap, например, до 50%, то потери России составят уже около $13-15 млрд", – говорит LIGA.net Владислав Власюк, уполномоченный президента по вопросам санкционной политики.

18-й пакет санкций ЕС против России, по его словам, стал одним из трех лучших за период полномасштабного вторжения. 40% его содержания – предложения Украины. Но не все было включено в документ. К примеру, Киев предлагал добавить больше российских банков и (поименно) капитанов теневого флота: для них это будет означать разрыв с цивилизованным миром, "дальше они смогут работать только на одну из трех стран – Россия, Иран или Китай". Пока ожидается, что они войдут в 19 пакет.

Удастся ли окончательно перекрыть западные компоненты для российских ракет и дронов? Ожидать ли разгромных санкций от американцев? И когда россияне на себе почувствуют влияние этих ограничений? Об этом LIGA.net расспросила Власюка.

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