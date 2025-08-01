"Якщо рівень дотримання price cap складатиме 25%, то до кінця року Росія втратить $5 млрд. Якщо вдасться підвищити price cap, наприклад до 50%, то втрати Росії становитимуть вже близько $13-15 млрд", – каже LIGA.net Владислав Власюк, уповноважений президента з питань санкційної політики.

18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, за його словами, став одним із трьох найкращих за період повномасштабного вторгнення. 40% його змісту – пропозиції України. Але не все було включено в документ. До прикладу, Київ пропонував додати більше російських банків та (поіменно) капітанів тіньового флоту: для них це означатиме розрив із цивілізованим світом, "далі вони зможуть працювати тільки на одну з трьох країн – Росія, Іран чи Китай". Поки очікується, що вони увійдуть у 19-й пакет.

Чи вдасться остаточно перекрити західні компоненти для російських ракет та дронів? Чи очікувати на розгромні санкції від американців? Та коли росіяни на собі відчують вплив цих обмежень? Про це LIGA.net розпитала Власюка.