"У меня еврейская кровь. И всем все равно в Украине". Интервью Зеленского – за минуту

В воскресенье вечером, 19 января, вышло интервью президента Украины Владимира Зеленского израильской англоязычной онлайн-газете The Times of Israel. Авторы интервью отмечают, что Зеленский неплохо говорит по-английски, однако большую часть времени отвечал на украинском, используя переводчика. Почему согласился ехать в Израиль, несмотря на то, что ему не дадут слово, верит ли в Бога и спрашивают ли его о еврейских корнях: LIGA.net выбрала девять главных тезисов из интервью Зеленского.

Едет в Израиль на годовщину освобождения Освенцима. "Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем. Вот почему для украинцев очень важно почтить память жертв Холокоста. Поэтому я думаю, что было бы справедливо, чтобы президент Украины выступил с речью. Я знаю, что у израильской стороны другой формат; нас не пригласили говорить. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии (22-23 января президент посетит Иерусалим для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим – ред.)".

В Украине появится свой Иерусалим. "У нас есть проект в Умани, куда приезжают много евреев со всего мира, чтобы почтить известных евреев: в городе мы начинаем строить «маленький Иерусалим». Поэтому мы решили построить исторический музей, чтобы создать большой парк и реконструировать синагогу. Мы хотим сделать настоящий маленький городок. Мы придумали название «Маленький Иерусалим» как идею".

Когда начнется строительство мемориала Бабий Яр. "Мы спросили раввинов, почему это не было сделано раньше. Были разные идеи для проектов. Но теперь он завершен, и мы решили, что в этом году начнутся фактические строительные работы".

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Гордится уровнем антисемитизма в Украине. "У нас есть очень интересная статистическая информация, которая будет очень интересна для Израиля. В 2018 году был опубликован опрос Pew Research Center, в котором оценивался уровень антисемитизма в Европе. И самый низкий уровень антисемитизма был в Украине. Мы очень гордимся тем, что у нас такой низкий уровень антисемитизма…Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький".

Признался, что сам имеет еврейскую кровь. "И вы знаете, что у меня еврейская кровь. И я президент. Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом".

Был в Израиле много раз. "О, я был там много раз. У меня там есть родственники - тетя моей матери и ее родственники. Некоторые из них переехали в Израиль около 10-15 лет назад. Возможно дольше. В конце 90-х. Я был в Израиле много раз. Для встреч, деловых встреч, телевизионных встреч и концертов - в моей прошлой жизни".

Рассказал о своих еврейских корнях. "Моя бабушка жила в Кривом Роге, в той части юга Украины, которая была оккупирована фашистами. Они убили всех оставшихся евреев. Она уехала в Алматы, Казахстан. Многие люди бежали туда. Она училась там. Она учитель. После Второй мировой войны она вернулась. Вот где я родился".

И верит ли в Бога. "У меня было одно отношение, когда я был мальчиком, и другое сейчас. Я никогда не говорю о религии и никогда не говорю о Боге, потому что у меня есть собственное мнение об этом. Конечно, я верю в Бога. Но я говорю с ним только в те моменты, которые являются для меня личными и важными, и в местах, где я чувствую себя комфортно".

Что думает о словах Путина "Украина – не государство". "Я не знаю, о чем он думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мою позицию: Украина - независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове".

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