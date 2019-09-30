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30.09.2019, 17:08

"У страны, возможно, последний шанс". Интервью Разумкова – за минуту

Дмитрий Разумков (фото - пресс-служба ВР)

Дмитрий Разумков о турборежиме, планах парламента на ближайшее будущее и причинах недавнего законодательного провала

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков дал интервью интернет-изданию Цензор.нет. В нем он рассказал о "турборежиме Рады", планах парламента на ближайшее будущее и причинах недавнего законодательного провала. LIGA.net выделила девять интересных цитат из интервью.

Хочет еще быстрее принимать законы. "Любой документ, даже такой важный как регламент, он устаревает, он сегодня уже не отвечает вызовам, которые есть перед обществом, которые есть перед Верховной Радой и надо будет его менять. К этому нужно будет подходить аккуратно, взвешенно, сбалансированно, но это нужно сделать, нравится это кому-то или не нравится".

Обещает не трогать ФОПы. "Нам говорят - почему вы занимаетесь попыткой надавить на ФОПы. Єто абсолютно не соответствует действительности. ФОПы как работали, так и будут работать. Наоборот им сегодня сделали условия, что будет поднят лимит до 2,5 миллиона для второй группы и будут снижены штрафы. И если ты честный ФОП, который занимается бизнесом, пожалуйста, работай дальше. А мы же все видим, как работают рестораны, как работают крупные фирмы, которые занимаются реализацией бытовой техники - все записано на ФОПов. Это механизм не платить налоги".

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Олигархов, мол, отодвинут. "Повышать ренту нужно, это мое личное мнение, но пока это обсуждать рановато. Пока я не готов это комментировать. Также будут приняты законы в рамках BEPS (международный план противодействия уклонению от уплаты налогов, – ред.). Мы сделаем крупный бизнес не олигархическим".

И объяснил, почему Раду надо сократить до 300 депутатов. "По состоянию на 1991 год у нас было 450 народных депутатов. Они появились, потому что на тот момент население страны было порядка 52 миллионов. Сейчас если посчитать по пропорции, то как раз и должно быть около 300 народных депутатов".

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В контексте земельной реформы цитирует Марка Твена. "Это важный вопрос для страны, мы это понимаем. Нужно учесть интересы всех, начиная от собственника земли… И давай не забывать, что мы фактически находимся в состоянии войны, и угроза, что таким образом будут влиять на национальную безопасность, тоже имеет место, и здесь государство должно предусмотреть предохранители. Всегда цитирую Марка Твена "Покупайте землю, ее больше не производят".

А один из законов не приняли, потому что не все "дошли до места". "По поводу последнего голосования 1009… Мы получили организационную техническую проблему, потому что не все успели дойти до места. Мы работаем очень насыщенно, сидеть в Раде не очень удобно, вообще от слова абсолютно. И народные депутаты кто-то встает, кто-то выходит".

К борцу Беленюку, который не ходит в Раду, вопросов у него нет. "У нас есть Беленюк, у нас есть Саладуха, которые участвуют в спорте, там вопросов нет. А тех народных депутатов, которые не эффективно относятся к выполнению своих обязанностей, вряд ли будут хвалить во фракции. Пока что только призывают их к дисциплине. А когда будет работать закон о том, что если ты не ходишь на свою работу, как все в этой стране, то тогда ты лишаешься мандата. Тогда милости просим - не ходите".

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Хочет увеличить ЗП депутатам. "30-40 тысяч гривен - по меркам страны это много, по меркам Киева - это не очень много. Наверное, было бы правильно, чтобы заработная плата депутата была привязана к росту экономики. С другой стороны, важно понимать, что для того, чтобы не было коррупции, а соблазн явно будет появляться, должно быть две вещи - это достойная оплата труда и жесткий контроль. Кнут и пряник".

А у страны, возможно, последний шанс. "Очень хочу верить, что мы сможем сделать то, что мы обещали, и люди не разочаруются в нас, и мы не станем такими же, как представители старой политики. Потому что именно в связи с тем, что много лет мы видели старую политику, у нас сегодня появился шанс. У нас он первый, а у страны может быть последний шанс, когда можно изменить эту страну и привести ее к такому формату, в котором бы хотелось жить нам, хотелось бы жить нашим детям и которую не стыдно было бы показать миру".

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Теги: парламент, Дмитрий Разумков, интервью за минуту
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