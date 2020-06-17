Андрей Ермак о планах Зеленского, спасении Кличко и переговорах с ОРДЛО

Глава Офиса президента Андрей Ермак дал большое интервью интернет-изданию Левый берег. Сколько сроков нужно Владимиру Зеленскому, кто автор идеи консультативного совета с ОРДЛО и как Виталий Кличко остался на должности главы КГГА: LIGA.net отобрала 11 самых интересных тезисов из интервью Ермака.

Говорит, что не вмешивается в работу госорганов. "Что еще входит в мой функционал? Во-первых, это коммуникация со всеми органами власти. Важно именно коммуницировать. Не вмешиваться в их деятельность, не диктовать им, что делать, а создать возможность коммуникации… Очень уважаю их (правительства – ред.) работу. Моя задача – не рассказывать, как делать, а скоординировать усилия, поскольку все мы, независимо от названия органа власти, представляем власть".

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В политике только для Зеленского. "Всегда повторял и повторяю: я пришел с этим президентом и с ним уйду. Я бы никогда не пошел бы в политику, если бы не он. Я тут с ним и для него".

А Зеленскому и четырех сроков не хватит. "Если бы он (Зеленский – ред.) спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено. На сегодняшний день у него настолько грандиозные планы…(перебивает журналист и спрашивает "Что четырех сроков не хватит?")…Вполне. Но для него в первую очередь важно мнение людей".

Нормандская четверка должна установить четкие сроки мира. "Думаю, уже в этом году, в ближайшие месяцы должна состояться встреча лидеров Нормандского формата… Если Нормандская встреча состоится, то это должно быть соглашение с конкретным очертанием этого мира, с конкретными сроками".

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А Зеленский – сильный переговорщик. "Президент Зеленский – конкретный человек. Он точно не будет заниматься демагогией, не будет делать из этого пиар-историю. Если встреча будет подтверждена, он будет добиваться на ней именно таких результатов. Думаю, предыдущая встреча лидеров Нормандского формата всех убедила в том, что президент Зеленский – сильный и принципиальный переговорщик".

Не помнит, кто автор идеи с консультативным советом. "Я не помню, кто конкретно озвучил эту идею. Идея родилась во время переговоров. По-моему, время показало, что я не из робкого десятка. Если б это была моя идея, я бы сказал. Возможно, в процессе разговора кто-то сказал о том, что может быть какой-то совет в рамках политической подгруппы, кто-то другой предложил назвать его консультативным. То есть не было одного автора идеи".

И "зрады" в совете не видит. "Я по-прежнему считаю, что никакой "зрады" в этом не было. И всегда говорил, что без поддержки общества, без того, чтобы общество понимало, что и как мы делаем, не будет никаких движений с нашей стороны".

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Уже подготовлен закон об особом статусе. "Сегодня мы представили первый закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" с имплементированной "формулой Штайнмайера". Дальше мы его обсуждаем с нашими представителями территорий, они высказывают своё мнение".

Сивохо еще вернется. "Я знаю, что он искренний человек, у него своя позиция, кто-то ее разделяет, кто-то нет. Но он точно не предатель, он порядочный человек…Мне кажется, он искренен в своем желании. Но, думаю, это желание еще не приобрело правильную форму…Я очень надеюсь, что он сейчас сотрудничает с Министерством по реинтеграции и что его энергия и желание принести пользу будут направлены в правильное русло".

Спас Кличко от Богдана. "Богдан очень часто говорил о том, что Кличко что-то нарушил. Я поддерживаю позицию: нарушил – пусть это установит следствие… У меня была позиция, которая заключалась в том, что я поддерживаю верховенство права, и не поддерживаю интриги и назначения с помощью подковерных игр. Если эта позиция сыграла в пользу Кличко, то, наверное, да (способствовал тому, чтобы Богдан оставил Кличко в покое – ред.)

Но бизнес-интересов в Киеве нет. "Последнее на тему Киева – у меня нет никаких бизнес-интересов… Все мои бизнесы находятся в декларации, они были связаны с кино и юридической практикой. Из всех я на сегодняшний день вышел".

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