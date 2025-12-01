Российская "священная корова" терпит крах – пилотируемые полёты в космос приостановлены

Раньше россияне сознательно завышали цены для американцев за доставку грузов и астронавтов. Повод отплатить той же монетой

27 ноября, на космодроме Байконур, во время запуска российского пилотируемого космического корабля "Союз МС-28" с экипажем для МКС было обнаружено, что пусковой комплекс получил повреждения. А именно — его часть, платформу подготовки ракеты-носителя, было полностью разрушено.

Эта платформа всегда во время запуска скрывается под пусковым комплексом. Ее, скорее всего, не зафиксировали. И во время старта реактивным потоком ее выбросило из укрытия, перевернуло и разрушило, элемент стартового комплекса оказался на дне котлована.

Фото из сети

Эта мобильная платформа весит примерно 20 тонн и представляет собой достаточно сложную конструкцию. Существуют различные модификации, а тот вариант, который использовался сейчас, был изготовлен в 60–70-х годах прошлого века.

Вопрос для россиян заключается в том, сколько времени потребуется на восстановление и сколько на это нужно денег.

Реконструкция может занять год, полтора или два года. Но вполне можно предположить, что пострадала не только сама платформа, но и другие части пускового комплекса. А это дополнительные работы, материалы и механизмы, которые не просто изготовить.

