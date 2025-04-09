Темпы войны растут, россияне наращивают собственную группировку и увеличивают линию фронта. Они уже начали наступление на Сумскую и Харьковскую области, говорит главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырьский в интервью LB.ua.

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Как Украина может противодействовать планам россиян, что происходит с мобилизацией и запасами оружия и чего ждать дальше – пересказываем интервью коротко.

О наступлении и противодействии планам россиян

Наступление на Сумскую и Харьковскую области уже началось. "Враг стремится полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской, Запорожской, создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей".

Учения "Запад-2025" в Беларуси – самый легкий способ перебросить и сконцентрировать силы и создать группировку войск РФ. Это обязательно нужно учитывать.

Удары по арсеналам в РФ снизили использование российской артиллерии почти вдвое – с 40 000 до 23 000 снарядов в сутки. Сейчас они восстановились до 27–28 000. Возможно – благодаря поставкам из Ирана или КНДР или наращиванию собственного производства.

Корейцы продолжают прибывать. Теперь уже более подготовленные. "Как минимум было уже две волны их обучения и пополнения. Они активно применялись в боях в Курской области, составляли основу как раз наступательных группировок".

Развитие высокотехнологичных систем – один из приоритетов работы Генштаба. Удары наносят более чем на 1700 километров. Все бригады ВСУ также увеличивают беспилотную составляющую. Россия пытается повторить этот опыт, но Украина должна держать преимущество.

Украина вошла в форсажный режим производства. Когда помощь США уменьшилась, основная поддержка пошла из Европы. Но Украина наращивает собственные возможности. Уже есть успехи в производстве артиллерии, БПЛА и РЭБ.

О контрнаступлении и планировании операций с США

Детали статьи The New York Times о сотрудничестве Украины и США на протяжении большой войны не соответствуют действительности: "Я много нового узнал о том, что я якобы говорил и что я делал. Мне интересно, кто это, скажем так, придумал".

На план наступления-2023 Украине не хватило сил и средств. "Мы проводили наступательные действия двумя бригадами из состава группировки. Если бы у нас было пять бригад, думаю, что и Бахмут, и Соледар были бы освобождены. Причем противник сам ушел бы из них".

Ситуация под Харьковом в 2024 году была критической. "Враг начал наступательную операцию. Сначала хотел наступать на Харьков, но нам удалось опередить его в действиях. Враг не ожидал, что у нас есть какие-то резервы".

В Харьковской области россиян удалось остановить, продолжает Сырский. Туда перебросили часть подразделений, которые готовились наступать на Сумскую область. Далее враг перегруппировался и с середины июня приступил к стратегической операции на всем фронте.

О Курской операции

Курскую операцию спланировали, потому что такого никто не ожидал. "Нужно было сделать что-то такое, чтобы максимально ослабить напор врага. И тогда, собственно, родилась идея провести контрнаступление там, где противник этого не ожидает и где он наиболее слаб".

Командиры, наступавшие в Курской области, узнали о наступлении за две недели до операции.

"Это требовало очень детальной, тщательной подготовки. В частности, подготовки личного состава, потому что перейти государственную границу, как оказалось, – это тоже для некоторых был своеобразный такой моральный барьер. Накануне наступления я буквально объездил все подразделения, роты, встретился с солдатами и каждому рассказал, для чего мы туда идем и почему именно здесь. Потому что были даже командиры, которые задавали вопрос, законно ли это."

В Курской области о себе громко заявили штурмовые батальоны. "Сформированные с нуля. Некоторые командиры даже не кадровые были. И они пошли впереди, пошли первыми, проделали проходы совместно с инженерами, прорвали оборону. Они шли как передовые отряды перед нашими десантными бригадами".

О мобилизации и проблемах военных

Из тыловых частей будут переводить в боевые – этот подход себя оправдывает. "Мы учитываем специфику. Обычно перевод касается подразделений охраны, логистического обеспечения. Причем в логистике также есть ограничения, когда, например, те, кто перевозит боеприпасы или горючее, имеют соответствующие допуски".

Необходимый показатель мобилизации – 30 000 ежемесячно. Система рекрутинга тоже усиливается. "Запущены разные проекты. Есть возможность заключить контракт или выбрать часть, в которой хочется служить. Система максимально гибкая. Мы используем все приемлемые формы, которые обеспечивают привлечение граждан на военную службу".

О контрактах для 18-24-летних. "Сначала были определены шесть бригад, сейчас добавились еще 10. Мы рассматриваем все формы, методы, обсуждаем эти вопросы на Ставке, чтобы максимально привлекать тех, кто может воевать, а кто имеет какие-то ограничения – чтобы использовали свои возможности там, где они могут их проявить, например, в противовоздушных частях, занимающихся борьбой с дронами".

О проблемах с выплатами за ранение или гибель. Вопрос не в деньгах, а в процедурах. Проблемы лежат в бюрократической плоскости – для выплаты средств нужно предоставить соответствующие документы, подтверждающие обстоятельства ранения, тяжесть ранения или травмы, справки о лечении и реабилитации.

Чтобы этот процесс максимально упростить, мы ввели вертикаль службы социального сопровождения (патронатной службы) начиная с бригад и заканчивая Генеральным штабом. И по крайней мере количество таких обращений значительно уменьшилось.

Ситуация с СЗЧ изменилась. "Военных стало возвращаться гораздо больше, и многие из них очень качественно воюют, показывают результаты. Некоторые подразделения почти наполовину укомплектованы как раз теми военнослужащими, которые самовольно оставили части".

Ротации проводятся. Но провести их полноценно невозможно. "Фронт постоянно увеличивается, Курская операция и действия противника в Харьковской области, в Волчанске, дали нам увеличение фронта на 200 км. А противник с начала агрессии увеличил свою группировку в пять раз… В бригадах, ротах есть графики, людей отпускают. Все равно какие-то подразделения бригад находятся во втором эшелоне, поэтому людей отпускают".

О замене командиров и судах над офицерами

Командиров меняют, когда бригада не выполняет боевые задания. "И главный критерий — когда у командира есть большие потери в личном составе. Мы не можем держать командира, который просто бросает в бой своих солдат, где они погибают".

Фиктивная отчетность, когда командиры скрывают проблемы своих подразделений и получают задачи, часто не соответствующие боевым возможностям, – это проблема.

"Почему показывают больше людей на переднем крае, а на самом деле их меньше?.. Чтобы иметь возможность махинаций. Вы же знаете, сколько солдат получает на передовой и какой способ заработать денег. Показать, что он здесь, а он на самом деле вообще где-то там".

О деле генерала Юрия Галушкина и судах над офицерами. "Каждый военнослужащий и каждый начальник отвечает за свои действия. Если ты получил боевое распоряжение, обязан его выполнить. Потому что невыполнение боевого распоряжения — это преступление... Когда ты нарушаешь или не выполняешь действие, а отчитываешься, что ты это сделал, а на самом деле это не сделано, конечно, за это нужно отвечать".