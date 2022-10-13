Министр обороны Британии Бен Уоллес – об ошибках диктатора Путина, злости российских офицеров, тюрьмах для генералов армии РФ и успехах ВСУ

ВСУ добиваются успехов, Россия больше не является сверхдержавой, Путин глупо потратил ракеты на обстрелы украинских городов, а российские генералы заслуживают тюрьмы – заявил в интервью Evening Standard министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"На каждом шагу люди недооценивали Украину и переоценивали Россию", – сказал министр. LIGA.net отобрала десять цитат из интервью главы Минобороны одного из главных союзников Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сверхдержавы уже проигрывали войны. "Я не знаю (как закончится война в Украине. – Ред.). Сверхдержавы и раньше проигрывали войны: Советский Союз в Афганистане, США во Вьетнаме. Нет ничего необычного в том, что крупным державам приходится мириться с поражением".

Но Россия – даже не сверхдержава. "Это не сверхдержава – он (Владимир Путин. – Ред.) только что это обнаружил. Это ключевой момент. Он поверил в свой хайп, в свою шумиху на параде, посчитал танки на параде и предположил, что непобедимы, но это не так... На каждом шагу люди недооценивали Украину и переоценивали Россию".

Читайте также: Тема дня | "Прыжками лягушки". ВСУ наступают и освобождают на юге: будет ли котел в Херсоне

Путин может попытаться победить мясом. "У него есть миллионы людей, которых он может засунуть в мясорубку без правил, без уважения к человеческим жизням, гражданскому населению. Если это удастся, то послужит сигналом для всего мира, что именно так можно выигрывать войны. Мы, международное сообщество, не можем принять это".

Ядерное оружие лучше не применять. Это табу. "Путин должен четко понимать, что для Великобритании и наших союзников любое применение ядерного оружия нарушит табу, которое действует с 1945 года, и приведет к тяжелым последствиям для России".

Наступление Украины замедлилось, но ВСУ сохраняют преимущество. "Мы уверены, что перевес все еще на стороне Украины, а Россия сталкивается с катастрофической потерей боевого духа, плохим оснащением, значительной нехваткой запасов боеприпасов и политическими неурядицами".

А Путин продолжает ошибаться. "Выпускать скудные запасы ракет по случайным гражданским объектам, когда следовало бы пускать их по военным целям… Это не является стратегическим или разумным использованием ограниченных ресурсов".

"Базовый" украинский солдат лучше российского. "Если сравнить то, что делали российские... это скандал. Мобилизованные отправляются на фронт и через несколько дней попадают в плен: у них плохое снаряжение, ржавые магазины, и не факт, что они вообще проходили подготовку".

А российские офицеры злы на командование. "Если вы поговорите с солдатами, профессиональный офицерский состав очень зол... на полное отсутствие профессионализма в руководстве, из-за которого солдаты гибнут тысячами. Если бы в их армии была хоть капля порядочности, эти генералы были бы переданы военному трибуналу и посажены в тюрьму".

Запад будет поддерживать Украину, а Киев – принимать решения по войне. "Украинцы демонстрируют успехи. Украинцам довольно трудно внезапно отказаться от этого. Насколько далеко они зайдут в своих успехах – это дело самих украинцев. Решимость Запада заключается в том, чтобы помочь Украине занять сильную позицию и выбрать свое будущее".

А запасной выход для Путина есть. "Уйти из Украины".

Читайте также: Тема дня | Закрыть небо Украины. Рамштайн-6 после ракетных ударов: получит ли Украина ПВО от Запада

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.