"В соцсетях распространяются рассказы и фото, как будто наши женщины роскошествуют за границей. Но в основной массе – о каком там шиковании идет речь?.. Они порой едва сводят концы с концами... Они уже боятся возвращаться. Боятся, что их здесь будут считать чуть ли не дезертирами или предателями", – говорит LIGA.net демограф Элла Либанова, которая возглавляет Институт демографии и социальных исследований.

Из-за войны с Россией за границу выехали почти 7 млн украинцев – это апрельские данные ООН.

Если после завершения боевых действий в Украину вернутся хотя бы 50%, это будет счастье, добавляет Либанова: с каждым годом мигранты все больше отдаляются от дома.

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