Інтерв'ю
"Вже бояться повертатися". Що ми втратимо через війну і виїзд мільйонів українців
"У соцмережах поширюються розповіді та фото, як начебто наші жінки розкошують за кордоном. Але в основній масі – про яке там розкошування йдеться?.. Вони часом ледь зводять кінці з кінцями... Вони вже бояться повертатися. Бояться, що їх тут будуть вважати чи не дезертирами або зрадниками", – каже LIGA.net демографка Елла Лібанова, яка очолює Інститут демографії та соціальних досліджень.
Через війну з Росією за кордон виїхали майже 7 млн українців – це квітневі дані ООН.
Якщо після завершення бойових дій назад в Україну повернуться хоча б 50%, це буде щастя, додає Лібанова: з кожним роком мігранти дедалі більше віддаляються від дому.
З цього інтерв'ю LIGA.net ви дізнаєтеся:
- хто з українських біженців навряд чи повернеться в Україну;
- в яких країнах ставлення до українців погіршилося;
- чому Європа насправді зацікавлена "не відпускати" українських мігрантів.
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