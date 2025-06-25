"У соцмережах поширюються розповіді та фото, як начебто наші жінки розкошують за кордоном. Але в основній масі – про яке там розкошування йдеться?.. Вони часом ледь зводять кінці з кінцями... Вони вже бояться повертатися. Бояться, що їх тут будуть вважати чи не дезертирами або зрадниками", – каже LIGA.net демографка Елла Лібанова, яка очолює Інститут демографії та соціальних досліджень.

Через війну з Росією за кордон виїхали майже 7 млн українців – це квітневі дані ООН.

Якщо після завершення бойових дій назад в Україну повернуться хоча б 50%, це буде щастя, додає Лібанова: з кожним роком мігранти дедалі більше віддаляються від дому.

З цього інтерв'ю LIGA.net ви дізнаєтеся: