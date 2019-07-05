ВластьЭтоМы. Самый молодой глава села: "Сделаю его крутым"

"Я пришел к отцу и сказал: хочу попробовать себя сельским главой. Это мой дом, и мне хочется, чтобы он был крутым, классным, чтобы о нем все знали. Отец меня отговаривал. Сказал - слишком много негатива будет", - рассказывает Артем Кухаренко. Он возглавил село Подольское Черкасской области в 22 года, когда был студентом. О том, стоит ли молодежи идти во власть, что получается в итоге, и как избежать ошибок - Кухаренко рассказал в интервью LIGA.net.

БЕСПЛАТНЫЙ WIFI И СОРТИРОВКА МУСОРА

"Я стал главой в депрессивном селе, которое находится на грани банкротства. Потому что работы как таковой нет, земля оказалась под агрохолдингом. И иногда я, возможно, даже не понимал, насколько все будет сложно", - признается Артем.

Прямой автобус от районного центра Золотоноша до села Подольское, расположенного в 15-ти километрах, ходит всего дважды в день. На этом отрезке дороги толком не ловит ни интернет, ни телефонная связь, а google-карты переходят в "спящий режим".

Но в центре Подольского телефоны оживают. "У нас в первый же день появился бесплатный WIFI... Но это настолько просто, что мне стыдно хвастаться, будто Америка открыта. Просто три роутера стоят в трех точках, расшиты по максимуму по диапазону", - рассказывает Кухаренко. Он договорился с провайдерами, и они обеспечивают интернетом соцсферу: школу, дом культуры, библиотеку, сельсовет.

С другими предвыборными обещаниями было сложнее, признается сельский глава. "Дорога до села была в очень плохом состоянии. У нас не было освещения. И не было централизованного вывоза мусора. Это три глобальных проблемы", - отметил он.

К их решению Артем Кухаренко подошел творчески. Чтобы собрать деньги на дорогу в селе, он провел благотворительный концерт: "И у нас все вышло. Люди скинулись на билеты, просто небезразличные жители, и мы насобирали на бетон, которым залили дорогу по селу". А райсовет и администрация, которые тоже присутствовали на концерте, помогли с ремонтом дороги от Золотоноши до Подольского.

Проблему уличного освещения закрыли за год. "Но, поскольку мы сделали из пастбища в центре села ботанический сквер, у нас там редкие деревья высажены, то в 2018 году нашли 50 тысяч гривень на то, чтобы и вокруг парка на каждом столбе было освещение. Используем лампочки ЛЭД. Люди настолько привыкли, что никто и не помнит, как ни одной лампочки не было", - говорит Артем.

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Для вывоза мусора из Подольского он нашел спонсоров, которые подарили селу коммунальную технику. "И мы вывозим каждую вторую пятницу мусор. Но мы пошли дальше. Мы идем к тому, чтобы отказаться от понятия свалки мусора. Мы сортируем мусор", - отметил Кухаренко. Для этого село закупило 27 мусорных баков: отдельно - на стекло, полиэтилен/пластик и на органику.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ: ЧТО НАДО ЗНАТЬ МОЛОДЫМ ЧИНОВНИКАМ И ПОЛИТИКАМ

"Перед тем, как что-то сказать или сделать, надо хорошо подумать и спланировать, чтобы не пороть горячку. Потому что мы молодые, нам хочется всего и сразу. А так не бывает, к большому сожалению", - теперь уже понимает Артем Кухаренко.

Бюджет Подольского небольшой - полтора миллиона гривень в год. Что это за сумма, Артем объясняет на примере бюджета школы: "Расходы на ее содержание где-то 2,1 млн в год. Если передать школу на наше обеспечение, мы ее не потянем. Мы не самостоятельная громада".

Школу в Подольском ремонтировали общими усилиями (фото - Андрей Гудзенко, LIGA.net)

Во дворе - небольшой бук-шеринг с детскими книгами (фото - Андрей Гудзенко, LIGA.net)

Финансов мало. Поэтому, признает Артем, иногда он совершает ошибки: "Когда хочется побыстрее все сделать. Например, у нас была сильная буря, нам сорвало крышу с сельсовета, повыбивало окна. Можно было просто поднять хай и обращаться на все уровни: пожалуйста, помогите починить крышу, иначе у нас провалится потолок. Моя ошибка: не надо было пороть горячку и брать ремонт на себя в долг".

Быть сельским главой непросто - село маленькое, все друг друга знают и пытаются выстраивать личные отношения с главой. Если что не так - упрекают: "Мы тебя выбрали молодого. Но если ты переходишь наши интересы, то сразу становишься молодым сопляком".

"Меня часто просят что-то сделать, но не всегда все зависит от меня. Моя вторая ошибка: мне очень сложно было сказать слово нет. Не всегда мог разделить свои силы и возможности. Но если я обещал сделать, то делал, чего бы мне это ни стоило", - говорит Артем.

Кухаренко возглавляет село уже четыре года и уверен: молодежь должна активнее идти во власть, но сохранять независимость. Чтобы новым политикам никто не звонил с директивами, что и как делать. "Большинство политиков, которым сейчас по 40-50 лет, пришли от наставников, которые их на свои места во власти и заводили. А теперь они им всем обязаны", - объясняет сельский глава.

Избирательный бум на досрочных выборах в Верховную Раду, куда собралось много новых лиц, Кухаренко пропускает - осталось много обязательств перед громадой, которые надо выполнить: "Я отвечаю за тех, кто меня избрал. У меня много незавершенных дел, которые я завершу, если соберусь... Иначе я себя не буду уважать. И я еще не готов быть депутатом Верховной Рады".

Но планы активнее участовать в большой политике и гражданской жизни у него есть. Сейчас Артем поступает в Академию госуправления при президенте, чтобы получить базу знаний и конкурировать со старыми политиками. "Я буду однозначно заниматься общественной работой, гражданскими инициативами, политикой. Но на каком уровне? Я посмотрю по своим возможностям", - объясняет он.

Сейчас амбиция Артема - разбудить сограждан: "Надо сделать все возможное, чтобы люди вели хозяйство, учились, были активными. Пока все спят. Ни...ра делать не хотят. У всех апатия. Нужны тренинги. Нужно поднимать индекс счастья громады".

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