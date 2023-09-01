Глава ГУР Буданов – о деградации России, реваншизме, переговорах с убийцами и перенесении войны на другие территории

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов дал интервью журналистке Наталье Мосейчук. Рассказал, как Россия пошла по пути своего стратегического проигрыша в войне с Украиной, чего ожидать от нее в ближайшее время и когда россияне решатся на новое нападение после победы Украины.

LIGA.net собрала 15 самых интересных цитат из интервью Буданова.

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Предупредил, что Россия захочет реванша. "России нужно будет около 10 лет, чтобы восстановиться в военном аспекте… Ну и заново начать реванш готовить. У нас точно будут 10 лет. И если удастся другими путями после победы Украины, скажем так, влиять на те территории, которые будут созданы, – возможно, у нас будет гораздо больше".

Намекнул, где решается судьба этой войны. "Происходящее на поле боя неразрывно связано со всем, что происходит во всех других местах… И наоборот – ничто не может произойти без картинки успехов и реализаций на поле боя в условиях, когда идет совершенно открытая конвенционная война".

Но Украина воюет не для партнеров. "Есть определенные замедления (темпов контрнаступления. – Ред.). Иногда – по субъективным причинам, иногда – по объективным. Это нормально. Мы двигаемся вперед, и даже то, что вы сейчас упомянули: многие говорят о медленном наступлении. Смотрите саму формулировку. Вы же сами говорите: медленное, но наступление. Это же немедленное отползание назад. Это – медленное наступление, но вперед".

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Удержался от прямого ответа на вопрос, готовы ли украинцы уже говорить с россиянами. "Единственное, что я прокомментирую: говорить с открытыми убийцами нет смысла. Потому что все, чего они хотят, – это тебя убить".

Россия пошла по пути своего стратегического проигрыша. "Цугцванг. Что бы они ни сделали, все равно будет стратегический проигрыш. Понимая это, уже невозможен стратегический проигрыш Украины".

"Россия образца 2021 года – страна, которую все в мире, все без исключения, боялись. Потому что верили, что это военный гегемон современности… Оказалось, это – мыльный пузырь. Он лопнул, а внутри – пустота".

"Сейчас Россия – дипломатический изгнанник. Экономика – не в очень хорошем состоянии. Военная машина – чистый мыльный пузырь. Кто сейчас боится России? Несколько соседних стран с опасением смотрят, потому что Россия рядом. Они развенчали миф обо всем".

Война должна быть перенесена на территорию РФ. "Великолепная идея… Мы не работаем такими методами, как Российская Федерация. Поэтому сравнивать это абсолютно неправильно. Война должна быть перенесена на другую территорию, которой для нас является РФ. И другие их территории, где находится их влияние, чтобы их растянуть и сковать".

В Крыму готовятся новые операции. "Ребята наши там были недавно. И будут дальше. И не только наши. Крым будет возвращен. Крым – это наше. Никакая Россия там быть не может".

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Россияне доставили в Беларусь ядерные боеголовки. "Риск ядерного оружия для украинцев – нулевой. Это не ядерное оружие, а средство ядерного сдерживания. Это большая геополитическая игра".

"О ядерном оружии Беларуси – буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены. До этого проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами. Я читал оригиналы документов по результатам тренировок. Достаточно не хорошие для Беларуси документы... По результатам тренировок с ядерными имитаторами на ракетных комплексах "Искандер" была признана полная неготовность Беларуси к применению такого вооружения".

Российский режим деградирует. "Они убрали умных генералов, таких как Суровикин, Юдин, Теплинский на грани. Это враги, но они профессиональные люди. Их устранение не идет в плюс России. Для нас это хорошо. В Кремле тех, кто выступают за войну, остались единицы. Все понимают, что это крах, и чем быстрее закончить, тем лучше".

Это "Клуб, кому за 70". "Он [Путин] окружил себя, как нам доложили агенты, людьми, которых называют "Клуб, кому за 70". Они живут в этой парадигме. В 70 лет мозг просто уже иначе работает, не успеваешь реагировать на события".

Россия может мобилизовать еще 450 000 человек, но не стоит бояться. "Почему-то у нас все считают, что была только одна мобилизация – прошлой осенью, когда в России призвали неполные 350 000. Это неправда. Дальше продолжалась скрытая мобилизация: ежемесячно от 20 000 до 22 000… Восемь месяцев умножаем на два – минимум 160 00 они мобилизовали за этот период… И эти 450 000, если они отважатся, утилизирует украинская земля".

Утверждает, что Зеленский являлся желанной целью для россиян. "Несколько раз они всерьез готовили определенные операции. Очень всерьез, тщательно планировали, проводили подготовительные мероприятия. Украинские службы работают эффективно, поскольку этого не произошло".

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