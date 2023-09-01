Голова ГУР Буданов – про деградацію Росії, реваншизм, переговори із вбивцями та перенесення війни на інші території

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов дав інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук. Розповів, як Росія пішла шляхом свого стратегічного програшу у війні з Україною, чого очікувати від неї найближчим часом та коли росіяни зважаться на новий напад після перемоги України.

LIGA.net зібрала 15 найцікавіших цитат з інтерв'ю Буданова.

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Попередив, що Росія захоче реваншу. "Росії потрібно буде близько 10 років, щоби відновитись у військовому аспекті… Ну і заново почати реванш готувати. У нас точно будуть 10 років. І якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, – можливо, у нас буде набагато більше".

Натякнув, де вирішується доля цієї війни. "Те, що відбувається на полі бою, нерозривно пов’язано з усім, що відбувається в усіх інших місцях… І навпаки – ніщо не може відбутись без картинки успіхів і реалізацій на полі бою в умовах, коли йде абсолютно відкрита конвенційна війна".

Але Україна воює не для партнерів. "Є певні уповільнення (темпів контрнаступу. – Ред.). Інколи – з суб'єктивних причин, інколи — з об'єктивних. Це нормально. Ми рухаємось вперед, і навіть те, що ви зараз згадали: багато хто каже про повільний наступ. Дивіться саме формулювання. Ви ж самі кажете: повільний, але наступ. Це ж неповільне відповзання назад. Це – повільний наступ, але вперед".

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Утримався від прямої відповіді на питання, чи готові українці вже говорити з росіянами. "Єдине, що я прокоментую: говорити із відкритими вбивцями немає сенсу. Тому що все, чого вони хочуть, – це тебе вбити".

Росія пішла шляхом свого стратегічного програшу. "Цугцванг. Хай би що вони робили, все одно буде стратегічний програш. Розуміючи це, вже неможливий стратегічний програш України".

"Росія зразка 2021 року – країна, яку всі у світі, всі без виключення, боялись. Бо вірили, що це військовий гегемон сучасності… Виявилось, це – мильна бульбашка. Вона луснула, а всередині – порожнеча".

"Зараз Росія – дипломатичний вигнанець. Економіка – не в дуже гарному стані. Військова машина – чиста мильна бульбашка. Хто зараз боїться Росії? Кілька сусідніх країн з осторогою дивляться, бо Росія поряд. Вони розвінчали міф про все".

Війна має бути перенесена на територію РФ. "Чудова ідея… Ми не працюємо такими методами, як Російська Федерація. Тому порівнювати це абсолютно неправильно. Війна має бути перенесена на іншу територію, якою для нас є РФ. Та інші їх території, де знаходиться їхній вплив, щоби їх розтягнути та скувати".

У Криму готуються нові операції. "Хлопці наші там були нещодавно. І будуть далі. І не тільки наші. Крим буде повернуто. Крим – це наше. Жодна Росія там бути не може".

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Росіяни доставили до Білорусі ядерні боєголовки. "Ризик ядерної зброї для українців – нульовий. Це не ядерна зброя, а засіб ядерного стримування. Це велика геополітична гра".

"Щодо ядерної зброї Білорусі – буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До цього проводилися масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить не гарні для Білорусі документи… За результатами тренувань з ядерними імітаторами на ракетних комплексах "Іскандер" було визнано повну неготовність Білорусі до застосування такого озброєння".

Російський режим деградує. "Вони прибрали розумних генералів, таких як Суровікін, Юдін, Теплинський на межі. Це вороги, але вони професійні люди. Їхнє усунення не йде в плюс Росії. Для нас це добре. У Кремлі тих, хто виступає за війну, залишилися одиниці. Усі розуміють, що це крах, і що швидше закінчити, то краще".

Це "Клуб, кому за 70". "Він [Путін] окружив себе, як нам доповіли агенти, людьми, яких називають "Клуб, кому за 70". Вони живуть в цій парадигмі. У 70 років мозок просто вже інакше працює, не встигаєш реагувати на події".

Росія може мобілізувати ще 450 000 осіб, але не варто боятись. "Чомусь у нас всі вважають, що була лише одна мобілізація – минулої осені, коли в Росії призвали неповні 350 000. Це неправда. Далі тривала прихована мобілізація: щомісяця від 20 000 до 22 000… Вісім місяців множимо на два – мінімум 160 000 вони мобілізували за цей період… І ці 450 000, якщо вони наважаться, утилізує українська земля".

Стверджує, що Зеленський був бажаною ціллю для росіян. "Кілька разів вони всерйоз готували певні операції. Дуже всерйоз, ретельно планували, проводили підготовчі заходи. Українські служби працюють ефективно, оскільки цього не сталося".

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