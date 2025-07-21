Аналитика
Выживет ли Украина? LIGA TALK – о мировой усталости, распаде России и нашей субъектности
Украина отравлена дефицитом безопасности, а наши партнеры – ее избытком, – говорит LIGA.net Евгений Глибовицкий, директор Института фронтира: "И этот профицит безопасности, который был в Европе на протяжении четырех поколений, привел к тому, что сформировалась новая этика слабости. Как будто безопасность настолько доступна, что за нее не нужно платить".
В новом выпуске LIGA TALK – два экс-министра иностранных дел. Вадим Пристайко и Владимир Огрызко вместе с Глибовицким обсуждают сложные и важные темы:
- куда движется мир;
- получит ли Украина гарантии безопасности;
- как победить безразличие Запада;
- где искать союзников в войне против России;
- почему Запад спасает Россию и что должна изменить сама Украина.
Полное видео – для подписчиков сайта LIGA.net.
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