Аналітика
Чи виживе Україна? LIGA TALK – про світову втому, розпад Росії і нашу суб’єктність
Україна отруєна дефіцитом безпеки, а наші партнери – її профіцитом, каже LIGA.net Євген Глібовицький, директор Інституту фронтиру: "І цей профіцит безпеки, який був впродовж чотирьох поколінь в Європі, призвів до того, що сформувалася нова етика слабкості. Ніби безпека настільки доступна, що за неї не треба платити".
В новому випуску LIGA TALK двоє ексміністрів закордонних справ Вадим Пристайко та Володимир Огризко разом з Глібовицьким обговорюють складні та важливі теми:
- куди рухається світ;
- чи отримає Україна гарантії безпеки;
- як перемогти байдужість Заходу;
- де шукати союзників у війні проти Росії;
- навіщо Захід рятує Росію та що має змінити сама Україна.
Повне відео – для підписників сайту LIGA.net.
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