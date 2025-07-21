Україна отруєна дефіцитом безпеки, а наші партнери – її профіцитом, каже LIGA.net Євген Глібовицький, директор Інституту фронтиру: "І цей профіцит безпеки, який був впродовж чотирьох поколінь в Європі, призвів до того, що сформувалася нова етика слабкості. Ніби безпека настільки доступна, що за неї не треба платити".

В новому випуску LIGA TALK двоє ексміністрів закордонних справ Вадим Пристайко та Володимир Огризко разом з Глібовицьким обговорюють складні та важливі теми:

куди рухається світ;

чи отримає Україна гарантії безпеки;

як перемогти байдужість Заходу;

де шукати союзників у війні проти Росії;

навіщо Захід рятує Росію та що має змінити сама Україна.

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