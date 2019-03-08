"Я им желудок наизнанку выверну". Интервью Тимошенко - за минуту

LIGA.net отобрала главное из интервью кандидата в президенты Юлии Тимошенко для проекта KishkiNa.

Пьет кофе только с Садовым. "Кофе практически не пью, только когда бываю во Львове, только ради процесса, и когда он тоже угощает (Садовый - ред). Мы подписали с оппозиционными лидерами, настоящими кандидатами в президенты документ по борьбе с фальсификациями. В окружных и участковых комиссиях у нас будет большинство и никакая фальсификация у Петра Алексеевича не пройдет, чтобы он даже не суетился".

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Хочет санкций против Порошенко. "Продолжается этот фейк, что у нас в стране - один патриот. Почему санкции (РФ) не введены против коррумпированного окружения Порошенко? Против Кононенко, Березенко и остальных?".

Хочет поговорить с Путиным. "Эта встреча обязательно будет. Во-вторых, обязательно в Будапештском формате... Самое страшное, когда кто-то думает и ставит жизнь Украины в зависимость от живого или мертвого или больного президента РФ вне зависимости от его имени".

Говорит, что она не рука Кремля. "Порошенко пытается на кого-то одеть одежду руки Кремля, а на самом деле он и есть проект и рука Кремля. Президент во время войны ведет мощнейший бизнес с Кремлем".

А Зеленский – это борщ из чебурашки! "Люди начинают голосовать за людей, которые не имеют ничего общего с профессиональным управлением страной. Рецепты человечество должно искать в другом. Нельзя теперь делать борщ из чебурашки. Возможно, это креативно, в каком-то роде эксперимент, но это точно не вкусно".

Власть Порошенко, конечно, слабая. "Слабость дипломатической позиции президента по защите Украины от войны в мире, приводит к тому, что войну против Украины пытаются решить за счет Украины. По некоторым позициям, это напоминает капитуляцию. Например, принятие в парламенте закона об особом статусе Луганской и Донецкой области".

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Это потому что он хот-доги не ест. "Стыдно признаться, но люблю ход-доги с заправок. Сейчас практически не бегаю. Не хватает ни сил, ни времени – избирательная кампания. Хотелось немного больше спать и меньше бегать".

А если не хот-доги, то что там в желудке? "Я не сделала главного – не привлекла тех, кто у людей Украины десятками лет забирал то, что им не принадлежит. Вывернуть им желудок наизнанку, чтобы посмотреть, что они из Украины употребили. После выборов я смогу это сделать. Я стану президентом".

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Говорит, сама пишет в Facebook. "Доверяю в своих мыслях, текстах, высказываниях исключительно себе. Никто не может спрогнозировать, кто и что в избирательную кампанию может накрапать за моей спиной. Это нереалистично".

И хочет посадить друзей Порошенко. "Я вчера заявила, что посажу трех друзей Порошенко. У меня были сотни SMS, которые объясняли мне, что они не друзья Порошенко".

Грустит о Луценко. "Помню, как нас вместе кидали в обезьянник, который состоял из клетки и открытого туалета. Юра Луценко не стал генпрокурором, а остался кумом олигарха. Жаль, что так заканчивается его политическая жизнь. К несчастью, он впадает в крайности - или Сейшелы, или тюрьма".

И хочет во второй тур. "Во втором туре мы однозначно будем вдвоем с Порошенко. После второго тура будут закрыты все аэропорты, чтобы президент не выехал из страны со своим окружением".

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