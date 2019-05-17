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17.05.2019, 22:22

"Я из поколения Зе". Интервью Коломойского - за минуту

Игорь Коломойский (скриншот видео)

О возвращении в Украину, Ахметове, Зеленском, Порошенко и возможном визите на инаугурацию - на неофициальную часть

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В ночь на 16 мая олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину. В комментарии программе Схемы он сказал, что приехал лет на пять, в Администрацию избранного президента не собирается, но при этом - он "из поколения Зе, хотя и лет на 20 старше". О Петре Порошенко, возможном расследовании ФБР против олигарха, а также о Ринате Ахметове - коротко от LIGA.net.

Вернулся в Украину на 5 лет. "Я не приезжал (при Порошенко - ред.), потому что говорил: вдруг случится так, что я не смогу выехать... Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине. Я надеюсь на верховенство закона в стране. Это никак не связано (с Зеленским - ред.). Я приехал сюда в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын собирается подписать контракт с баскетбольным клубом из Украины".

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С Порошенко не общался. "Не общался с 14 июня 2017 года... У него есть плюсы и минусы. Мы выстояли в войне с Россией. Правильно? При нем. Он верховный главнокомандующий. При этом нас раздирали внутренние конфликты".

В АП к Зеленскому не собирается. "Нет. Я собираюсь жить в Украине и получать удовольствие от жизни в Украине, без всяких посещений".

На инаугурацию придет. Если пригласят. "Если мне приглашение дадут...Но я не знаю, может, на коктейль, на светскую (часть - ред.), а на официальную...Что мне там делать?...Я никогда в жизни не был на подобных мероприятиях... Меня не преглашали, во-первых. А во-вторых, я не понимаю, как это выглядит и какие там сложности. Надо же этот дресс-код, бабочки, галстуки...Это сложно, мы люди более свободные, спокойные, мы из поколения Зе, хотя нам на лет 20 больше".

А вообще - отстаньте со своим Зеленским. "Я уже сто раз об этом говорил - никакое я не "оточення". Я сам по себе. Когда я занимался бизнесом, пан Зеленский ходил в школу. Не надо нас связывать. Ну, можно говорить, можно привязать одно к другому… Я не хочу какие-то пошлые или банальные примеры приводить".

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Говорит, что выездной из Украины. "Я ради эксперимента могу выехать с вами. Потом через время вернуться. В любую страну, в которую вы скажете".

И ФБР ему не указ. "Может, какое-то расследование и ведется, наверняка. И, может быть, оно проведется и ничем не закончится. Как всегда. Потому что я ничего противозаконного на территории ЕС, или США, или Украины не совершал. Все это политически мотивировано. Вон Фирташ сидит там в Вене по политически мотивированным обвинениям. И очень нормально себя чувствует. Очень хочет вернуться. Выпал на пять лет из украинской тусовки. Мы знаем, кто за этим стоит. В свое время по телевизору покажут, кто за этим делом против него стоял".

Активами в Украине не интересуется. "Ничего такого. Два года не был на родине. Просто отдохну. Лето впереди, надо отдыхать... А что-то продается или покупается? Я что-то не слышал... На рынке, государство что-то продает или покупает?".

И вообще, спросите у Ахметова. "Вы обратите внимание на приобретения товарища Ахметова и ДТЭК... Сейчас вступает в должность новый президент, а с 1 июля вступит закон о том, что НКРЕ не может регулировать цены на электроэнергию. Ну, получите цены в два раза выше. И ни к кому апеллировать нельзя. Но вас это не волнует, правильно? Грантоеды не сильно этим интересуются. Тебя не волнует же это? Лично я по сравнению с тобой справлюсь с любыми ценами".

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Теги: Владимир Зеленский, игорь коломойский, интервью, за минуту
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