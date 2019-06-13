"Я очень люблю Зеленского. Очень". Интервью Гордона - за минуту

Глава предвыборного штаба партии Сила и честь Дмитрий Гордон дал интервью Украинской правде. Зачем лидер партии Игорь Смешко идет в Верховную Раду, с кем готов создавать коалицию и почему не откажется от "левых" денег спонсоров - все интересное из интервью коротко пересказывает LIGA.net.

Вообще, Смешко на выборы не хотел. "Первый, кому я предложил (участвовать в выборах президента), был доктор Комаровский. Он сказал: "Я не готов”... Тогда я пришел к Смешко... Он сказал: "Нет, я не пойду... Мне пришлось много пережить, когда меня обвиняли в том, что я отравил Ющенко, а я его не травил"... Я тогда сказал ему в ультимативной форме: если вы не пойдете, пойду я. И он сдался".

И вот в чем секрет его успеха. "Секрет его успеха - в нем. Он влюбил в себя избирателей. Смешко выступал очень редко, ему не давали аудитории. Он выступал несколько раз на информационных каналах - ну, раз пять. И раза три в всеукраинских каналах - все, больше его в эфире не было. Но в Youtube многие его смотрели. Думающих людей, прежде всего".

Поставил рекорд на выборах. "Его кампания предвыборная - это рекорд Книги Гиннеса. Он потратил 1 млн 800 тыс гривень на всю свою кампанию. У него почти не было наблюдателей, у него почти не было членов комиссий, не было членов ОИК - не было чем им платить. У него не было бордов. У него не было ни одного ролика по телевидению! Где такие кандидаты еще есть? И в результате он набрал 6% голосов".

В Раде возьмет еще больше, конечно. "Партия Сила и честь наберет от 10 до 18% (на парламентских выборах). Тогда я расскажу технологию, как я и наш штаб донесут до украинцев, что такое партия Смешко и кто такой Игорь Смешко".

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Вот бы только денег дали. "Я бы очень хотел, чтобы кто-то принес (о слухах, что место в десятки Смешко стоило миллион долларов). Честно. Почему? Потому что на хорошую предвыборную кампанию нужны деньги. В идеале я бы хотел, чтобы был нормальный человек и чтобы он официально принес миллион долларов в партийную кассу".

Хотя бы 10 миллионов. "Миллионов десять гривень если бы у меня было на счету партии, это было бы хорошо... Борды? У нас бордов не будет... На борды у нас нет денег. Покупки телеканалов не будет. Распространения атрибутики не будет".

А что будет? Все будет Youtube. "Два Youtube-канала. "В гостях у Гордона", там мои программы, и "Дмитрий Гордон", там мои выступления. Канал "В гостях у Гордона" - уже под 500 тысяч и больше, канал "Дмитрий Гордон" — 600 тысяч". "(Теле)каналы, которые будут приглашать выступать Игоря Петровича или меня, кого-то из спикеров партии - пожалуйста, спасибо. Не должны быть приглашать, плакать не будем".

Кандидатов в список предлагал сам. "Я рекомендовал несколько человек в список. Несколько не прошли, честно скажу... Я рекомендовал Рефата Чубарова... Генерал-полковника Заману... Анатолия Макаренко... Виталия Билоножко... Еще мне очень нравилась Елена Сотник... Андрея Гайдука рекомендовал... Я вообще думаю, что надо молодых ребят, девушек поднимать".

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Весь список покажет позже. "Почему его не обнародовали? Потому что до сих пор в нем происходят изменения... Я о мажоритарке говорю... Исключают людей. Представляете, человек, которому дали высокие характеристики, сказали, что в этой области уважаемый... Раз, приходит служба безопасности партии ко мне, говорит: он на сайте Миротворец. Посмотрели, вычеркнули".

А у Зеленского много троянских коней. "Зеленскому засовывают троянских коней Порошенко и регионалы. А времени немного до выборов. Как рассмотреть всех? Я предостерег от этого Владимира, которого очень уважаю. Еще я сказал, что ходят слухи, что предлагают за место до миллиона. Он меня услышал. Насколько я знаю, за один день мажоритарщики в трех областях полностью были заменены".

Готовы подставить плечо Слуге народа. "Думаю, коалицию создадут... Слуга народа и Сила и честь. Коалиция будет называться Сила народа". "Если не будет хватать голосов - Игорь Смешко подставит плечо. Впрочем, Смешко подставит ему плечо в любом случае".

В обмен на кресло премьера, например. "Сегодня лучший вариант для Украины — это президент Зеленский, а премьер Смешко. Сплав опыта и молодости". "Если Владимир Зеленский образует коалицию своей фракцией - это хорошо, пожалуйста. Это нормально. Вообще, все, что в Зеленского хорошо, я буду радоваться за него, честно говорю. Потому что я за него голосовал во втором туре... Даже если ему ничего не удастся, он будет переходным мостиком между коррупционными президентами нашими и новым чем-то".

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Зеленского Гордон любит. "Я очень люблю Володю Зеленского, очень люблю. Как человека, как творческую личность. Я с ним на одной волне, мне так кажется. Кстати, огромное интервью с Зеленским, с которого он стартовал в президентской кампании, сделал именно я. Три часа. Суммарно это интервью посмотрело в интернете, на телевидении и на сайтах 25 млн человек".

А Порошенко - нет. "Я точно знаю, что Порошенко, который изгнал из Украины Савика Шустера, говорил Медведчуку: "Закрой Гордона". И Медведчук ему сказал: "Я не дурак. Я сейчас его закрою и буду врагом журналистов и его врагом". И он этого не сделал. Жену мою Олесю Бацман выбросили с телеканала NewsOne по приказу Порошенко. Выбросили ее программу, когда она давала интервью, со 112 канала".

На 112-м работал бесплатно. Честно. "Я выпускал продукт на 112-м и не брал за него ни копейки. Потому что если бы я принимал какие-то деньги, я бы уже был зависим. А поскольку у меня деньги есть, я независимый".

Ушел, потому что "русский мир". "Когда Медведчук купил каналы, у меня это не вызвало возмущения... Но когда я увидел, что почти все эфирное время Медведчук с пропагандой русского мира на 112-м и NewsOne, я понял, что это уже конец и я не могу там выходить". "«Я иду везде. И даже когда меня приглашают на канал Россия или 1 канал русский, я иду тоже. Я хочу донести украинскую точку зрения".

И вообще, считает себя журналистом. "На моем Youtube будут появляться разные люди. И Смешко, конечно, но и Яценюк, и Гройсман, у меня запланировано с ним интервью. Я продолжаю свою журналистскую деятельность. Казалось бы, глава избирательного штаба Смешко не должен делать интервью с Яценюком или Гройсманом. Но я это буду делать... Я журналист, и мне интересны эти люди".

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