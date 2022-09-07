Генералы Залужный и Забродский – о возможности закончить войну в 2023 году, контрудары ВСУ, Крыме и ядерном оружии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый замглавы оборонного комитета Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский написали большую статью для Укринформа. Война по некоторым показателям уже превышает Первую и Вторую мировые и может затянуться на 2023 год. Как ВСУ и партнеры должны противостоять угрозам со стороны России и не допустить Третью мировую: LIGA.net пересказывает статью генералов – кратко.

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Конфликт может затянуться на 2023 год. "Он уже не укладывается ни в рамки анонсированного российского "блицкрига", ни в продолжительность активных фаз боевых действий в войнах начала 21 века. Существуют все основания полагать, что этот временной счет пересечет календарные пределы 2022 года".

Россия хочет выйти на границы Донецкой области. Еще более привлекательно для оккупантов – продвинуться к Запорожью. "Эта перспектива обеспечивает дальнейшие действия (россиян. – Ред.) на север и создание прямой угрозы овладения Запорожьем и Днепром, что в свою очередь приведет к потере украинской стороной контроля над значительной частью Левобережной Украины".

Угроза для столицы тоже не исчезла. "Не исключены из повестки дня и возвращение к замыслу захватить Киев, и угроза повторного развертывания боевых действий с территории Республики Беларусь".

Но самый опасный – плацдарм России на правом берегу Днепра. "Успех на юге… может иметь двойной эффект. С одной стороны, вполне реальные перспективы овладения Николаевом и Одессой. С другой – создание угрожающего направления в сторону Кривого Рога, а в дальнейшем – и угрозы центральным и западным регионам".

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Это могут изменить удары Вооруженных Сил Украины. "Единственным путем кардинального изменения стратегической ситуации, безусловно, является нанесение ВС Украины в течение кампании 2023 года нескольких последовательных, а в идеальном случае – одновременных контрударов".

Для подготовки наступательной кампании требуются от 10 до 20 бригад. "Это может быть сделано исключительно путем замены основных образцов вооружения уже существующих бригад на современные, которые предоставляются партнерами Украины… (необходимы поставки. – ред.) дополнительного количества ракет и боеприпасов, артиллерийских систем, ракетных комплексов, средств РЭБ и т.д.".

ВСУ действительно били по Крыму. Надо продолжать удары по объектам в оккупации. "Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего, – по аэродрому Саки. Задача ВСУ на 2023 год – сделать для россиян и в других оккупированных территориях эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми".

Освобождение Крыма политически важно, но военные оценки разнятся. "Ничто не может существенно помешать болезненному, но вполне реальному перебазированию Черноморского флота на военно-морскую базу Новороссийск на восточном побережье Черного моря, и военное присутствие агрессора в регионе будет сохранено вместе с угрозой ракетных ударов".

"Логично предположить планирование на 2023 год операции или серии операций Украины по овладению полуостровом. Такое планирование должно предусматривать, прежде всего, наличие необходимого комплекта войск".

Определяющей является дальность средств поражения. "Для ВС РФ она составляет до 2000 км с учетом дальности полета крылатых ракет воздушного базирования, для ВС Украины фактически ограничена 100 км дальностью полета ракет и глубины расположения стартовых позиций устаревших ОТРК".

"В переводе на язык военной практики это означает, что ВСУ, в лучшем случае, могут наносить удары устаревшими средствами поражения лишь на глубину оперативного тыла противника. В то время как противник способен безнаказанно наносить точечные удары по целям на всю глубину страны".

Поэтому россияне чувствуют безнаказанность и отдаленность войны. Это нужно менять. "Переоснащение ВС Украины системами вооружения соответствующей дальности должно стать тем самым желанным гейм-чейнджером".

Получение дальнобойного оружия от западных партнеров – временное решение. "Остро стоит проблема восстановления и отладки собственного проектирования и производства образцов высокотехнологичного вооружения. И тактико-технические требования к таким образцам уже должны включать соответствующие параметры, в частности, относительно дальности применения".

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По некоторым показателям война уже превышает Первую и Вторую мировые. "Ежедневные расходы боеприпасов ВС Украины, например, артиллерийских снарядов в расчете на одну пушку в среднем в три раза превышают показатели Королевской артиллерии Британской армии во времена Первой мировой… Вряд ли эти показатели будут уменьшаться".

Поэтому Украине еще долго будут нужны ресурсы и деньги. "В 2023 году материальной основой украинского сопротивления должна оставаться значительная по объемам военно-техническая помощь стран-партнеров".

Ядерный удар Украину не сломает, но есть риск Третьей мировой. "Трудно представить, что даже ядерные удары позволят РФ сломить волю Украины к сопротивлению. Но нельзя игнорировать угрозу, которая появится для всей Европы. Нельзя также полностью исключать вероятность прямого втягивания ведущих стран мира в "ограниченный" ядерный конфликт, за которым уже напрямую просматривается перспектива Третьей мировой войны".

Поэтому мир должен сдержать РФ. "Любые попытки практических шагов по применению тактического ядерного оружия должны быть пресечены с использованием всего арсенала средств, имеющихся в распоряжении стран мира".

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