Замглавы МИД Латвии: Поглощение Украины воодушевит РФ. Зачем ей останавливаться на этом?

Анджей Вилумсонс – замглавы МИД Латвии. Он занимается политикой безопасности по России почти всю свою карьеру – более 25 лет. В 2008 году, когда Россия напала на Грузию, он был заместителем посла в НАТО и присутствовал на встречах Альянса, где обсуждался ответ на агрессию. Когда Кремль вторгся в Украину, оккупировав Крым и часть Донбасса, Вилумсонс работал в представительстве при Евросоюзе.

За годы российской агрессии в Украине решительность стран ЕС жестче реагировать на поведение Путина выросла, считает он: "Западная Европа все больше расходится с РФ. Все больше готова занимать жесткую позицию даже за счет собственных экономических интересов".

Когда Украина может вступить в ЕС и НАТО, позовут ли РФ обсуждать дела Альянса и какие санкции угрожают Кремлю в случае нового раунда агрессии – в интервью Анджея Вилумсонса для LIGA.net.

"ГАРАНТИЙ РОССИИ ОТ НАТО НЕ БУДЕТ. НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБСУЖДЕНИЮ"

- Кремль требует, чтобы Украину не приняли ни в НАТО, ни в ЕС. Байден после переговоров с Путиным предложил провести встречу между рядом стран НАТО и Россией. Можно ли обсуждать эту тему с РФ?

- Логика требования гарантий безопасности Россией непонятна, потому что в последние десятилетия безопасности России никто не угрожает.

Наоборот, под угрозой оказались соседи России, чья территориальная целостность была нарушена. И то, что произошло в ответ на эти угрозы, – наращивание сил НАТО на восточном фланге, в странах Балтии, Румынии, Болгарии и Польше, – это второстепенный вопрос, который возник только после оккупации Крыма и дестабилизации Донбасса.

- Требование гарантий безопасности со стороны России – это фактически требование не допустить в перспективе членства Украины в НАТО и ЕС. Можно ли об этом вообще говорить с РФ?

- Я считаю, что это абсолютно невозможно. Совершенно невозможно.

"Это нарушило бы все принципы, которые мы согласовали, которые международное сообщество приняло в XX веке".

Я не могу себе представить, чтобы кто-то из НАТО был готов вести такие переговоры. Это право каждой страны – выбирать членство. Фундаментальный принцип, который не подлежит обсуждению.

­- Латвия считает достаточной нынешнюю реакцию ЕС и НАТО на агрессивное поведение России у границ Украины?

- Важно учитывать контекст. Весной, когда вокруг Украины происходило первое наращивание войск, реакция ЕС была гораздо мягче.

Сейчас президент Еврокомиссии заговорила о сильных санкциях со стороны ЕС. Реакция ЕС намного лучше, чем весной.

"Евросоюз рассматривает все виды инструментов, которые можно использовать для предотвращения военной агрессии России против Украины".

Есть места, где хотелось бы более конкретной позиции. Латвия считает, что мы должны помочь Украине защитить себя. У ЕС и НАТО есть инструменты, которые могут помочь вам укрепить безопасность.

Мы рады, что в ЕС мы медленно движемся к этому. Не в смысле поставок оружия, как это делают некоторые страны, этого трудно ожидать от Евросоюза, а с точки зрения укрепления вашей устойчивости.

"В СЛУЧАЕ ВТОРЖЕНИЯ, РФ ЖДЕТ УДАР ПО ФИНАНСОВОМУ СЕКТОРУ"

- Страны ЕС и НАТО предупреждают Россию об экономических и иных последствиях в случае масштабного вторжения в Украину. Можете конкретизировать, какие меры будут предприняты? Отключение от SWIFT, введение санкций против Северного потока-2?

- Не хотелось бы перечислять все варианты. Но вы совершенно правы.

"Речь идет о вещах, которые ударят по российскому финансовому сектору. Мерах, которые нанесут ущерб российскому сектору добычи полезных ископаемых, ведь газ и нефть являются основными источниками дохода для России".

Это те секторы, которые должны стать мишенью в случае агрессии.

- А как в Латвии видят перспективу безопасности в регионе? Считаете ли вы, что Кремль ограничится Украиной, Грузией и Молдовой?

- Сложно на 100% предсказать действия Путина. Но, конечно, можно предположить: если ему удастся поглотить соседей, которые еще не входят в ЕС или НАТО, но которые хотели бы находиться там, это его воодушевит. Особенно если это произойдет без больших потерь для России, – зачем тогда Кремлю останавливаться на достигнутом?

Тогда у него возникнет ощущение, что можно и дальше использовать недипломатические инструменты во внешней политике.

Например, военные инструменты, с которыми он более "успешен", если корректным будет так сказать, чем с дипломатией.

"Поэтому мы всегда будем среди стран, которые поддерживают вас, Грузию и Молдову. Ведь мы всегда понимали, что если он добьется успеха с вами, то это может привести к попытке предпринять дальнейшие дестабилизирующие действия против следующих соседей на Западе".

"УКРАИНА ДЕЛАЕТ УСПЕХИ, НО В ЕС ЕСТЬ УСТАЛОСТЬ"

- Каковы шансы Украины стать членом ЕС и НАТО? В мае президенты наших стран подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины. Поменялось ли что-то за это время?

- Наверное, нет. Ситуация такая же, как и весной. Украина станет членом ЕС и НАТО, когда все члены ЕС и НАТО коллективно согласятся, что: 1) Украина готова присоединиться, 2) это принесет пользу организациям.

Я думаю, что мы еще не в этой точке. Но это не ваша вина.

"Вы делаете хороший прогресс по всем реформам, но есть общая усталость, особенно в ЕС, в плане принятия нового члена после крупных раундов расширения".

В ЕС есть страны-члены, которые чувствуют, что их общества не готовы для столь скорого расширения. Я понимаю, что вы не хотели бы слышать эту новость, но для вас нет другого пути, кроме как модернизировать свое общество, проводить реформы и ждать следующей возможности.

- Если отложить в сторону необходимость получить согласие всех стран, – прогресс для членства, например, в НАТО уже достигнут или нет?

- Мы всегда считали, что вы заслуживаете хотя бы ПДЧ. Мы определенно чувствуем, что вы можете получить ПДЧ. Это поместит вас в своего рода "комнату ожидания", потому что ПДЧ будет следующим этапом, будет способствовать еще более тесному сотрудничеству.

Но очевидно, что нам нужно коллективное решение.

- В Украине есть мнение, что ее сближение с Западом тормозится из-за страха перед Россией. Летом Зеленский говорил, что перспектива членства Украины – "это прежде всего вопрос геополитики".

- Сложно комментировать позицию других стран-членов ЕС. Но с латвийской точки зрения я считаю, что этот аргумент следует отбросить.

"Еще до Лаврова в России использовали этот аргумент. Но история показала, что эти препятствия можно преодолеть".



Мы не разместили ядерное оружие на территории Латвии. Мы не угрожали безопасности России. Войск из других стран НАТО не было, пока Россия не оккупировала Крым и не дестабилизировала Донбасс. Обеспокоенность российских коллег преувеличена, и это неверный аргумент.

- Война с Россией и наличие оккупированных территорий препятствуют евроатлантической интеграции Украины? Летом экс-президент Эстонии заявила, что это достаточно серьезный барьер.

- Это дискуссионный вопрос для каждой отдельной страны НАТО. Конечно, я помню, когда мы сами находились в статусе страны-претендента на вступление в НАТО, говорилось, что у нас не должно быть территориальных споров с соседями. У нас тогда были некоторые нерешенные вопросы с Россией, но они были решены.

Мы видим, кто создает искусственные проблемы. Война с Грузией в 2008 году, а затем оккупация Крыма – это часть российского мышления: "Если мы создадим конфликты, то cможем помешать им вступить в НАТО".

"Но решение пригласить кого-то в Альянс – политическое. Германия была таким примером. Она стала государством-членом НАТО, когда была разделена, и часть Германии находилась под контролем иностранного государства".

Если политики договорятся, ничто не помешает принять страну в НАТО.

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"ЛУКАШЕНКО ОСТАЕТСЯ ПРИ ВЛАСТИ БЛАГОДАРЯ РОССИИ"

- Уже почти полгода режим Александра Лукашенко продолжает гибридную атаку на страны Балтии, в том числе и на Латвию. Как сейчас обстоит ситуация на границе вашей страны и Беларуси?

- Напряженная, но стабильная. Мигранты ежедневно предпринимают попытки пересечь границу. Пик был в августе, потом цифры пошли на спад. В ноябре основное внимание было направлено против Польши.

Сейчас мы снова наблюдаем рост показателей. В среднем за последние пару месяцев у нас было 20-25 ежедневных попыток пересечь границу. Но 14 декабря – уже 50, а 15 декабря – около 90. Это пик за последние дни.

- Режим ЧС в ряде регионов Латвии введен до февраля-2022. Вы ожидаете, что гибридная атака после этого прекратится?

- Пока нет никаких оснований надеяться, что это закончится в феврале. Возможно, даже наоборот, с приходом весны он вернется к этой тактике.

- Лукашенко самостоятелен в создании и подогревании этого кризиса? Или за ним в значительной степени стоят Россия и Путин?

- Мы также задаемся этим вопросом. Как и наши соседи Литва и Польша, которые тоже подвергаются нападению. Сложно сказать.

"Все мы знаем, что Лукашенко остается при власти благодаря огромной помощи со стороны России и российских спецслужб. И не секрет, что спецслужбы Беларуси тесно сотрудничают с российскими".

Как минимум, Россия осведомлена о том, что делает наш сосед.

- Действия Лукашенко против стран Балтии – это месть странам ЕС?

- Отчасти это ответ на нашу активную политику поддержки гражданского общества Беларуси. Большинство из них после фальсификации выборов выехали из Беларуси именно в Польшу, Литву и Латвию.

Также это своего рода ответ на политику ЕС по введению санкций против беларусской экономики. Минск уже начинает ощущать последствия экономических санкций, которые мы ввели в июле. Так что да, это часть тактики переговоров с ЕС об их прекращении.

Третий элемент – это попытки Лукашенко стать полезным для Запада и попытаться получить некоторую легитимность: "Поговори со мной".

- Ему удается? В конце ноября экс-канцлер Германии Меркель назвала Лукашенко "контактным лицом" в этом процессе.

- Ему не удалось сделать себя переговорным партнером для Запада. Он не полностью осознает, но для Запада невозможно вести переговоры с человеком, который украл выборы и посадил тысячи человек в тюрьмы.

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