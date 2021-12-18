Замглавы МИД Латвии: Поглощение Украины воодушевит РФ. Зачем ей останавливаться на этом?

Анджей Вилумсонс – замглавы МИД Латвии. Он занимается политикой безопасности по России почти всю свою карьеру – более 25 лет. В 2008 году, когда Россия напала на Грузию, он был заместителем посла в НАТО и присутствовал на встречах Альянса, где обсуждался ответ на агрессию. Когда Кремль вторгся в Украину, оккупировав Крым и часть Донбасса, Вилумсонс работал в представительстве при Евросоюзе.
За годы российской агрессии в Украине решительность стран ЕС жестче реагировать на поведение Путина выросла, считает он: "Западная Европа все больше расходится с РФ. Все больше готова занимать жесткую позицию даже за счет собственных экономических интересов".
Когда Украина может вступить в ЕС и НАТО, позовут ли РФ обсуждать дела Альянса и какие санкции угрожают Кремлю в случае нового раунда агрессии – в интервью Анджея Вилумсонса для LIGA.net.
"ГАРАНТИЙ РОССИИ ОТ НАТО НЕ БУДЕТ. НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБСУЖДЕНИЮ"
- Кремль требует, чтобы Украину не приняли ни в НАТО, ни в ЕС. Байден после переговоров с Путиным предложил провести встречу между рядом стран НАТО и Россией. Можно ли обсуждать эту тему с РФ?
- Логика требования гарантий безопасности Россией непонятна, потому что в последние десятилетия безопасности России никто не угрожает.
Наоборот, под угрозой оказались соседи России, чья территориальная целостность была нарушена. И то, что произошло в ответ на эти угрозы, – наращивание сил НАТО на восточном фланге, в странах Балтии, Румынии, Болгарии и Польше, – это второстепенный вопрос, который возник только после оккупации Крыма и дестабилизации Донбасса.
- Требование гарантий безопасности со стороны России – это фактически требование не допустить в перспективе членства Украины в НАТО и ЕС. Можно ли об этом вообще говорить с РФ?
- Я считаю, что это абсолютно невозможно. Совершенно невозможно.
Я не могу себе представить, чтобы кто-то из НАТО был готов вести такие переговоры. Это право каждой страны – выбирать членство. Фундаментальный принцип, который не подлежит обсуждению.
- Латвия считает достаточной нынешнюю реакцию ЕС и НАТО на агрессивное поведение России у границ Украины?
- Важно учитывать контекст. Весной, когда вокруг Украины происходило первое наращивание войск, реакция ЕС была гораздо мягче.
Сейчас президент Еврокомиссии заговорила о сильных санкциях со стороны ЕС. Реакция ЕС намного лучше, чем весной.
Есть места, где хотелось бы более конкретной позиции. Латвия считает, что мы должны помочь Украине защитить себя. У ЕС и НАТО есть инструменты, которые могут помочь вам укрепить безопасность.
Мы рады, что в ЕС мы медленно движемся к этому. Не в смысле поставок оружия, как это делают некоторые страны, этого трудно ожидать от Евросоюза, а с точки зрения укрепления вашей устойчивости.
"В СЛУЧАЕ ВТОРЖЕНИЯ, РФ ЖДЕТ УДАР ПО ФИНАНСОВОМУ СЕКТОРУ"
- Страны ЕС и НАТО предупреждают Россию об экономических и иных последствиях в случае масштабного вторжения в Украину. Можете конкретизировать, какие меры будут предприняты? Отключение от SWIFT, введение санкций против Северного потока-2?
- Не хотелось бы перечислять все варианты. Но вы совершенно правы.
Это те секторы, которые должны стать мишенью в случае агрессии.
- А как в Латвии видят перспективу безопасности в регионе? Считаете ли вы, что Кремль ограничится Украиной, Грузией и Молдовой?
- Сложно на 100% предсказать действия Путина. Но, конечно, можно предположить: если ему удастся поглотить соседей, которые еще не входят в ЕС или НАТО, но которые хотели бы находиться там, это его воодушевит. Особенно если это произойдет без больших потерь для России, – зачем тогда Кремлю останавливаться на достигнутом?
Тогда у него возникнет ощущение, что можно и дальше использовать недипломатические инструменты во внешней политике.
Например, военные инструменты, с которыми он более "успешен", если корректным будет так сказать, чем с дипломатией.
"УКРАИНА ДЕЛАЕТ УСПЕХИ, НО В ЕС ЕСТЬ УСТАЛОСТЬ"
- Каковы шансы Украины стать членом ЕС и НАТО? В мае президенты наших стран подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины. Поменялось ли что-то за это время?
- Наверное, нет. Ситуация такая же, как и весной. Украина станет членом ЕС и НАТО, когда все члены ЕС и НАТО коллективно согласятся, что: 1) Украина готова присоединиться, 2) это принесет пользу организациям.
Я думаю, что мы еще не в этой точке. Но это не ваша вина.
В ЕС есть страны-члены, которые чувствуют, что их общества не готовы для столь скорого расширения. Я понимаю, что вы не хотели бы слышать эту новость, но для вас нет другого пути, кроме как модернизировать свое общество, проводить реформы и ждать следующей возможности.
- Если отложить в сторону необходимость получить согласие всех стран, – прогресс для членства, например, в НАТО уже достигнут или нет?
- Мы всегда считали, что вы заслуживаете хотя бы ПДЧ. Мы определенно чувствуем, что вы можете получить ПДЧ. Это поместит вас в своего рода "комнату ожидания", потому что ПДЧ будет следующим этапом, будет способствовать еще более тесному сотрудничеству.
Но очевидно, что нам нужно коллективное решение.
- В Украине есть мнение, что ее сближение с Западом тормозится из-за страха перед Россией. Летом Зеленский говорил, что перспектива членства Украины – "это прежде всего вопрос геополитики".
- Сложно комментировать позицию других стран-членов ЕС. Но с латвийской точки зрения я считаю, что этот аргумент следует отбросить.
Мы не разместили ядерное оружие на территории Латвии. Мы не угрожали безопасности России. Войск из других стран НАТО не было, пока Россия не оккупировала Крым и не дестабилизировала Донбасс. Обеспокоенность российских коллег преувеличена, и это неверный аргумент.
- Война с Россией и наличие оккупированных территорий препятствуют евроатлантической интеграции Украины? Летом экс-президент Эстонии заявила, что это достаточно серьезный барьер.
- Это дискуссионный вопрос для каждой отдельной страны НАТО. Конечно, я помню, когда мы сами находились в статусе страны-претендента на вступление в НАТО, говорилось, что у нас не должно быть территориальных споров с соседями. У нас тогда были некоторые нерешенные вопросы с Россией, но они были решены.
Мы видим, кто создает искусственные проблемы. Война с Грузией в 2008 году, а затем оккупация Крыма – это часть российского мышления: "Если мы создадим конфликты, то cможем помешать им вступить в НАТО".
Если политики договорятся, ничто не помешает принять страну в НАТО.
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"ЛУКАШЕНКО ОСТАЕТСЯ ПРИ ВЛАСТИ БЛАГОДАРЯ РОССИИ"
- Уже почти полгода режим Александра Лукашенко продолжает гибридную атаку на страны Балтии, в том числе и на Латвию. Как сейчас обстоит ситуация на границе вашей страны и Беларуси?
- Напряженная, но стабильная. Мигранты ежедневно предпринимают попытки пересечь границу. Пик был в августе, потом цифры пошли на спад. В ноябре основное внимание было направлено против Польши.
Сейчас мы снова наблюдаем рост показателей. В среднем за последние пару месяцев у нас было 20-25 ежедневных попыток пересечь границу. Но 14 декабря – уже 50, а 15 декабря – около 90. Это пик за последние дни.
- Режим ЧС в ряде регионов Латвии введен до февраля-2022. Вы ожидаете, что гибридная атака после этого прекратится?
- Пока нет никаких оснований надеяться, что это закончится в феврале. Возможно, даже наоборот, с приходом весны он вернется к этой тактике.
- Лукашенко самостоятелен в создании и подогревании этого кризиса? Или за ним в значительной степени стоят Россия и Путин?
- Мы также задаемся этим вопросом. Как и наши соседи Литва и Польша, которые тоже подвергаются нападению. Сложно сказать.
Как минимум, Россия осведомлена о том, что делает наш сосед.
- Действия Лукашенко против стран Балтии – это месть странам ЕС?
- Отчасти это ответ на нашу активную политику поддержки гражданского общества Беларуси. Большинство из них после фальсификации выборов выехали из Беларуси именно в Польшу, Литву и Латвию.
Также это своего рода ответ на политику ЕС по введению санкций против беларусской экономики. Минск уже начинает ощущать последствия экономических санкций, которые мы ввели в июле. Так что да, это часть тактики переговоров с ЕС об их прекращении.
Третий элемент – это попытки Лукашенко стать полезным для Запада и попытаться получить некоторую легитимность: "Поговори со мной".
- Ему удается? В конце ноября экс-канцлер Германии Меркель назвала Лукашенко "контактным лицом" в этом процессе.
- Ему не удалось сделать себя переговорным партнером для Запада. Он не полностью осознает, но для Запада невозможно вести переговоры с человеком, который украл выборы и посадил тысячи человек в тюрьмы.
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