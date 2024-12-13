Обмен ракетными ударами между Россией и Украиной уже не может изменить ситуацию на поле боя, убеждает британский офицер резерва, участвовавший в миссиях на Балканах и в Ираке, доктор военных исследований Королевского колледжа Лондона Фрэнк Ледвидж. Даже если Россия будет имитировать попытки ядерных ударов.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Украина воюет по принципу "время в обмен на землю". В условиях войны на истощение – это самое лучшее решение. Но положение Украины остается трудным.

Уже к весне избранный президент США Дональд Трамп может попытаться заморозить ситуацию, чтобы достичь соглашения, которое не понравится ни Киеву, ни Москве. Однако это – лучшее, чего сейчас можно достичь, считает британский офицер резерва.

Сможет ли Трамп затянуть Путина за стол переговоров, чего от них можно ожидать и что следует учитывать – пересказываем долгий разговор с Фрэнком Ледвиджем коротко.

Украина обменивает время на землю

Украинские удары западными ракетами по России и российские ядерные угрозы Украине не влияют на замораживание войны. "Россияне за три года нанесли по Украине более 1000 ударов ракетами, подобными Strom Shadow. Это не подорвало украинской стойкости. Так же украинские удары для россиян неприятны, но ключевой роли не играют. Ракет Storm Shadow в Украине мало – 50-100 штук".

Нет оружия, которое может преломить ход войны. "Мины от США имеют локальный и тактический эффект на поле боя, а не оперативный или стратегический. Мины – полезны, потому что сдерживают пехоту врага. Но если их используют на украинской земле, потом придется ее очищать. Более 90% мин не поражают врагов, а остаются в земле".

Украинская машина по разминированию территории работает в Харьковской области, 26 ноября 2024 года (Фото: EPA-EFE/SERGEY KOZLOV)

Украина воюет по принципу "время в обмен на землю". "До сих пор ВСУ неплохо воюют – продолжается обмен земли на время. Украина ежемесячно теряет все больше квадратных километров. Но все больше солдат теряют россияне".

"Это война не за землю, а на истощение. Такой обмен – лучшее решение, потому что ВСУ сейчас не в лучшей позиции".

Перспектив прорыва фронта россиянами нет. "Они на это не способны. Выдавливают и оттесняют ВСУ, которые хорошо и динамично обороняются. Но зимой будет дальнейшее отступление украинских сил. Могут быть некоторые большие бои. Например, за Покровск".

Для Украины ситуация в целом сложная. "Еще два года назад капельная подача оружия от США не приносила успеха. Истощение, наконец, должно было произойти, потому что Америка не открыла свои склады оружия и боеприпасов, когда украинская армия могла найти людей. Теперь добавилась еще и нехватка пехоты в ВСУ. Пожинаем плоды ограниченных поставок западного оружия, поэтому следует сосредоточиться на том, чтобы положить конец этой бойне".

Трамп может вынудить Путина к миру

У Трампа есть рычаги давления. "Первый – предупредит, что США значительно увеличат поставки оружия и финансирование Украины. Второй – наложат на Россию огромные экономические расходы, чтобы она не смогла дальше воевать. Например, через снижения мировых цен на нефть, эмбарго на всех, кто торгует с россиянами, или блокаду России".

"Возможно, мы увидим, как США впервые используют военную силу против россиян. Или ограничатся этими угрозами, чтобы Путин остановился".

"Но Трамп предлагает перспективу только временно удовлетворительного завершения войны в Украине".

Путин тоже видит выход в замораживании войны. "Он может продать россиянам идею – в Белом доме безумец, поэтому не можем рисковать".

Трамп не будет договариваться с Путиным за спиной Украины. "Должен учесть политические последствия, чтобы не выглядеть слабым. Это политически плохо – заставлять партнера, более слабую страну, согласиться на неприемлемые условия. Трамп не считает такой шаг целесообразным. Хочет сильного рукопожатия с Зеленским и широкой улыбки перед камерами".

Зеленский воспринимает Трампа положительно. "Преимущество Трампа – непредсказуемость. Если смог заключить соглашение с Ким Чен Ыном во время первой каденции, то сможет с Путиным".

Гарантии безопасности могут быть только от США

Сделки и замораживания фронта можно достичь до весны. "Сейчас Трамп многое инвестирует в эту политику. Вероятно, он достигнет своей цели".

"Соглашение не понравится украинцам. Так же – россиянам. Но это будет, пожалуй, лучшее из того, что можно получить".

Линию разграничения будут контролировать украинцы и россияне. "Не войска США, потому что Трамп против. В Корее, где длинная и глубокая демаркационная линия, с обеих сторон стоят корейцы. У вас будет так же – не вижу стран, которые пошли бы в эту зону, кроме сторон войны".

Украине нужны гарантии безопасности от Трампа. "Беспокойство Киева – остановить войну так, чтобы не началась снова через несколько лет. Один из вариантов – Трамп пригрозит Путину: если пересечет демилитаризованную зону, придет армия США или будет удар по Москве".

"Можем увидеть большое двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и США".

Французы и британцы не защитят Украину. "Это в военном плане слабые страны. Две сильнейшие армии Европы – турецкая и польская. Может, еще финская, если мобилизует людей. Поэтому никакие гарантии от Лондона и Парижа не сработают. Россияне их не воспримут. Только США могут дать такие гарантии, которые Москва поймет".

Страны Европы медленно повышают обороноспособность. "Вдруг с приходом Трампа, а не 2,5 года назад, европейцы обнаружили, что следует позаботиться о своей безопасности. В Европе до сих пор слишком много бюрократии, мало эффективности. В частности в ВПК. Но изменения уже есть, даже планируют на 10 лет вперед, строят заводы, готовят большие соглашения с Украиной".

Киев может стать значительным игроком в создании ВПК. "Все из-за опыта и цены рабочей силы. Украина переживет значительный экономический рост после войны".

Европейцы не способны нормально позаботиться о своей безопасности. "Видим с начала войны неумение европейцев измениться, чтобы защититься. Единственный раз, когда началось движение, – в конце прошлой каденции Трампа, когда все взволновались, что США могут выйти из НАТО. Тогда Трамп угрожал забрать военную поддержку, если страны Европы не достигнут расходов на оборону в 2% от ВВП. Даже сейчас семь стран Европы не достигли этого минимума".

Страны Европы без США не смогут защититься. "Единственная сила, с которой вы захотите быть рядом в трудное время, – США. Единственный механизм, с помощью которого европейцы смогут объединиться – через Трампа. Сейчас они ненавидят его, потому что должны думать, как защищаться. Хочу видеть, как моя страна, Британия, вооружается и учится. Но не вижу этого. Хочу, чтобы наши вооруженные силы были сильнейшими в Европе".

У проблем мобилизации нет простых решений

Мобилизация с 18 лет – плохое решение. "У Украины мало молодежи в возрасте 18-25 лет, чтобы ее мобилизовать. Зеленский прав, что хочет ее сохранить. Если посмотреть на возрастной структурный состав населения страны, эта прослойка мужчин очень тонкая".

Половозрастная структура населения Украины перед вторжением (Инфографика: Украинский центр общественных данных)

В США настаивают на мобилизации 18-летних. "Американцы говорят – вы должны мобилизовать их, как мы для войны во Вьетнаме 1955-1975 годов. Во-первых, США мобилизовали не всех, а выборочно. Во-вторых, у них была война по выбору, в Украине – за выживание. Если страна хочет существовать дальше, ей нужен народ".

У россиян больше мобилизационного ресурса. "Даже во время холодной войны СССР планировали воспользоваться численным преимуществом. Это их старая тактика".

"Даже если бы Украина призвала сейчас всех, кого хочет, не сможет количеством победить Россию, – там в четыре раза больше населения и платят за отправление на войну большие деньги. Некоторые проблемы не имеют хороших решений".

Россия нанимает корейцев и из других бедных стран, а Украина не может. "В России много наемников из бедной российской периферии. Также за них воюют шриланкийцы, индийцы. Украина тоже вербует иностранцев – Интернациональный легион, подразделения чеченцев, россиян, беларусов, но они немногочисленны. Не очень важны в военном смысле".

Киеву не удается массово вербовать из бедных стран, потому что их власти не хотят ссориться с Москвой. "Скажем, Пакистан или Бангладеш. Однако Россия тоже набирает мало иностранцев. В Украине воюет 700 000 россиян. 10 000 военных из КНДР большой роли не играют".