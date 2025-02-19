Всего 11 лет — и уже в ленте начали всплывать "псевдовоспоминания" от современников-и-свидетелей с оборотами вроде "удар пришел неожиданно" (мол, еще утром 18.02.2014 все было прекрасно, никто не подозревал беды).

Тут я (которая написала "это война" еще 1 декабря 2013-го) слегка обалдела. Потому что, ну ок, пусть не все могли разглядеть с начала Майдана, что "это война", — поэтам положено иметь специально натренированный "собачий нюх" и кричать о войне еще с момента нападения России на Грузию, но чтобы помнить ФАКТЫ, не нужно быть поэтом, это не какой-то особый талант!

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"Неожиданно" — так можно сказать про "удар" 22 января, когда были застрелены Нигоян и Жизневский, а затем найдено мертвое тело замученного Вербицкого: вот тогда город действительно был ошеломлен на несколько дней, — но террор, отлов и пытки майдановцев, стрельба резиновыми пулями (оставившая калеками неизвестно сколько людей) и ночные патрули горожан в районах перед атаками титушек не прекращались уже месяц, с самого "Крещения огнем".

На то и баррикады построены, что каждую ночь ждали вооруженной "зачистки", какая тут "неожиданность", люди, что вы несете?..

Оруэлл был гений — он показал, как можно манипулировать коллективной памятью. Но он был уверен, что индивидуальная память способна сопротивляться давлению — что отдельно взятый Уинстон Смит (главный герой романа "1984". – Ред.) сможет отличить, что с ним было на самом деле, и то, во что ему "внушили" верить, будто так оно и было.

Оруэлл был оптимист. Чем дальше, тем очевиднее: Уинстону Смиту МОЖНО заменить его персональную память на совершенно чужую "флешку": достаточно заставить его поверить в какой-то один, приятный для него факт, — и остальное его психика постепенно "перекрасит"-"подгонит" под этот факт уже сама.

А дальше он будет защищать уже эту, выполненную его подсознанием, СОБСТВЕННУЮ работу, всячески сопротивляясь восстановлению истины.

Что-то в этом дьявольское, если вдуматься, — мутации сознания, своеобразный "рак ума". Собственно то, чему я всю жизнь инстинктивно стараюсь сопротивляться — и как человек, и как писательница.

Давайте немного повспоминаем, какими нам запомнились те черные дни Украины, 18–20 февраля 2014 года.

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